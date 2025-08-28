天文台：今晚考慮發出一號戒備信號
自助餐低至$1XX！港麗酒店自助餐快閃買一送一 體驗正宗印度咖哩/冰鎮鱈場蟹腳/日式刺身
位於金鐘港麗酒店的兩大餐廳，「樂聚廊」及「咖啡園」均分別推出自助午餐快閃買一送一優惠！內文即睇：
位於金鐘港麗酒店的兩大餐廳「樂聚廊」及「咖啡園」，8月28日中午十二點均分別在Klook推出自助午餐快閃買一送一優惠！樂聚廊的「印度風情自助午餐」人均低至$197，即可體驗正宗印度咖哩及甜品；而咖啡園的「國際美食自助午餐」人均則低至$281，供應多款環球美食如冰鎮鱈場蟹腳、日式刺身、馬來西亞喇沙等！兩款自助餐均提供大量美食，無論鍾情印度風味還是國際佳餚，總有一款合口味！立即睇下文了解詳情啦！
港麗酒店樂聚廊自助午餐低至$1XX
港麗酒店為讀者呈獻雙重自助餐驚喜，樂聚廊及咖啡園均推出自助午餐快閃買一送一優惠！首先是樂聚廊的「印度風情自助午餐」，由印籍主廚親自主理，選用印度進口優質食材，炮製正宗印式沙律、小吃、熱湯、主菜及甜品。眾所週知，印度咖哩香濃惹味，搭配印度薄餅及香飯，令人回味無窮，完美展現地道印度菜的色香味！
【快閃買一送一】印度風情自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$394起/2位（
原價：$722起/位）
咖啡園「國際美食自助午餐」買一送一！
至於咖啡園的「國際美食自助午餐」則提供環球美食盛宴，冰鎮海鮮區有鮮甜的鱈場蟹腳，海蝦、青口、蜆等；日式刺身壽司包括新鮮肥美的三文魚及鯛魚；亞洲美饌則有中式點心、燒味，還有即席烹調的馬來西亞喇沙，誠意十足；燒西冷牛肉則肉汁豐富，甜品區亦有Mövenpick雪糕、精緻蛋糕及布丁，為午餐畫上完美句號！
【快閃買一送一】國際美食自助午餐
優惠價：$562起/2位（
原價：$1,030起/2位）
港麗酒店 樂聚廊
地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂 (地圖)
港麗酒店 咖啡園
地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座 (地圖)
