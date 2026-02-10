自助餐中毒｜文華東方快船廊爆8人食生蠔／刺身屙嘔 食安中心勒令停售！全港急增37宗個案

各位自助餐控及生蠔迷注意！衞生署最新公布中環五星級酒店文華東方酒店（Mandarin Oriental）旗下的著名自助餐廳快船廊（Clipper Lounge） 爆發食物中毒個案！共8名食客在晚膳後出現腹瀉及嘔吐等病徵，懷疑與進食生蠔及刺身有關。與此同時，全港近期的食物中毒個案急升，短短三週內已錄得37宗，大部分與諾如病毒及食用生蠔有關。

文華東方快船廊中招：8人食生蠔蟹腳後發燒屙嘔

衞生防護中心正調查兩宗有流行病學關連的個案，涉及5男3女，年齡介乎28至29歲。他們分別於1月31日及2月2日在中環文華東方酒店快船廊享用晚膳自助餐。食客在進食後約25至75小時，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。當中4人已求醫，幸無須入院，目前情況穩定。

涉事高風險食物名單：初步調查顯示，受影響人士曾進食的共同食物包括：

生蠔

三文魚刺身

蟹腳

麵包蟹

食安中心行動：勒令暫停供應生冷食物

食環署及食安中心人員已於2月6日前往涉事餐廳進行調查，檢視食物處理流程及衛生情況，並抽取樣本化驗。調查發現，受影響人士可能因進食生的食物引致中毒。食安中心已即時指示快船廊暫停供應涉事食物，並要求清潔消毒處所，以及向員工提供食安教育。

全港爆發警號！3週37宗個案 近9成涉諾如病毒

今次事件並非單一例子，衞生防護中心總監徐樂堅指出，本港近期的食物中毒個案有急升趨勢。由去年12月底的每周平均1宗，急增至2月開始的30宗。由1月18日至2月9日期間，全港已錄得37宗食物中毒個案，共115 人受影響。數據顯示有89% (33宗) 個案與諾如病毒相關，涉及101人受影響，而所有與諾如病毒相關的個案，受影響人士均曾食用生蠔。連五星級酒店都出事，證明諾如病毒非常猖狂，最近大家去食自助餐，建議盡量避免食生蠔，或者確保徹底煮熟先好食，以免「禍從口入」。

衞生署最新公布中環五星級酒店文華東方酒店（Mandarin Oriental）旗下的著名自助餐廳快船廊（Clipper Lounge） 爆發食物中毒個案。（官網圖片）

