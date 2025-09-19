米娜｜天文台會評估需否發更高信號
九龍香格里拉金秋蟹逅自助餐買二送一！人均低至$359歎雞油花雕蒸蟹伴陳村粉/蟹黃蟹鉗蒸蛋白/蟹肉茶碗蒸
九龍香格里拉酒店為大家帶來自助餐買二送一優惠，人均低至$359歎雞油花雕蒸蟹伴陳村粉、蟹黃蟹鉗蒸蛋白即看內文：
今秋來到Café Kool咖啡廳來一場「蟹」逅！每年9至11月正是品蟹好時令，10月開展的這場金秋蟹逅自助餐盛宴自助餐以蟹為主角，帶來雞油花雕蒸蟹伴陳村粉、蟹黃蟹鉗蒸蛋白日、蟹肉茶碗蒸，以及蟹粉葱油拌稻庭烏冬等，肯定是蟹迷最快樂的美味之約！Klook平台訂座更有買二送一優惠，人均低至$359就吃到！
金秋蟹逅自助餐 必食雞油花雕蒸蟹伴陳村粉/蟹黃蟹鉗蒸蛋白
金秋「蟹」逅的主角當然是蟹！這場金秋「蟹」逅帶來一系列以蟹入饌的美味，必食雞油花雕蒸蟹伴陳村粉，入口滿有酒香，啖啖蟹肉鮮嫩，粉條掛汁濃稠，重新演繹了陳村粉的可能性；蟹黃蟹鉗蒸蛋白也不能錯過， 口感滑溜軟嫩，蟹黃香濃，蟹鉗肉厚彈牙；另外也有蟹肉茶碗蒸、蟹粉葱油拌稻庭烏冬，還有蒲燒鰻魚搭配，新鮮時令冷海鮮更有鱈場蟹腳及麵包蟹等！
當然自助餐還有各式新鮮刺身輪流供應，如三文魚、油甘魚、希靈魚、馬刀貝和帆立貝等，款式應有盡有；搭配炭火現烤的惹味肉扒、鑊氣十足的亞洲熱葷與精緻甜點，當中重頭戲必定是師傅即切吞拿魚，逢星期五至日及公眾假期限定登場。各款美饌將在指定日子的早餐、午市及晚市自助餐時段輪流供應，自助餐更推出買二送一優惠，人均只需低至$359！
【快閃買二送一】自助午餐
優惠價：$ 1,076起/3位｜
原價：$ 1,544/3位
【快閃買二送一】自助晚餐
優惠價：$ 1,766起/3位｜
原價：$ 2,534/3位
九龍香格里拉Café Kool
地點:香港九龍尖沙咀東麼地道64號閣樓（地圖）
