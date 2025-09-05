Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

文華東方酒店自助餐買一送一再88折！人均$453起任食龍蝦鮑魚、慢烤特級美國牛肋排、椰汁紅咖喱大蝦

突發開搶超抵自助餐優惠！KKday推出文華東方酒店自助餐買1送1，輸入優惠碼【KKDAWARD88】再有88折最高可減$180，折後最平人均$453即可食到，以文華東方酒店自助餐價位來講，非常抵食！夏季來臨，酒店特別推出各款海鮮美食，大家有機會食到波士頓龍蝦、香港本地鮑魚、法國藍青口等之外，更有慢烤特級美國牛肋排、椰汁紅咖喱大蝦、大蝦蝦頭油炒飯，食物選擇非常多！文華東方酒店自助餐質素一向備受好評，相信不少人都會趁今次突發優惠去試試！

按此查看文華東方酒店自助餐優惠

自助晚餐突發買1送1！必食鮑魚／馳名海南雞飯

文華東方酒店自助餐每次有平都會好快售罄，今次必定能再次成為搶購目標！踏入夏季，各大酒店都陸續推出新主題自助餐，而今年快船廊的大廚亦都炮製了一系列夏季美食，當中晚餐必食慢烤特級美國牛肋排、馳名海南雞飯、清蒸原條鮮魚、椰汁紅咖喱大蝦、水煮青口、香煎比目魚、烤牛肉、炒牛腩、澳洲羊冧肉、烤豬肋排等熱食外；冷盤亦有白灼波士頓龍蝦、香港本地鮑魚、法國藍青口、新西蘭青口、本地海螺、雪蟹腳、歐洲麵包蟹和挪威凍蝦等，款式超多，應有盡有！

必試文華東方酒店馳名的海南雞飯，飽滿晶亮的黃油雞皮，雞肉嫩滑，鮮味多汁，雞油飯更粒粒分明，每一啖都是極致的享受！而甜品方面，士多啤梨忌廉蛋糕、1963文華芝士蛋糕、熱帶水果椰子蛋糕、雙重朱古力蛋糕、檸檬雲呢拿紙杯蛋糕等，賣相及味道都一流，大家記得留肚品嚐。

【買1送1】自助晚餐

特價：$ 1,086起/2位｜ 原價：$4,347起/4位

SHOP NOW

冷盤有龍蝦、麵包蟹、鮑魚、雪蟹腳等

生蠔

澳洲羊腿肉

多款甜品

冷盤海鮮如龍蝦、麵包蟹、青口等

多款熱食

餐廳環境

香港文華東方酒店

地址：香港中環干諾道中5號(地圖)

