$2XX任食蟹腳？都會海逸酒店自助餐買二送二 歎鮑魚撈起/酥炸黃金蝦/KITKAT朱古力心太軟
都會海逸酒店自助餐買2送2！人均$298起可開心食新年意頭菜、欣賞初二煙花、甜蜜歎情人節晚餐！詳情即睇：
都會海逸酒店西餐廳（Promenade Restaurant）憑藉屢獲殊榮的餐飲水準，帶來維港畔高品質用餐體驗，一直備受好評！餐廳匯聚中式、日式及環球美食達二百款，包括了極受歎迎的新鮮海鮮、芝士拼盤、精緻甜點等，配上落地窗外的維港景致，實現視覺與味覺雙重享受！為了迎接這個充滿儀式感的意願，節日限定主題同步上線，包括「蜜意愛語」情人節自助晚餐、「駿馬奔騰迎新春」煙花夜自助晚餐及「冬雪KITKAT®夢樂園」周末下午茶自助餐，更推出「買2送2」優惠，人均最低僅$298，滿足佳節慶祝、親子同遊、情侶約會等，人人都可享用到今輪的驚喜優惠！
國際美食自助午餐 歎環球海鮮+金枕頭榴槤脆酥
國際美食自助午餐於1月2日至2月28日供應，網羅全球特色美饌帶來味蕾環遊體驗。海鮮類有鮮甜飽滿的即開生蠔、肉質豐腴彈牙的雪花蟹腳，以及匯聚時令海鮮的拼盤；芝士拼盤精選多款進口品類，軟質綿密順滑、硬質鹹香濃郁，搭配麵包或果乾層次豐富。同時供應泰式美食、印度咖喱、即煮麵檔等國際風味熱葷，甜品陣容亦十分豐盛，Mövenpick雪糕、經典提拉米蘇、即焗梳乎厘、芒果拿破崙、金枕頭榴槤脆酥等多款甜點，更有朱古力噴泉、季節水果及傳統糖水，也有汽水無限暢飲，週末則可無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水。
自助午餐於特別日子亦推出限定菜式！2月14日情人節當天，供應鮑魚沙律、香煎羊扒伴蜜糖芥末汁、紅寶石朱古力慕絲伴紅桑子燴白桃蛋糕等情人節精選菜式，甜蜜一番！2月13日至22日晚餐時段供應北京烤鴨，2月17日至22日加推風生水起鴻運來（鮑魚撈起）、發財好市添大利（髮菜蠔豉豬脷扒時蔬）等一系列賀年菜式，應應節！2月15日至28日期間，每個自助餐時段首50位付費小童賓客可獲一次夾公仔機會，更添驚喜！
【快閃買2送2】自助午餐
優惠價：$1,392起/4位｜
原價：$1,912/4位
【快閃買2送1】自助午餐
優惠價：$1,134起/3位｜
原價：$1,434/3位
周末下午茶自助餐 冬雪KITKAT®夢樂園
1月2日至2月28日，「冬雪KITKAT®夢樂園」周末下午茶自助餐甜蜜登場，為冬日午後注入童話般的奇幻氛圍。除了各款海鮮冷盤、刺身、泰式美食及印度咖喱之外，更特別打造了KITKAT®朱古力主題！將KITKAT®變成一系列驚喜甜品，包括層次豐富的朱古力塔、內餡流心的朱古力心太軟、綿密順滑的朱古力芝士餅，也有朱古力泡芙，每一款都讓味蕾沉醉在朱古力的夢幻滋味中，再搭配多款精緻鹹點與時令鮮果，甜鹹平衡的味蕾體驗！最驚喜的是，現場小朋友更有機會獲得一次夾公仔機會！
【快閃買2送2】週末下午茶自助餐
優惠價：$1,192/4位｜
原價：$1,632/4位
【快閃買2送1】週末下午茶自助餐
優惠價：$1,014/3位｜
原價：$1,224/3位
海皇龍蝦野菌薈自助晚餐 特別限定！情人節+煙花盛宴
1月2日至2月28日的自助晚餐，以龍蝦及野菌為主題食材，搭配精緻烹調手法，呈現冬季豐盛滋味。重點菜式包括四式芝士焗龍蝦伊麵，芝士香與龍蝦鮮味融合，配彈牙伊麵；另有涮涮鍋供應，食材包括A5日本和牛、花膠、時令蔬菜及多款野菌，湯底溫潤，突顯食材原味，是暖入心的滋味；2月17日至22日，更推出期間限定賀年菜式：北京烤鴨、鮑魚撈起「風生水起鴻運來」、髮菜蠔豉豬脷扒時蔬「發財好市添大利」、酥炸黃金蝦「鴻運當頭四季紅」、髮菜蠔豉豬脷湯「大吉大利」、芝麻球與笑口棗「一團和氣」、紅豆湯丸露「鴻運團圓」、清蒸沙巴躉「年年有餘」、臘味糯米飯「五穀豐登」等，過年氣氛濃厚！
2月佳節限定帶來兩場兼具味蕾享受與節日氣氛的盛宴：2月14日「蜜意愛語」情人節自助晚餐以甜蜜為主題，精選香煎羊扒伴蜜糖芥末汁、芭堤雅蜂蜜烤全鴨、桂花蜜汁照燒鰻魚串等菜式，每對情侶更可獲贈「紅寶石朱古力慕絲伴紅桑子燴白桃蛋糕」與兩杯氣泡酒，在浪漫光影中定格愛意時光；2月18日則有「駿馬奔騰迎新春」煙花夜，匯聚多款好意頭應節菜式，包括寓意富足常新的「風生水起鴻運來（鮑魚撈起）」、寄寓財運亨通的「發財好市添大利（髮菜蠔豉豬脷扒時蔬）」、象徵幸福繁榮的「鴻運當頭四季紅（酥炸黃金蝦）」，搭配多款時令美食與甜品，首輪及次輪食客更可移步ThePatio戶外露天花園欣賞璀璨煙花匯演，相信是喜慶難忘的佳節回憶！
【快閃買2送2】自助晚餐
優惠價：$2,112/4位｜
原價：$3,072/4位
【快閃買2送1】自助晚餐
優惠價：$1,734/3位｜
原價：$2,304/3位
Promenade 西餐廳
地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓(地圖）
