Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

$2XX任食蟹腳？都會海逸酒店自助餐買二送二 歎鮑魚撈起/酥炸黃金蝦/KITKAT朱古力心太軟

都會海逸酒店西餐廳（Promenade Restaurant）憑藉屢獲殊榮的餐飲水準，帶來維港畔高品質用餐體驗，一直備受好評！餐廳匯聚中式、日式及環球美食達二百款，包括了極受歎迎的新鮮海鮮、芝士拼盤、精緻甜點等，配上落地窗外的維港景致，實現視覺與味覺雙重享受！為了迎接這個充滿儀式感的意願，節日限定主題同步上線，包括「蜜意愛語」情人節自助晚餐、「駿馬奔騰迎新春」煙花夜自助晚餐及「冬雪KITKAT®夢樂園」周末下午茶自助餐，更推出「買2送2」優惠，人均最低僅$298，滿足佳節慶祝、親子同遊、情侶約會等，人人都可享用到今輪的驚喜優惠！

>> 都會海逸酒店西餐廳自助餐優惠 <<

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

國際美食自助午餐 歎環球海鮮+金枕頭榴槤脆酥

國際美食自助午餐於1月2日至2月28日供應，網羅全球特色美饌帶來味蕾環遊體驗。海鮮類有鮮甜飽滿的即開生蠔、肉質豐腴彈牙的雪花蟹腳，以及匯聚時令海鮮的拼盤；芝士拼盤精選多款進口品類，軟質綿密順滑、硬質鹹香濃郁，搭配麵包或果乾層次豐富。同時供應泰式美食、印度咖喱、即煮麵檔等國際風味熱葷，甜品陣容亦十分豐盛，Mövenpick雪糕、經典提拉米蘇、即焗梳乎厘、芒果拿破崙、金枕頭榴槤脆酥等多款甜點，更有朱古力噴泉、季節水果及傳統糖水，也有汽水無限暢飲，週末則可無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水。

自助午餐於特別日子亦推出限定菜式！2月14日情人節當天，供應鮑魚沙律、香煎羊扒伴蜜糖芥末汁、紅寶石朱古力慕絲伴紅桑子燴白桃蛋糕等情人節精選菜式，甜蜜一番！2月13日至22日晚餐時段供應北京烤鴨，2月17日至22日加推風生水起鴻運來（鮑魚撈起）、發財好市添大利（髮菜蠔豉豬脷扒時蔬）等一系列賀年菜式，應應節！2月15日至28日期間，每個自助餐時段首50位付費小童賓客可獲一次夾公仔機會，更添驚喜！

即開生蠔

【快閃買2送2】自助午餐

優惠價：$1,392起/4位｜ 原價：$1,912/4位

SHOP NOW

【快閃買2送1】自助午餐

優惠價：$1,134起/3位｜ 原價：$1,434/3位

SHOP NOW

海鮮冷盤

刺身

周末下午茶自助餐 冬雪KITKAT®夢樂園

1月2日至2月28日，「冬雪KITKAT®夢樂園」周末下午茶自助餐甜蜜登場，為冬日午後注入童話般的奇幻氛圍。除了各款海鮮冷盤、刺身、泰式美食及印度咖喱之外，更特別打造了KITKAT®朱古力主題！將KITKAT®變成一系列驚喜甜品，包括層次豐富的朱古力塔、內餡流心的朱古力心太軟、綿密順滑的朱古力芝士餅，也有朱古力泡芙，每一款都讓味蕾沉醉在朱古力的夢幻滋味中，再搭配多款精緻鹹點與時令鮮果，甜鹹平衡的味蕾體驗！最驚喜的是，現場小朋友更有機會獲得一次夾公仔機會！

冬雪KITKAT®夢樂園

【快閃買2送2】週末下午茶自助餐

優惠價：$1,192/4位｜ 原價：$1,632/4位

SHOP NOW

【快閃買2送1】週末下午茶自助餐

優惠價：$1,014/3位｜ 原價：$1,224/3位

SHOP NOW

海皇龍蝦野菌薈自助晚餐 特別限定！情人節+煙花盛宴

1月2日至2月28日的自助晚餐，以龍蝦及野菌為主題食材，搭配精緻烹調手法，呈現冬季豐盛滋味。重點菜式包括四式芝士焗龍蝦伊麵，芝士香與龍蝦鮮味融合，配彈牙伊麵；另有涮涮鍋供應，食材包括A5日本和牛、花膠、時令蔬菜及多款野菌，湯底溫潤，突顯食材原味，是暖入心的滋味；2月17日至22日，更推出期間限定賀年菜式：北京烤鴨、鮑魚撈起「風生水起鴻運來」、髮菜蠔豉豬脷扒時蔬「發財好市添大利」、酥炸黃金蝦「鴻運當頭四季紅」、髮菜蠔豉豬脷湯「大吉大利」、芝麻球與笑口棗「一團和氣」、紅豆湯丸露「鴻運團圓」、清蒸沙巴躉「年年有餘」、臘味糯米飯「五穀豐登」等，過年氣氛濃厚！

2月佳節限定帶來兩場兼具味蕾享受與節日氣氛的盛宴：2月14日「蜜意愛語」情人節自助晚餐以甜蜜為主題，精選香煎羊扒伴蜜糖芥末汁、芭堤雅蜂蜜烤全鴨、桂花蜜汁照燒鰻魚串等菜式，每對情侶更可獲贈「紅寶石朱古力慕絲伴紅桑子燴白桃蛋糕」與兩杯氣泡酒，在浪漫光影中定格愛意時光；2月18日則有「駿馬奔騰迎新春」煙花夜，匯聚多款好意頭應節菜式，包括寓意富足常新的「風生水起鴻運來（鮑魚撈起）」、寄寓財運亨通的「發財好市添大利（髮菜蠔豉豬脷扒時蔬）」、象徵幸福繁榮的「鴻運當頭四季紅（酥炸黃金蝦）」，搭配多款時令美食與甜品，首輪及次輪食客更可移步ThePatio戶外露天花園欣賞璀璨煙花匯演，相信是喜慶難忘的佳節回憶！

龍蝦

【快閃買2送2】自助晚餐

優惠價：$2,112/4位｜ 原價：$3,072/4位

SHOP NOW

【快閃買2送1】自助晚餐

優惠價：$1,734/3位｜ 原價：$2,304/3位

SHOP NOW

即切燒牛肉

Promenade 西餐廳

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓(地圖）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？