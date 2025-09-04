Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐買一送一優惠｜逸東酒店「普慶食為鮮」主題自助餐 歎松葉蟹蟹腳、海膽刺身、蘋果木煙燻三文魚

對識食之士而言，「食為鮮」從來都是識食的守則，新鮮的海產、當季的食材，便能喚醒味蕾的快樂！香港逸東酒店的普慶餐廳（The Astor）推出的「普慶食為鮮」主題自助餐，不僅匯集時令海鮮與環球美饌，更按午市、晚市設計不同驚喜。9月4日晚上9點在Klook快閃更有買一送一優惠，人均低至$441起，即可任食生蠔、蟹腳、西班牙海鮮燴飯、泰式蕉葉燒鳥頭魚、蘋果木煙燻三文魚等，絕對是性價比超高的海邊美味之旅！

午市輕巧海邊小聚 歎生蠔/松葉蟹蟹腳

午市自助餐是一場輕鬆的「海邊小聚」，雖不追求鋪張，卻在細節處恪守「食為鮮」的堅持。海鮮冷盤區供應的生蠔、松葉蟹蟹腳、青口等，皆是當季新鮮貨，冰鎮保鮮得當，滿口都是未經雕琢的深海清甜，讓人想起海邊市集剛上岸的海產。每位食客可享的午市限定「香蒜芝士焗帶子」，更是將鮮味推至極致，新鮮帶子上是香蒜，再鋪一層融化的芝士焗至金黃，芝士的濃香不搶味，反而襯托出帶子的彈嫩與鮮甜。必食推介西式熱菜中的西班牙海鮮燴飯，以龍蝦湯熬製，吸飽魷魚、蜆、蝦的精華；辣肉腸番茄忌廉炒青口則帶點微辣，醒胃又不膩。甜品區的港式蛋撻、芝麻糊與歐陸甜點，如同飯後漫步海灘的餘韻！

「普慶食為鮮」主題自助餐

「普慶食為鮮」自助午餐（用餐時間：12:00 - 14:30）

生蠔

西班牙海鮮燴飯

龍蝦尾

晚市奢華「海邊盛宴」歎海膽刺身或魚子醬

晚市自助餐則是一場認真的「海邊盛宴」，毫無疑問是海鮮控的必選。這裡的海鮮陣容更顯霸氣，除午市常見的生蠔、蟹腳，還不定時供應麵包蟹、小龍蝦，冰鎮檯上堆得像剛靠岸的漁獲，完美詮釋「食為鮮」的精神。熱菜區同樣精彩：鹽焗烤魚外皮焦香、肉質多汁；烤牛肋骨慢烤至醬香深入肌理；泰式蕉葉燒鳥頭魚則裹著蕉葉烘烤，魚肉鮮嫩帶有柑橘尾韻，像熱帶海灘的微風般清新。

每位可享的晚市限定海膽刺身或魚子醬，更是將奢華拉滿：海膽刺身細嫩綿滑，帶著大海的清冽回甘；魚子醬顆粒飽滿，齒間爆發的鹹香讓人上癮；搭配的法式焗龍蝦尾，肉質緊實彈牙，焗高後更覺鮮香濃郁。週末更有限定的「蘋果木煙燻三文魚」，低溫煙燻讓魚肉帶著淡雅果木香，風味獨特。買一送一活動後人均$441即可暢享，讓這場「海邊盛宴」既奢華又實惠。

海膽刺身

【買一送一】自助晚餐（用餐時間：18:30 - 21:30）

優惠價：$882起/2位｜ 原價：$1,536起/2位

魚子醬

泰式蕉葉燒鳥頭魚

三文魚

烤牛肋骨

香港逸東酒店 普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓 (地圖)

