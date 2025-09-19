九龍香格里拉金秋蟹逅自助餐買二送一！人均低至$359歎雞油花雕蒸蟹伴陳村粉/蟹黃蟹鉗蒸蛋白/蟹肉茶碗蒸

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

今秋來到Café Kool咖啡廳來一場「蟹」逅！每年9至11月正是品蟹好時令，10月開展的這場金秋蟹逅自助餐盛宴自助餐以蟹為主角，帶來雞油花雕蒸蟹伴陳村粉、蟹黃蟹鉗蒸蛋白日、蟹肉茶碗蒸，以及蟹粉葱油拌稻庭烏冬等，肯定是蟹迷最快樂的美味之約！Klook平台訂座更有買二送一優惠，人均低至$359就吃到！

>>按此查看九龍香格里拉Café Kool自助餐優惠<<

金秋蟹逅自助餐 必食雞油花雕蒸蟹伴陳村粉/蟹黃蟹鉗蒸蛋白

金秋「蟹」逅的主角當然是蟹！這場金秋「蟹」逅帶來一系列以蟹入饌的美味，必食雞油花雕蒸蟹伴陳村粉，入口滿有酒香，啖啖蟹肉鮮嫩，粉條掛汁濃稠，重新演繹了陳村粉的可能性；蟹黃蟹鉗蒸蛋白也不能錯過， 口感滑溜軟嫩，蟹黃香濃，蟹鉗肉厚彈牙；另外也有蟹肉茶碗蒸、蟹粉葱油拌稻庭烏冬，還有蒲燒鰻魚搭配，新鮮時令冷海鮮更有鱈場蟹腳及麵包蟹等！

當然自助餐還有各式新鮮刺身輪流供應，如三文魚、油甘魚、希靈魚、馬刀貝和帆立貝等，款式應有盡有；搭配炭火現烤的惹味肉扒、鑊氣十足的亞洲熱葷與精緻甜點，當中重頭戲必定是師傅即切吞拿魚，逢星期五至日及公眾假期限定登場。各款美饌將在指定日子的早餐、午市及晚市自助餐時段輪流供應，自助餐更推出買二送一優惠，人均只需低至$359！

Café Kool咖啡廳

【快閃買二送一】自助午餐

優惠價：$ 1,076起/3位｜ 原價：$ 1,544/3位

>>SHOP NOW<<

【快閃買二送一】自助晚餐

優惠價：$ 1,766起/3位｜ 原價：$ 2,534/3位

>>SHOP NOW<<

自助餐買二送一 九龍香格里拉金秋蟹逅人均低至$359 歎雞油花雕蒸蟹伴陳村粉/蟹黃蟹鉗蒸蛋白/蟹肉茶碗蒸

鱈場蟹腳

九龍香格里拉Café Kool

地點:香港九龍尖沙咀東麼地道64號閣樓（地圖）

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

