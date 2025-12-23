Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

自助餐推介｜回顧2025年Yahoo讀者最愛自助餐Top 10！麗晶酒店自助餐首度打入三甲、第一名連續兩年奪冠

有留意開Yahoo購物的讀者，相信不時都會見到一堆自助餐優惠及推薦，當中不少人氣酒店自助餐更經常秒速售罄！即將踏入2026年，編輯整合了2025全年所有Yahoo自助餐文章的點撃率及銷售量，排列出大家最愛的自助餐排行榜Top 10！當中麗晶酒店自助餐首度進入三甲名單，更見到不少首度上榜餐廳如文華東方酒店自助餐、海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐等！想食自助餐又未有想法去邊間？不妨參考下Yahoo讀者最愛自助餐Top 10排名吧！

第十名：Mr. Steak a la minute

KKDAY預訂

今次上榜唯一不是酒店的自助餐餐廳！來自銅鑼灣的Mr. Steak a la minute，以高質食物加超抵價錢成為了2025年度Yahoo自助餐排行榜Top 10。自助午餐可以任食美國燒牛肉、雪花蟹腳；自助晚餐有兩個主題，一個是5點開餐食到7點的「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐；另一個是7點半開餐的「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐，最特別是可以品嘗到多款烹調方式的日本和牛，包括鐵板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司，啖啖肉香濃惹味，無論與朋友、家人一同享受，必定有一款啱心水！現在在KKday預訂更有6折優惠，自助午餐只需人均$246起，自助晚餐$336起就可品嚐到特色亞洲美食！

【6折優惠】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$246起/位（ 原價：$510起/位 ）

SHOP NOW

【6折優惠】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐（用餐時段：17:00 - 19:00）

優惠價：$336起/位（ 原價：$610起/位 ）

SHOP NOW

【6折優惠】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐（用餐時段：19:30 - 22:00）

優惠價：$336起/位（ 原價：$610起/位 ）

SHOP NOW

地址 : 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓（地圖）

銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐

和牛油脂分布均勻

任食蟹腳

第九名：沙田萬怡酒店－MoMo Café

KLOOK預訂｜KKDAY預訂

今年也有上榜的沙田萬怡酒店MoMo Café是以CP值取勝的自助餐餐廳，最近的新年主題自助餐很多酒店都還未開始有優惠，MoMo Café就已經搶先在KKday、Klook推出「悅」饌廣東薈萃自助餐低至5折優惠，吸引不少區內的Buffet迷搶購。自助午餐人均$239起即可品嚐暖笠笠的沙田雞粥、澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉、鮮味濃郁的生蠔，以及超級惹味的金沙炸雞塊等，如此實惠的價錢，回本零難度！

【5折優惠】 「“悅”饌廣東薈萃」自助午餐（用餐時段：12:00-14:30）

優惠價：$239起/位｜ 原價：$438起/位

KKday預訂 Klook預訂

【5折優惠】 「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐（用餐時段：18:00-21:30）

優惠價： $443起/位｜ 原價：$812/位

KKday預訂 Klook預訂

地址：新界沙田安平街1號2樓香港沙田萬怡酒店 （地圖）

無論自助晚餐還是自助午餐都可以食到生蠔。

大量豐富海鮮

第八名：沙田帝都酒店－柏麗廳

KKDAY預訂

第八名迎來了今年首次上榜的帝都酒店柏麗廳，同樣是以價格取勝的酒店自助餐餐廳。帝都酒店柏麗廳自助餐的用餐區十分精彩！自助午餐除了各款冷盤包括冰鎮海鮮、刺身，亦有養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等，買一送一後人均只需$259起；而自助晚餐可以任食Buffet迷心思思的長腳蟹、龍蝦、日本和牛等美味食材，保證大家想食完再encore。而且帝都酒店鄰近大型商場、超市，最適合一家大細假日shopping完再食餐好。

【買一送一】「美國極黑牛鐵板燒」新年及週末自助午餐（用餐時段：11:30-14:00)

優惠價： $289起/位｜ 原價：$618起/位

SHOP NOW

【買一送一】「美國極黑牛鐵板燒」新年及週末自助晚餐 （用餐時段：17:00-19:00)

優惠價： $289起/位｜ 原價：$618起/位

SHOP NOW

【買一送一】「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐（用餐時段：19:30-22:00)

優惠價： $344起/位｜ 原價：$758起/位

SHOP NOW

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓（地圖）

精美甜品

任食海鮮

第七名：九龍酒店-倚窗閣

KLOOK預訂｜KKDAY預訂

九龍酒店的倚窗閣食物一向有品質保證，而且用餐體驗舒適，大家可在此盡嚐一系列精心炮製的環球美食。餐廳1月即將推出奈禾牛 · 海鮮饗宴自助晚餐任食日式奈禾牛海鮮湯、香草海鹽慢烤有骨肉眼扒、北京片皮鴨等，新鮮海鮮與精選烤肉輪流出場。更驚喜的是，這裡更供應多達9款Mövenpick雪糕，適合冬天都喜愛食雪糕的朋友！

【6折優惠】自助午餐 | 無限添飲果汁、汽水及指定啤酒（用餐時段：12:00-14:30）

優惠價： $328起/位｜ 原價：$482起/位

SHOP NOW

【6折優惠】自助晚餐｜無限暢飲指定飲料、果汁（用餐時段：18:00-21:30）

優惠價： $517起/位｜ 原價：$812起/位

SHOP NOW

地址：尖沙咀彌敦道19 - 21號九龍酒店2樓倚窗閣（地圖）

香烤三文魚

片皮鴨

新鮮凍海鮮

第六名：港島香格里拉－Cafe TOO

KLOOK預訂｜KKDAY預訂

超人氣港島香格里拉Cafe TOO餐廳，每次一有優惠就遭到瘋搶！而且不同節慶日子去，餐廳都會根據節日特色佈置得超有氣氛，因此也是有很多回頭客的自助餐餐廳。今回餐廳以「大澳漁鄉風味美饌」自助餐為主題，著名大澳風味如大澳蝦雞餅、大澳漁鄉花蟹籠仔飯、大澳馬友蒸肉餅等輪流供應，每款都香口惹味！晚市方面，廚師團隊加推晚市多款豪華限定，例如鐵板和牛鴨肝、清蒸龍蝦等送出自助餐桌，如此多美食，登上第6名也不意外！此外，KKday更有限時優惠，輸入優惠碼【ISL60】即可額外減$60，如此划算，大家可以計劃入手試試看了！

【買2送1】cafe TOO自助午餐

優惠價： $405起/位｜ 原價：$845起/位

用餐時間：中午12時至下午2時30分（星期一至五）；中午12時至下午3時（星期六及公眾假期）

SHOP NOW

【買2送1】cafe TOO自助晚餐（用餐時段：18:00-22:00）

優惠價： $651起/位｜ 原價：$1,087起/位

SHOP NOW

地址：港島香格里拉 7 樓 cafe TOO (地圖)

港島香格里拉酒店「大澳漁鄉風味美饌」自助餐

港島香格里拉酒店「大澳漁鄉風味美饌」自助餐

第五名：W酒店－KITCHEN餐廳

KLOOK預訂｜KKDAY預訂

W酒店KITCHEN餐廳今年有超多非常吸引的主題自助餐推出，包括由香港排名第二的薄餅主廚Paolo坐鎮的「意大利盛宴」、由曼谷W酒店客席主廚Joe帶來重新演繹的「Serenity in Siam」泰國主題自助餐、「火辣四川盛宴」自助餐等，自助餐主題輪換夠快，而且各有特色，全部都讓人感到非常驚喜！現在在Klook預定更有買一送一優惠，大家不妨在節日來臨前預訂好如此高質量的自助餐，約家人朋友享受一段美味盛宴！

【買一送一】自助午餐 | 配無限暢飲套餐（用餐時段：12:00 - 14:30）

優惠價：$646起/2位｜ 原價：$1,184起/2位

SHOP NOW

【買一送一】自助晚餐 | 配無限暢飲套餐（用餐時段：18:00 - 22:00）

優惠價：$1,018起/3位｜ 原價：$1,866起/2位

SHOP NOW

地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號 (地圖)

龍蝦非常新鮮！

W酒店自助餐

第四名：海洋公園萬豪酒店－海灣餐廳

KLOOK預訂｜KKDAY預訂

海洋公園另一上榜酒店自助餐就是海洋公園萬豪酒店海灣餐廳Marina Kitchen的自助餐，這間自助餐最大特色就是食自助餐可免費帶小朋友玩兒童遊樂天地，絕對是家長小朋友假日放電好去處！酒店1月5日開始「海洋珍味自助晚餐」，在KKday預定有低至75折，即可食到海鮮刺身與可口熱食，包括招牌清蒸波士頓龍蝦、避風塘炒辣蟹、鹹蛋黃炒蝦及醉海鮮配海藻沙律及酸酸甜甜的話梅汁等，大家千萬不要錯過這次機會啦！

【低至75折】自助午餐｜免費進入兒童遊樂天地（用餐時段：12:00 - 14:30）

優惠價： $398起/位｜ 原價：$548起/位

SHOP NOW

【低至75折】自助晚餐｜免費進入兒童遊樂天地（用餐時段：18:00 - 21:30）

優惠價： $622起/位｜ 原價：$900起/位

SHOP NOW

地址：黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳Marina Kitchen（地圖）

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐

小朋友免費入兒童遊樂天地

第三名：文華東方酒店－快船廊

KKDAY預訂｜KLOOK預訂

第二次登上Yahoo讀者自助餐最愛Top 10的文華東方酒店快船廊，食物質素一向備受好評，吸引了一大批Buffet迷！突發買1送1優惠後，大家可以人均$593的價錢任食8大海鮮如波士頓龍蝦、大連鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、法國藍青口等，也有廣式醬油雞、新加坡叻沙麵、焗味噌比目魚和黑椒汁炒龍蝦鉗等，食物選擇超級多。除了必食的文華東方酒店馳名海南雞飯，更有賣相與味道都一流的甜品，包括1963文華芝士蛋糕、咖啡歌劇蛋糕、手工製朱古力等，大家千萬不要錯過了！

【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:00 - 20:00 或 20:30 - 22:30）

優惠價： $1,186起/2位； 原價：$2,174/2位

SHOP NOW

地址：香港中環干諾道中 5 號 (地圖)

各種海鮮

任食生蠔

即切烤肉

第二名：麗晶酒店－港畔餐廳

KKDAY預訂

首度登上Yahoo讀者最愛第二名的麗晶酒店港畔餐廳，坐擁維港海景的用餐環境本來就大大加分，今年自助餐價錢更超級吸引，不時會推出低至75折優惠！從平日午餐到假日晚市，低至$475就可以狂食日式刺身麵包蟹、鱈場蟹腳、即切烤牛、片皮鴨，又或是鮑魚鵝掌花膠等矜貴食材！值得一提的是，星期五及六延長用餐時長，吃得更寫意～

【75折優惠 】自助午餐（用餐時段：12:00 - 14:30）

特價：$475起/位｜ 原價：$614起/位

SHOP NOW

【8折優惠】自助晚餐（用餐時段：18:00 - 22:00）

特價：$899起/位｜ 原價：$1,197起/位

SHOP NOW

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地舖 （地圖）

精美甜品

師傅即席烹飪美食

第一名：富麗敦海洋公園酒店－星耀廳

KKDAY預訂｜KLOOK預訂

連續兩年奪冠餐廳就是富麗敦海洋公園酒店星耀廳！這間餐廳受到不少人大讚環境舒適且食物選擇多，窗外景色開揚，黃昏時段更可以飽覽日落美景，是適合約會的海景餐廳之一。近期星耀餐自助餐呈獻各式各樣的國際特色風味菜式節日主題美食，除了海鮮冷盤有龍蝦青口外，肉類美食選擇超多，包括意式脆皮豬腩卷和燒羊鞍等，大家一定能夠食到大滿足！食物質素好，環境優美，富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助餐獲得第一名，當之無愧！

【低至6折】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

特價：$538起/位｜ 原價：$658起/位

KKday預訂 Klook預訂

【低至6折】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）

特價：$678起/位｜ 原價：$977/位

KKday預訂 Klook預訂

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓 (地圖)

任食龍蝦

用餐環境

