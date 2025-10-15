自助餐推介｜香港JW萬豪酒店JW咖啡室煥新升級 必食古法燜南非鮑魚滑雞/野米濃湯燴花膠火腿/原盅佛跳牆

經過精心改造後，香港金融核心地段的頂級自助餐餐廳，香港JW萬豪酒店JW咖啡室於以全新面貌示人，更融入了行政總廚黃致銓逾30年的精湛廚藝和匠心獨運的菜品設計，他與團隊致力於搜羅來自世界各地的優質時令食材，親自設計每道自助餐菜式，絕對讓大家有驚喜！





中式珍饈的極致演繹

JW咖啡室一直以名貴中式海味珍饈聞名，重新開業後更推出多款全新力作。古法燜南非鮑魚滑雞以老雞、瘦肉、金華火腿和乾瑤柱熬煮成上湯，將鮑魚和滑雞燜煮至軟嫩彈牙，風味醇厚深長。野米濃湯燴花膠火腿採用高纖高蛋白質的野米，帶著淡淡木質芳香，與澳洲花膠的柔滑膠質完美融合，是滋補養顏的上佳之選。​

最令人矚目的當屬足料原盅佛跳牆，內藏九款珍貴食材包括鮑魚、花膠、鹿筋、瑤柱、素翅和金華火腿等，與肉湯一起以匠心慢火細燉，每一口都濃郁鮮美。花雕酒醉蝦選用每日新鮮到貨的鮮蝦，經花雕酒浸泡後，鮮甜彈牙的蝦肉酒香縈繞，令人垂涎。​





日式料理的創新突破

JW咖啡室首度引入廚師發辦料理概念，由專業師傅採用當季頂級新鮮食材，每晚即席製作兩款限定驚喜菜式。從龍蝦刺身、牡丹蝦海膽壽司，到鮮象拔蚌椒麻醬油漬刺身、真鯛刺身，再到日本A5和牛壽司和海膽燉蛋，每款都賣相賞心悅目，滿載和風滋味。餐廳亦供應多款高級刺身如象拔蚌、赤貝、北寄貝和三文魚等，以及以優質日本米製成的手握壽司和創意卷物。​





西式佳餚與海鮮盛宴

即席切肉專櫃為鍾情西式料理的食客提供豐富選擇。焦香誘人的香煎澳洲和牛扒肉味香濃，油脂豐腴；香草焗三文魚肉質嫩滑，每口都散發清新香氣；香草烤羊架經烤製後完美鎖住肉汁。新推出的法式香草牛油焗蝦選用爽嫩彈牙的黑虎蝦，香氣四溢。​冰凍海產區繼續是自助餐的焦點，包括新鮮龍蝦、蟹鉗、鱈場蟹腳、麵包蟹和鮮蝦等，鮮味無窮。食客可按個人喜好配搭多款開胃醬汁，享受不同層次的海洋美味。​

為慶祝餐廳重新開幕，JW咖啡室特別推出頂級蟹宴自助晚餐，供應期為2025年10月16日至11月16日。推介菜式包括多款頂級凍蟹、蟹粉小籠包、焗釀蟹蓋、花雕雞油蒸蟹、避風塘炒蟹、泰式咖喱炒蟹、西式煎蟹餅及即製蟹粥等 ，為蟹迷帶來極致的嚐鮮之旅。









JW 咖啡室

地址：金鐘道 88 號太古廣場香港 JW 萬豪酒店 5 樓

營業時間：星期一至日上午 6 時 30 分至晚上 10 時