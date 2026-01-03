天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
文華東方酒店自助餐買一送一！人均低至$593歎龍蝦鮑魚、慢烤特級美國牛肋排、馳名海南雞
文華東方酒店突發推出自助晚餐優惠！即看內文：
位於中環的文華東方酒店推出限定優惠，突發在Klook上有買一送一，人均低至$593，即可品嚐8大海鮮如波士頓龍蝦、大連鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、法國藍青口等，海鮮控不能錯過！文華東方酒店必食名物，就是馳名海南雞，還有甜品1963文華芝士蛋糕，一於趁有優惠去食，立即睇下文了解詳情啦！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
中環文華東方酒店推自助晚餐買一送一優惠
位於中環香港文華東方酒店的快船廊推出自助晚餐買一送一優惠，自助餐美食更是多不勝數，包括鮮甜彈牙的波士頓龍蝦，口感彈牙的大連鮑魚、新西蘭青口、本地海螺及凍蝦等，統統無限任食！熱葷方面，有上海醉雞、酸辣湯、蒸小籠包、上海菜飯配炸五香豬排、蒜蓉薑辣椒豉汁炒大蝦及紅燒獅子頭等上海經典，更有現場製作的馳名海南雞，即煮喇沙湯麵等，選擇豐富！而最後，甜品區除了文華意大利芝士餅、1963文華芝士蛋糕及自製雪糕車，到文華朝聖的食客豈能不試！
【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:00-20:00 / 20:30-21:30）
優惠價：$1,186起/2位（
原價：$1,087/位）
【買二送二】自助晚餐（用餐時段：18:00-20:00 / 20:30-21:30）
優惠價：$2,372起/4位（
原價：$4,347/4位）
香港文華東方酒店 快船廊
地址：香港中環干諾道中 5 號 (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
沙田萬怡酒店自助餐買一送二！人均低至$220歎即開生蠔/橫財就手紅燒元蹄/花雕雞油蒸新鮮龍蝦
踏入新年，節慶氛圍漸濃，沙田萬怡酒店一連串節慶美味，農曆新年的粵式薈萃，即開生蠔、澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉、蜜汁烤比利時杜洛克豬柳，再到橫財就手紅燒元蹄、金銀滿屋金沙海王炒飯、花雕雞油蒸新鮮龍蝦，都一一準備好了！1月7日中午十二點在KKday有驚喜第二位+$12或買1送2等優惠，大家可以約上家人朋友歎盡一場又一場的節日盛宴！Yahoo Food ・ 1 天前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 38 分鐘前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 23 小時前
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 1 天前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 1 天前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 17 小時前
劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕
2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。姊妹淘 ・ 22 小時前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
港鐵老翁涉襲擊女乘客 揮拳後反駁「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網民討論遇過最有禮貌及無禮貌藝人 「A0」對年長fans變臉 武打明星揸車唔等得啄人車尾
不時都有網民開post收集平日遇見明星嘅故事，呢期threads就有人發起「不如講吓你遇過最無禮貌嘅藝人嘅經歷」，唔少人都留言回應。以下係精選帖文，我地盡量俾貼士你估誰是誰主角啦 －Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
分析：特朗普對委內瑞拉的突襲如何給中國帶來風險
Getty Images 僅需短短幾個小時，唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）就顛覆了中國數十年來精心培養的關係。 在委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）於夜間突襲中被捕前幾小時，他還在北京高階外交官的會晤中，讚揚中國國家主席習近平為「大哥」，並稱其「作為世界領袖的強大訊息」。 中國大力投資石油豐富的委內瑞拉，是北京在南美最親密夥伴之一。當時，中國官媒播放了該會晤的畫面，以證明兩國目前有600項協議——畫面中是西裝革履的男子微笑合影——但下一張馬杜羅的照片，卻是他在美國軍艦上、蒙眼戴手銬、身穿灰色運動褲的模樣。 ...BBC News 中文 ・ 18 小時前
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 20 小時前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 23 小時前
張曼玉逛街穿搭！皮衣牛仔褲＋「BALENCIAGA托特包」，Goyard單肩包變成購物袋
向來走在自己節奏裡的張曼玉，即使只是為了聖誕節出門採買，也依然把「隨性卻有型」演繹得恰到好處。近日她分享的採買畫面中，從外套剪裁、配件選擇到手上的包款，全都藏著滿滿細節。低調的黑色托特包來自 BALE女人我最大 ・ 22 小時前
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬犯太歲不等於行衰運？宜「一喜擋三災」，選錯顏色要小心撞車意外！
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬馬人士踏入2026丙午馬年「犯太歲」，不少人第一反應往往是運氣轉差、諸事不順，其實真正需要留神的是情緒起伏與身心狀態的變化。不過也毋須過分擔憂，只要掌握以下正確的化解方法，配合自身命格特質，便能夠化險為夷！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港姐陳庭欣豪門夢碎！豪宅降格搬蝸居 現崇山2房價值900萬
現年38歲的2010年度香港小姐冠軍陳庭欣，與彩豐行老闆楊振源八年情斷，有指她已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，遷入早年買入的黃大仙現崇山2房蝸居。28Hse.com ・ 1 天前
元朗男子單位內燒炭亡 女同事收死亡短訊揭發
【on.cc東網專訊】元朗有人燒炭亡。今晨(7日)10時49分，元朗安寧路59號裕豐洋樓一單位一名男子向其女同事發訊息表示有意尋短，女同事得悉後隨即報案。救援人員接報抵達上址，發現一名男子倒臥單位內，身旁有一盆燃燒過的炭，該男子經人員檢驗後證實已當場氣絕身亡。警on.cc 東網 ・ 1 天前
解讀 | 點解曼聯搵「蘇B」做暫代領隊？
曼聯經已於周二接觸蘇斯克查，並將會於未來幾日進行會面，以探討接管成為紅魔鬼下半季暫代領隊一職。點解曼聯會再搵蘇B做暫代領隊呢？Yahoo 體育 ・ 22 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至08/01）
優品360今期有不少產品優惠，如HARIBO軟糖$31/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件；急凍產品優惠有美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片$110/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有三洋本場讚岐烏冬$14.5/件，還有不少美酒優惠，獺祭二割三分純米大吟釀低至$520！YAHOO著數 ・ 1 天前
KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 網瘋傳轉大陸供應商
肯德基（KFC）葡撻一向都價廉物美，更被戲稱是「被炸雞耽誤的葡撻店」，但近日有網民崩潰表示葡撻美味不再，更直指KFC轉了葡撻撻皮供應商，並宣布：「KFC葡撻正式收皮」，此言一出，引起50萬人瀏覽，數千讚好以及超過萬五人分享！Yahoo Food ・ 1 天前