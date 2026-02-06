Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

灣仔會展薈景自助餐第二位半價！人均低至$424歎慢燒特級牛肉／龍蝦漢堡蛋鬆餅／自家製紅燒乳豬

位於灣仔會展的薈景由即日起推出極具吸引力的「第二位半價」優惠！無論是3小時海鮮自助晚餐，還是坐擁無敵海景的自助早午餐均有折扣。海景早午餐折後人均只需$424起，自助晚餐人均亦低至$645。今次餐廳誠意十足，不僅有必備的即開生蠔及波士頓龍蝦，更加入自家製紅燒乳豬、燒威靈頓牛柳等手工菜式，絕對是與親朋好友或一家大小週末「嘆世界」之選，立即睇下文了解詳情啦！

>> 灣仔會展中心自助餐第二位半價優惠 <<

3小時環球海鮮滋味盛薈 回本必食即開生蠔、波士頓龍蝦

位於灣仔會展的薈景推出「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐，長達 3 小時的用餐時間，令各位海鮮控可以慢慢品嚐。推介一系列備受歡迎的冰鎮海鮮，包括鮮甜肥美的即開生蠔、長腳蟹、加拿大波士頓龍蝦、紐西蘭青口等，鮮味爆燈。熱葷方面同樣精彩，必試肉汁豐富的慢燒特級牛肉，以及多款新鮮刺身，性價比極高！

「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐

【新春抵Deal - 快閃第二位半價】3小時海鮮自助晚餐 + 無限暢飲 | 星期三至日及公眾假期（18:30-21:30）

優惠價：$1,289起/2位（ 原價：$1,688起/2位 ）

大量海鮮

海鮮控不能錯過

海景自助早午餐嘆龍蝦漢堡蛋鬆餅兼送Mimosa

若想在日光下享受慢活時光，絕不能錯過全新的「海景自助早午餐」，食客可面對一望無際的維港景色，品嚐琳瑯滿目的美食。除了同樣有龍蝦、海蝦等冰鎮海鮮外，Brunch 時段更加入多款特色熱葷，包括外酥內嫩的燒威靈頓牛柳，創意十足的龍蝦漢堡蛋鬆餅，皮脆肉嫩的自家製紅燒乳豬等。

甜品方面亦有驚喜，必食招牌匠之抹茶十勝紅豆卷及酸甜開胃的野莓牛油金寶。餐廳更貼心增設小朋友美食區，提供多款合家歡美食！推廣期間，凡惠顧海景自助早午餐，每位成人更可獲贈 Mimosa（雞尾酒）一杯，CP值超高，一家大小不能錯過！

海景自助早午餐

【新春抵Deal - 快閃第二位半價】海景自助早午餐（11:30-14:30）

優惠價：$847起/2位（ 原價：$1,096起/2位 ）

多款菜式

沙律芝士

麵包

批

用餐環境

灣仔會展中心 薈景

地址：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心四樓 (地圖)

