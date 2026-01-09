Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

自助餐買一送一優惠｜康得思酒店全新「鱘龍薈臻」自助餐 人均$185起食鐵板香煎鵝肝、西伯利亞鱘魚子醬、本地榕樹澳小龍蝦

位於旺角的康得思酒店推出極抵買一送一優惠！由即日起，不論是自助午餐、全新的「鱘龍薈臻」自助晚餐，還是週末下午茶自助餐，通通都有買一送一，人均低至$185起！自助晚餐由貴價西伯利亞鱘魚子醬、鐵板香煎鵝肝，到本地特色的榕樹澳小龍蝦及多款時令海鮮應有盡有；至於自助午餐及下午茶自助餐也有豐富美食及甜品，性價比非常高！立即睇下文了解詳情啦！

立即查看香港康得思酒店自助餐優惠詳情

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

旺角康得思酒店自助餐買一送一優惠

位於康得思酒店的The Place 推出自助午餐買一送一優惠，必食即煎和牛舌、蒜香粉絲蒸扇貝及紐西蘭烤五花肉卷。現場更有即製日本海鮮鍋拉麵及鮑魚粒蝦仁瑤柱炒飯，滋味十足！甜品由糕點行政總廚領軍，推出京都抹茶麻糬焦糖燉蛋泡芙、72%單一產地朱古力撻及現場即製焙茶味雞蛋仔，搭配 10 款 MÖVENPICK® 雪糕，誠意十足，甜食控必衝！

【買一送一】自助午餐（用餐時段：12:00-14:30）

優惠價：$478起/2位（ 原價：$876起/2位 ）

SHOP NOW

廣告 廣告

海鮮區

重頭戲「鱘龍薈臻」主題自助晚餐必試！

至於重頭戲必定是「鱘龍薈臻」主題自助晚餐，奢華感滿分！海鮮區有加拿大開邊龍蝦、北海道毛蟹及俄羅斯鱈蟹腳坐鎮，鮮味爆燈。晚餐更特別加碼供應加拿大海膽、A4 和牛他他及三文魚籽手卷，搭配鐵板香煎鵝肝、烤蝦配海膽醬、富貴花菇海參鮑魚，以及現場即製的本地榕樹澳小龍蝦海鮮鍋拉麵，每一款都是揼本之作！甜品更有精心設計的抹茶泡芙，以及晚餐限定的雪糕手推車鴛鴦酥皮多士，為這場海洋盛宴畫上完美句號。

【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:30 - 21:45）

優惠價：$922起/2位（ 原價：$1,690起/2位 ）

SHOP NOW

客人可以優惠價港幣79元購買一罐西伯利亞鱘魚子醬（10克），搭配烤麵包片、米餅或布利尼薄餅，佐以酸忌廉和紅洋蔥一同享用，風味更佳。

「鱘龍薈臻」自助晚餐

下午茶自助餐都有買一送一，食客除了無限品嚐冰鎮龍蝦鉗、小龍蝦及藍青口等海鮮，還可食到一系列本地特色小吃，如港式瑞士雞翼、本地碗仔翅、咸牛肉金磚吐司及脆炸蝦多士等。甜品則有仙草凍、香芋麻糬撻及 MÖVENPICK® 雪糕，令食客以超平民價格享受星級酒店滋味！

【買一送一】下午茶自助餐（用餐時段：星期六至星期日及公眾假期 15:15 - 17:15）

優惠價：$370起/2位（ 原價：$678起/2位 ）

SHOP NOW

鐵板香煎鵝肝

現場即製的本地榕樹澳小龍蝦海鮮鍋拉麵

富貴花菇海參鮑魚

手卷一流

甜品吸引

香港康得思酒店 The Place

地址：九龍旺角上海街555號 香港康得思酒店L樓層 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？