宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
自助餐推介｜回顧2025年Yahoo讀者最愛自助餐Top 10！麗晶酒店自助餐首度打入三甲、第一名連續兩年奪冠
細數10間Yahoo讀者最愛的酒店自助餐，排第一位的酒店buffet銷量更大幅拋離其他幾間？
有留意開Yahoo購物的讀者，相信不時都會見到一堆自助餐優惠及推薦，當中不少人氣酒店自助餐更經常秒速售罄！即將踏入2026年，編輯整合了2025全年所有Yahoo自助餐文章的點撃率及銷售量，排列出大家最愛的自助餐排行榜Top 10！當中麗晶酒店自助餐首度進入三甲名單，更見到不少首度上榜餐廳如文華東方酒店自助餐、海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐等！想食自助餐又未有想法去邊間？不妨參考下Yahoo讀者最愛自助餐Top 10排名吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情
第十名：Mr. Steak a la minute
今次上榜唯一不是酒店的自助餐餐廳！來自銅鑼灣的Mr. Steak a la minute，以高質食物加超抵價錢成為了2025年度Yahoo自助餐排行榜Top 10。自助午餐可以任食美國燒牛肉、雪花蟹腳；自助晚餐有兩個主題，一個是5點開餐食到7點的「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐；另一個是7點半開餐的「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐，最特別是可以品嘗到多款烹調方式的日本和牛，包括鐵板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司，啖啖肉香濃惹味，無論與朋友、家人一同享受，必定有一款啱心水！現在在KKday預訂更有6折優惠，自助午餐只需人均$246起，自助晚餐$336起就可品嚐到特色亞洲美食！
【6折優惠】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$246起/位（
原價：$510起/位）
【6折優惠】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐（用餐時段：17:00 - 19:00）
優惠價：$336起/位（
原價：$610起/位）
【6折優惠】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐（用餐時段：19:30 - 22:00）
優惠價：$336起/位（
原價：$610起/位）
地址 : 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓（地圖）
第九名：沙田萬怡酒店－MoMo Café
今年也有上榜的沙田萬怡酒店MoMo Café是以CP值取勝的自助餐餐廳，最近的新年主題自助餐很多酒店都還未開始有優惠，MoMo Café就已經搶先在KKday、Klook推出「悅」饌廣東薈萃自助餐低至5折優惠，吸引不少區內的Buffet迷搶購。自助午餐人均$239起即可品嚐暖笠笠的沙田雞粥、澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉、鮮味濃郁的生蠔，以及超級惹味的金沙炸雞塊等，如此實惠的價錢，回本零難度！
【5折優惠】 「“悅”饌廣東薈萃」自助午餐（用餐時段：12:00-14:30）
優惠價：$239起/位｜
原價：$438起/位
【5折優惠】 「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐（用餐時段：18:00-21:30）
優惠價： $443起/位｜
原價：$812/位
延伸閱讀：沙田萬怡酒店自助餐優惠
地址：新界沙田安平街1號2樓香港沙田萬怡酒店 （地圖）
第八名：沙田帝都酒店－柏麗廳
第八名迎來了今年首次上榜的帝都酒店柏麗廳，同樣是以價格取勝的酒店自助餐餐廳。帝都酒店柏麗廳自助餐的用餐區十分精彩！自助午餐除了各款冷盤包括冰鎮海鮮、刺身，亦有養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等，買一送一後人均只需$259起；而自助晚餐可以任食Buffet迷心思思的長腳蟹、龍蝦、日本和牛等美味食材，保證大家想食完再encore。而且帝都酒店鄰近大型商場、超市，最適合一家大細假日shopping完再食餐好。
【買一送一】「美國極黑牛鐵板燒」新年及週末自助午餐（用餐時段：11:30-14:00)
優惠價： $289起/位｜
原價：$618起/位
【買一送一】「美國極黑牛鐵板燒」新年及週末自助晚餐 （用餐時段：17:00-19:00)
優惠價： $289起/位｜
原價：$618起/位
【買一送一】「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐（用餐時段：19:30-22:00)
優惠價： $344起/位｜
原價：$758起/位
延伸閱讀：帝都酒店柏麗廳自助餐買一送一
地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓（地圖）
第七名：九龍酒店-倚窗閣
九龍酒店的倚窗閣食物一向有品質保證，而且用餐體驗舒適，大家可在此盡嚐一系列精心炮製的環球美食。餐廳1月即將推出奈禾牛 · 海鮮饗宴自助晚餐任食日式奈禾牛海鮮湯、香草海鹽慢烤有骨肉眼扒、北京片皮鴨等，新鮮海鮮與精選烤肉輪流出場。更驚喜的是，這裡更供應多達9款Mövenpick雪糕，適合冬天都喜愛食雪糕的朋友！
【6折優惠】自助午餐 | 無限添飲果汁、汽水及指定啤酒（用餐時段：12:00-14:30）
優惠價： $328起/位｜
原價：$482起/位
【6折優惠】自助晚餐｜無限暢飲指定飲料、果汁（用餐時段：18:00-21:30）
優惠價： $517起/位｜
原價：$812起/位
延伸閱讀：九龍酒店倚窗閣自助餐優惠
地址：尖沙咀彌敦道19 - 21號九龍酒店2樓倚窗閣（地圖）
第六名：港島香格里拉－Cafe TOO
超人氣港島香格里拉Cafe TOO餐廳，每次一有優惠就遭到瘋搶！而且不同節慶日子去，餐廳都會根據節日特色佈置得超有氣氛，因此也是有很多回頭客的自助餐餐廳。今回餐廳以「大澳漁鄉風味美饌」自助餐為主題，著名大澳風味如大澳蝦雞餅、大澳漁鄉花蟹籠仔飯、大澳馬友蒸肉餅等輪流供應，每款都香口惹味！晚市方面，廚師團隊加推晚市多款豪華限定，例如鐵板和牛鴨肝、清蒸龍蝦等送出自助餐桌，如此多美食，登上第6名也不意外！此外，KKday更有限時優惠，輸入優惠碼【ISL60】即可額外減$60，如此划算，大家可以計劃入手試試看了！
【買2送1】cafe TOO自助午餐
優惠價： $405起/位｜
原價：$845起/位
用餐時間：中午12時至下午2時30分（星期一至五）；中午12時至下午3時（星期六及公眾假期）
【買2送1】cafe TOO自助晚餐（用餐時段：18:00-22:00）
優惠價： $651起/位｜
原價：$1,087起/位
地址：港島香格里拉 7 樓 cafe TOO (地圖)
第五名：W酒店－KITCHEN餐廳
W酒店KITCHEN餐廳今年有超多非常吸引的主題自助餐推出，包括由香港排名第二的薄餅主廚Paolo坐鎮的「意大利盛宴」、由曼谷W酒店客席主廚Joe帶來重新演繹的「Serenity in Siam」泰國主題自助餐、「火辣四川盛宴」自助餐等，自助餐主題輪換夠快，而且各有特色，全部都讓人感到非常驚喜！現在在Klook預定更有買一送一優惠，大家不妨在節日來臨前預訂好如此高質量的自助餐，約家人朋友享受一段美味盛宴！
【買一送一】自助午餐 | 配無限暢飲套餐（用餐時段：12:00 - 14:30）
優惠價：$646起/2位｜
原價：$1,184起/2位
【買一送一】自助晚餐 | 配無限暢飲套餐（用餐時段：18:00 - 22:00）
優惠價：$1,018起/3位｜
原價：$1,866起/2位
延伸閱讀：W酒店節慶自助餐買一送一
地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號 (地圖)
第四名：海洋公園萬豪酒店－海灣餐廳
海洋公園另一上榜酒店自助餐就是海洋公園萬豪酒店海灣餐廳Marina Kitchen的自助餐，這間自助餐最大特色就是食自助餐可免費帶小朋友玩兒童遊樂天地，絕對是家長小朋友假日放電好去處！酒店1月5日開始「海洋珍味自助晚餐」，在KKday預定有低至75折，即可食到海鮮刺身與可口熱食，包括招牌清蒸波士頓龍蝦、避風塘炒辣蟹、鹹蛋黃炒蝦及醉海鮮配海藻沙律及酸酸甜甜的話梅汁等，大家千萬不要錯過這次機會啦！
【低至75折】自助午餐｜免費進入兒童遊樂天地（用餐時段：12:00 - 14:30）
優惠價： $398起/位｜
原價：$548起/位
【低至75折】自助晚餐｜免費進入兒童遊樂天地（用餐時段：18:00 - 21:30）
優惠價： $622起/位｜
原價：$900起/位
延伸閱讀：海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐優惠
地址：黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳Marina Kitchen（地圖）
第三名：文華東方酒店－快船廊
第二次登上Yahoo讀者自助餐最愛Top 10的文華東方酒店快船廊，食物質素一向備受好評，吸引了一大批Buffet迷！突發買1送1優惠後，大家可以人均$593的價錢任食8大海鮮如波士頓龍蝦、大連鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、法國藍青口等，也有廣式醬油雞、新加坡叻沙麵、焗味噌比目魚和黑椒汁炒龍蝦鉗等，食物選擇超級多。除了必食的文華東方酒店馳名海南雞飯，更有賣相與味道都一流的甜品，包括1963文華芝士蛋糕、咖啡歌劇蛋糕、手工製朱古力等，大家千萬不要錯過了！
【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:00 - 20:00 或 20:30 - 22:30）
優惠價： $1,186起/2位；
原價：$2,174/2位
延伸閱讀：文華東方酒店自助餐買一送一
地址：香港中環干諾道中 5 號 (地圖)
第二名：麗晶酒店－港畔餐廳
首度登上Yahoo讀者最愛第二名的麗晶酒店港畔餐廳，坐擁維港海景的用餐環境本來就大大加分，今年自助餐價錢更超級吸引，不時會推出低至75折優惠！從平日午餐到假日晚市，低至$475就可以狂食日式刺身麵包蟹、鱈場蟹腳、即切烤牛、片皮鴨，又或是鮑魚鵝掌花膠等矜貴食材！值得一提的是，星期五及六延長用餐時長，吃得更寫意～
【75折優惠 】自助午餐（用餐時段：12:00 - 14:30）
特價：$475起/位｜
原價：$614起/位
【8折優惠】自助晚餐（用餐時段：18:00 - 22:00）
特價：$899起/位｜
原價：$1,197起/位
延伸閱讀：麗晶酒店港畔餐廳自助餐75折起
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地舖 （地圖）
第一名：富麗敦海洋公園酒店－星耀廳
連續兩年奪冠餐廳就是富麗敦海洋公園酒店星耀廳！這間餐廳受到不少人大讚環境舒適且食物選擇多，窗外景色開揚，黃昏時段更可以飽覽日落美景，是適合約會的海景餐廳之一。近期星耀餐自助餐呈獻各式各樣的國際特色風味菜式節日主題美食，除了海鮮冷盤有龍蝦青口外，肉類美食選擇超多，包括意式脆皮豬腩卷和燒羊鞍等，大家一定能夠食到大滿足！食物質素好，環境優美，富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助餐獲得第一名，當之無愧！
【低至6折】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
特價：$538起/位｜
原價：$658起/位
【低至6折】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）
特價：$678起/位｜
原價：$977/位
地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓 (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
麗晶酒店港畔餐廳自助餐75折起！人均$475起靚景歎麵包蟹/即切烤牛/片皮鴨/鮑魚花膠鵝掌
香港人向來抵不住自助餐的誘惑，尤其是尖沙咀香港麗晶酒店的港畔餐廳（Harbourside），坐擁維港海景的用餐環境本來就大大加分，近日推出的1月限定自助餐優惠更是驚喜，從平日午餐到假日晚市都有低至75折優惠，人均$475就可肆意狂食日式刺身麵包蟹、鱈場蟹腳、即切烤牛、片皮鴨，又或是鮑魚鵝掌花膠等矜貴食材！Yahoo Food ・ 20 小時前
你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？
就算經常出入香港國際機場，都不代表大家熟悉機場～今次Yahoo Travel為大家細數10個香港國際機場的服務！行李太重？有行李送遞/搬運/寄存服務；漏了文件，有文件送遞或打印、影印及掃描服務；電話沒電，有充電設施及免費電話；就連淋浴設施、銀行及外幣找換、電動車等都有，你又試過哪一項？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【香港航空】曼谷來回低至 $124、悉尼/墨爾來回低至 $1,109（23/12起）
香港航空逢週二推出來回及單程優惠機票，今期優惠機票旅遊日期由 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 24 日，飛長航線航點旅遊日期更覆蓋下年上半年！精選航線包括三亞來回票價港幣 $172起、布吉單程票價港幣 $238起、河內來回票價港幣 $375 起，仲有北京、南京，杭州，上海、成都天府、海口及溫哥華航線嘅優惠機票！YAHOO著數 ・ 19 小時前
東莞好去處│東莞嘉輝會麗呈華廷酒店住宿＋來回車票＋夜遊演藝門票、低至HK$268玩轉「廣東版迪士尼」
節日氣氛未完，放假出走心情仍然繼續。香港人週末短途旅行，北上一直是熱門選擇！距離蓮塘口岸僅30分鐘車程的中國東莞嘉輝會麗呈華廷酒店（龍鳳山莊店），緊鄰國家4A級景區「龍鳳山莊影視度假村」，被譽為「廣東版迪士尼」。KKday推出快閃優惠，開放預定至2026年1月31日，帶你直奔中國東莞人氣景點，酒店住宿連來回交通低至 HK$268/位起，更有機會加送夜遊演藝門票！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港機場行李帶爆開「炒起」 機管局：維修後恢復運作(有片)
聖誕將近不少市民外遊，亦有不少港人及遊客抵港。近日社交平台有網民拍照，目擊香港國際機場抵港層其中一條行李輸送帶在運作期間突然「爆開」，輸送帶多塊金屬板移位變形「炒起」分離，零件滑輪外露，樓主在帖文中寫道事件於周二(23日)凌晨1時多發生：「望住行李帶爆開！」，他稱等攞行李期間，突然無啦啦爆開，多名網民亦留言及發圖稱目擊am730 ・ 15 小時前
北海道聖誕全攻略：札幌燈飾、小樽運河、函館煙花打卡好去處 + 預訂優惠
想過一個夢幻白色聖誕？北海道聖誕最強攻略：推介札幌大通公園燈飾、慕尼黑聖誕市集、小樽青之運河及函館聖誕夢幻節。即睇 Trip.com 獨家機票酒店優惠、JR Pass 預訂貼士及雪地穿著建議，提早佈局你嘅夢幻雪國之旅！Trip.com ・ 17 小時前
Priority Pass營運商Collinson因亞太強勁出遊 拓區域機場貴賓室與旅行體驗
Priority Pass 計劃的所有者與營運商 Collinson International表示，注意到亞太地區正成為全球旅遊業的一大關鍵成長引擎，為此，將持續拓展其機場貴賓室與旅行體驗項目網絡的規模，以滿足該地區旅客不斷增長的需求和越發提升的期望。2025 年 1 月至 11 月間，到訪亞太機場體驗的人次與去年同期相比增長了 18%，其中亞太旅客佔 2025 年亞太總訪問人次的近 70%。亞太區排名前五的目的地分別為印度、中國、泰國、日本和新加坡。另外，過去 24 個月，Collinson International 將其在亞太地區的機場貴賓室與旅行體驗項目網絡的規模擴展了 21%，以回應強勁的旅遊成長趨勢。Priority Pass 會員現可使用全球超過 1800 個機場貴賓室與旅行體驗項目，其中超過 770 個位於亞太區。東南亞正崛起成為出遊主力市場，入境貴賓室接待的全球旅客人數較去年同期增長 11%。泰國、新加坡和越南，繼續成為亞太區接待國際旅客最多的國家。這一強勁增長突顯出消費者的期望正在轉變，他們更加看重富有意義的時刻和更優質的體驗。Collinson Internatinfocast ・ 19 小時前
今年訪韓外國遊客有望逾1,870萬人次 創歷史高
《韓聯社》報道，據南韓文化體育觀光部今日(23日)展望，今年訪韓外國遊客有望超過1,870萬人次，創歷史新高。在新冠疫情爆發前，2019年訪韓外國遊客創下最高紀錄，為1,750萬人次。 數據顯示，今年中國遊客依然穩居遊客來源國榜首，尤其是7至8月，中國遊客規模大增。文體部表示，這歸功於加大面向20至49歲年齡段女性的宣傳力度，積極推廣團體旅遊和大學生遊學產品。 來自台灣的遊客按年增長27%，刷新歷史紀錄；來自日本的遊客同樣創2012年以來的最高紀錄，達361萬人次；來自亞洲和中東地區的遊客按年增長11.8%；來自歐美和大洋洲的遊客規模增長14%。 文體部為紀念外國遊客規模創紀錄，當天在仁川機場第二航廈面向今年入境的第1,850萬個遊客舉行了歡迎儀式。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
時事全方位｜聖誕新年旅遊市道(二)
【Now新聞台】題目：聖誕新年旅遊市道上月機場客運量按年激增一成七，旅遊業看似一片興旺，實情如何？聖誕及新年假期將至，出入境旅行團分別有多少？嘉賓：旅遊業議會總幹事楊淑芬 now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
國泰航空(00293)首11個月載客量增27% 11月單月增26%
國泰航空(00293)公布，2025年11月份的載客量較去年同月增加26%，可用座位公里數按年增加22%。2025年前11個月的載客量較去年同期增加27%。11月的載貨量較2024年同月增加10%，可用貨物噸公里數按年增加7%。2025年前11個月的載貨量亦較去年同期增加10%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，儘管香港於月內並無長假期，客運量仍然保持強健，運載率達到87%，創兩年單月新高。集團於11月繼續擴展環球航線網絡。國泰航空在月內開通每日往返長沙的服務，並新增阿德萊德季節航線。香港快運亦有每日往返亞庇（沙巴）的航班啟航。在2025年，集團新增20個客運航點，網絡覆蓋全球103個目的地，進一步提升香港國際航空樞紐的環球連繫。 (WH)infocast ・ 1 天前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 17 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
五索鍾睿心豪宅曝光 仔女睡房有半山靚景 同馬清鏗睡房保密「好多嘢唔出得鏡」
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。本來同林作、裕美一齊拍片嘅五索，近期似乎同2位拍檔分道揚鑣，五索亦都自己經營youtube頻道。尋晚（22日）五索首條自家製vlog上架，內容係大家都鍾意睇嘅room tour！Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 14 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭
拍賣場再現低價銀主盤，北角老牌豪宅賽西湖大廈一伙逾千呎單位，早年曾發生墮樓事故，將於下周五（1月2日）推出拍賣，開價980萬元，較市價折讓近五成。該單位原業主曾承造安老按揭（逆按揭），離世後單位遭銀主收回拍賣。28Hse.com ・ 16 小時前