逸東酒店自助餐買一送一！任食蜂蜜牛油龍蝦／韓式炸雞舖／經典糯米紅豆麻糬

聖誕過後踏入新一年，逸東酒店的普慶餐廳將會化身充滿首爾街頭風情的韓式派對場地，12月18日晚上9點推出「韓風美食派對夜」自助晚餐，更祭出低至買一送一驚喜優惠，人均只需$437起！食客可任食晚市限定蜂蜜牛油龍蝦、視覺效果十足的粉黑炸雞、即切韓牛專區，還有現場即製迷你鯛魚燒、韓式刨冰等道地甜品。現場充滿 K-pop 氛圍，空氣中瀰漫著街頭小食香氣，絕對是韓迷聚會的首選！立即睇下文了解詳情啦！

香港逸東酒店「韓風美食派對夜」 買一送一

位於香港逸東酒店的普慶餐廳由2026年1月12日起推出「韓風美食派對夜」，必食晚市限定的蜂蜜牛油龍蝦，食客可按喜好自選濃郁芝士或辛香辣味，啖啖肉超惹味！重點攤位還有「韓式炸雞舖」，即席炮製經典韓式炸雞、甜酸炸雞，以及超吸睛的粉黑炸雞，搭配三款特色醬汁，口味極具層次！除此之外，還有肉食愛好者必掃的韓牛即切專區，提供新鮮烤製的醃肉，還有韓式滷豬手、韓式烤牛肉、部隊鍋、韓式冷麵等輪住上。現場更有旋風薯片、韓式熱狗棒等多款趣味街頭小食；而甜品方面同樣精彩，有韓國經典糯米紅豆麻糬、韓國松餅、溫暖的韓式雞蛋麵包，以及現場即製的迷你鯛魚燒和配料豐富的韓式刨冰！滿滿的韓風氣氛等你來感受！

除此之外，聖誕自助餐也同步開放買一送一優惠時段，傳統烤火雞、M6 - M7和牛肉眼、烤蜜汁火腿、威靈頓牛扒、人氣立體雪人扑扑蛋糕、經典的聖誕樹幹蛋糕等盡情享受！大家感興趣就快去預定啦！

酒店現時都有推廣普慶聖誕市集自助餐

【買一送一】自助晚餐（用餐時間：18:30 - 21:30）

優惠價：$874起/2位，人均$437（ 原價：$1,646起/2位 ）

普慶聖誕市集自助餐有多款美食

普慶聖誕市集超有氣氛

香港逸東酒店 普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓 (地圖)

