文華東方酒店「上海及大閘蟹自助晚餐」買一送一再減$300！人均$433起歎時令上海大閘蟹、波士頓龍蝦、1963文華芝士蛋糕

位於中環的文華東方酒店推出季節限定「上海及大閘蟹自助晚餐」，在KKday上有買一送一優惠，輸入優惠碼【HASE300】更可最高再減$300，人均低至$433，即可品嚐每人一隻桌邊服務的時令上海大閘蟹，配搭8大海鮮如波士頓龍蝦、大連鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、法國藍青口等，蟹迷及海鮮控不能錯過！另有上海醉雞、紅燒獅子頭、酸辣湯、等上海風味佳餚，更不用說酒店馳名馳名海南雞啦，誠意十足，立即睇下文了解詳情啦！

按此查看文華東方酒店自助餐優惠

中環文華東方酒店推上海及大閘蟹自助晚餐買一送一優惠

位於中環香港文華東方酒店的快船廊推出季節限定「上海及大閘蟹自助晚餐」買一送一優惠，為食客帶來一場極致鮮味的上海蟹宴之旅！每位食客可尊享桌邊服務的時令上海大閘蟹一隻，蟹膏肥美、肉質鮮甜，更配薑茶和薑絲黑醋，滋補暖胃之餘，凸顯酒店的細心！自助餐的美食更是多不勝數，包括鮮甜彈牙的波士頓龍蝦，口感彈牙的大連鮑魚、新西蘭青口、本地海螺及凍蝦等，統統無限任食！熱葷方面，有上海醉雞、酸辣湯、蒸小籠包、上海菜飯配炸五香豬排、蒜蓉薑辣椒豉汁炒大蝦及紅燒獅子頭等上海經典，更有現場製作的馳名海南雞，即煮喇沙湯麵等，選擇豐富！而最後，甜品區當然要有文華意大利芝士餅、1963文華芝士蛋糕及自製雪糕車啦，到文華朝聖的食客豈能不試！

冰鎮海鮮

【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:00-20:00 / 20:30-21:30）

優惠價：$1,186起/2位（ 原價：$1,087/位 ）

使用優惠碼【HASE300】，只需$433起/位

SHOP NOW

【買二送二】自助晚餐（用餐時段：18:00-20:00 / 20:30-21:30）

優惠價：$2 ,372起/4位（ 原價：$1,087/位 ）

使用優惠碼【HASE300】，只需$518起/位

SHOP NOW

即切烤牛肉

甜品

香港文華東方酒店 快船廊

地址：香港中環干諾道中 5 號 (地圖)

