Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

半自助餐突發$1XX！九龍東皇冠假日酒店半自助餐買一送一 必食牛骨筒油蘑菇意大利飯/煎龍脷釀蝦膠

在香港九龍東皇冠假日酒店頂層47樓星幕（Cielo）露天餐廳及酒吧，不管是「忘憂半自助晚餐」上香濃的牛骨筒油蘑菇意大利飯、鮮嫩的煎龍脷釀蝦膠；還是「星幕和風白朱古力蜜語下午茶」以白朱古力打造蜜柑蛋卷、哈密瓜千層酥，搭配和風鹹點與川寧茶，美食從是都是治愈心情的良方，也是營造浪漫的橋樑！今次於KKday平台訂座，更有買一送一優惠，人均低至$101就可食得到！

>>按此查看香港九龍東皇冠假日酒店自助餐+下午茶優惠<<

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

忘憂半自助晚餐 必食牛骨筒油蘑菇意大利飯/煎龍脷釀蝦膠

儘快將憂愁眼睛憂愁面孔拋棄，找回微笑嘴巴，一同大吃一番；於這場「忘憂半自助晚餐」先在新鮮多樣的自助沙律吧，隨心搭配清爽開胃的前菜；再盛一碗暖心暖胃的餐湯，用美食帶來治癒心情！

忘憂半自助晚餐的主菜選項頗具特色，不僅款式豐富，餐廳更會每周更換菜式組合！既有香濃醇厚的牛骨筒油蘑菇意大利飯配澳洲牛柳，也有香口惹味的煎比目魚搭配燴蘿蔔，對海鮮控來說，蝦滑釀雞卷配燴蘑菇、匯集鮮美海味的海鮮意大利飯都是不錯的選擇。此外，還有多款特色主菜可供挑選，包括搭配普羅旺斯菜、燒玉米筍與紅酒汁的扒美國肉眼扒，配備甜薯蓉與焦糖甘筍的煎龍脷釀蝦膠，輔以法式燴白豆與香橙燒汁的油封鴨髀，以及搭配牛油果醬、番茄莎莎與酸奶油的墨西哥雞肉餡餅，大大滿足不同口味偏好！

【買一送一】忘憂半自助晚餐（用餐時段：18:30–22:00）

優惠價:$514起/2位｜ 原價：$942起/2位

葡萄氣酒、紅或白餐酒一杯及咖啡或茶

SHOP NOW

【低至75折】忘憂半自助晚餐（用餐時段：18:30–22:00）

優惠價：$364/位｜ 原價：$471/位

葡萄氣酒、紅或白餐酒一杯及咖啡或茶

SHOP NOW

牛骨筒油蘑菇意大利飯

美國肉眼扒

半自助午餐 人均$155歎紅酒燴牛尾配薯蓉

這裡也有半自助午餐，人均只需$155起，一樣有自助沙律吧、餐湯與自助甜品暢享，還可任選一款主菜，搭配葡萄汽酒及咖啡或茶；主菜每周各有特色，不同日子更有限定款，如紅酒燴牛尾配薯蓉、西蘭花，煎魚配甘筍蓉、西蘭花、柚子檸檬牛油汁，扒美國肉眼配澳洲西蘭花、燒玉米筍、紅酒汁，煎龍脷配南瓜蓉、焦糖甘筍等，另有扒春雞、西班牙辣肉腸蘑菇意粉、慢煮脆皮豬腩肉等選擇。不過要留意，部分限定主菜需另加$20。

【買一送一】半自助午餐（用餐時段：12:00–14:30）

優惠價：$310起/2位｜ 原價：$568起/2位

SHOP NOW

海鮮意大利飯

白朱古力浪漫演繹 日本蜜柑白朱古力蛋卷/日本哈密瓜白朱古力千層酥

純白色的朱古力，是一份純粹的浪漫！這場「星幕和風白朱古力蜜語下午茶」便以朱古力為主題，將白朱古力的甜香發揮到極致；日本蜜柑白朱古力蛋卷，滿是果香與奶香的層次；北海道白朱古力芝士蛋糕綿密細膩，日本哈密瓜白朱古力千層酥更是脆爽中見幼滑；還有柚子鬆餅、青森蘋果批等，皆融入純白朱古力元素，甜而不膩、清新討喜！

鹹點以和風為主，明太子玉子蛋三文治柔軟鮮嫩，酥炸廣島蠔配黑魚子與日式蛋黃醬外脆內嫩，北海道刺身帶子搭青森蘋果蜜糖啫喱清甜爽口，巧妙平衡甜膩；飲品可從泡沫咖啡、鮮奶咖啡等多款咖啡，或豪門伯爵紅茶、蜜桃熱情果花草茶等Twinings川寧茶中任選，無論是濃醇還是清香，都能與白朱古力的甜香完美契合！更有KKday快閃限量「買一送一」優惠，平均每位僅$101，讓白朱古力控輕鬆邂逅這場浪漫盛宴。

【買一送一】星幕和風白朱古力蜜語下午茶（用餐時段：15:15–17:30）

優惠價：$202/2位｜ 原價：$370起/2位

SHOP NOW

星幕和風白朱古力蜜語下午茶

星幕和風白朱古力蜜語下午茶

星幕(Cielo)

地址:香港將軍澳唐德街 3 號香港九龍東皇冠假日酒店 47樓（地圖）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？