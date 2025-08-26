Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐買一送一優惠｜南灣如心酒店仲夏「越」滋味自助餐 人均$293起歎酸辣青口/富國島黑胡椒炒蟹/D24榴槤甜品

南灣如心酒店黃竹坑I-O-N在8月26日中午十二點於Klook推出了大受歡迎的『仲夏「越」滋味自助餐』，以地道越南風味為主題，帶來從清爽前菜到惹味主菜、再到誘人甜品的沉浸味覺體驗。自助餐選用時令新鮮食材，搭配東南亞特色香料與醬汁，還原越南菜酸辣開胃、鮮香不膩的特色，重點菜式檸汁魚露蝦刺身、酸辣青口、晚市限定的富國島黑胡椒炒蟹，以及D24榴槤製作的系列甜品，款款有驚喜，買一送一優惠後，人均低至$293起即可盡享越式美味！

立即查看南灣如心酒店I-O-N黃竹坑自助餐優惠

👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

自助餐買一送一 必食酸辣青口/富國島黑胡椒炒蟹

『仲夏「越」滋味自助餐』是一場豐盛的越式盛宴，以檸汁魚露蝦刺身、西貢牙車快、絲網海鮮春卷等清爽前菜揭開序幕，瞬間喚醒味蕾。大廚精選時令海鮮，搭配東南亞香料及醬汁，炮製出多款惹味菜式，其中酸辣青口選用肉厚大大隻的青口，經東南亞特調酸辣醬汁慢煮入味，檸香、香茅與辣椒的層次風味，入口先微酸開胃，而後酸辣勁出色，每一口都鮮爽過癮；另有胡椒鹽焗蝦、越式椰子煮蜆等，讓海鮮愛好者盡情暢享；此外，也不要錯過冰鎮海鮮、招牌東南亞熱食、香港仔有記直送的湯麵吧、沙律吧等美味。

甜品區更有榴槤甜品系列，以頂級D24榴槤入饌，焗榴槤芝士布甸香濃綿密；榴槤芝士撻酥脆餅皮夾著厚實榴槤內餡、入口酥脆；榴槤奶凍入口絲滑順喉，榴槤空絕不能錯過；晚市更有限定菜式，包括越式燒蠔，和必食的富國島黑胡椒炒蟹，選用肥碩海蟹，蟹肉飽滿彈嫩，蟹肉清甜與胡椒醇厚辛辣完美展現，夠惹味！這場自助晚餐更推出快閃買一送一優惠，人均低至$293起即可盡享越式美味！

【買一送一】仲夏「越」滋味自助晚餐

優惠價：$586起/2位｜ 原價：$1,074起/2位

SHOP NOW

『仲夏「越」滋味自助餐』

酸辣青口

富國島黑胡椒炒蟹

絲網海鮮春卷

D24榴槤甜品

73折假日自助午餐 必吃榴槤甜品

假日自助午餐同樣洋溢濃厚越南夏日風情，除了包括了平日自助餐的基本盤，如檸汁魚露蝦刺身、西貢牙車快、絲網海鮮春卷等開胃前菜外，繼續有酸辣青口、胡椒鹽焗蝦、越式椰子煮蜆等越式海鮮菜式，再加上冰鎮海鮮、招牌東南亞熱食、香港仔有記直送的湯麵吧、沙律吧，依舊輕鬆滿足不同口味要求。甜品區的榴槤甜品同樣包括了焗榴槤芝士布甸、榴槤芝士撻、榴槤奶凍等，憑藉濃郁D24榴槤香氣，帶來「水果之王」的魅力，而且可免費暢飲汽水，為假日用餐增添越南式的幸福感。假日自助午餐享有73折優惠，人均$318即可體驗，性價比一樣高！

73折 『仲夏「越」滋味假日自助午餐

優惠價：$ 318｜ 原價：$ 438

SHOP NOW

南灣如心酒店I-O-N黃竹坑

用餐環境

用餐環境

自助餐美食區

黃竹坑南灣如心酒店 I-O-N

地址：香港香港仔黃竹坑道 55 號 - 南灣如心酒店 P3 樓 I-O-N (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？