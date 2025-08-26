渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
自助餐買一送一優惠｜南灣如心酒店仲夏「越」滋味自助餐 人均$293起歎酸辣青口/富國島黑胡椒炒蟹/D24榴槤甜品
南灣如心酒店推出『仲夏「越」滋味自助餐』買一送一優惠，人均低至$293起即可盡享歎酸辣青口、富國島黑胡椒炒蟹、D24榴槤甜品！詳情即睇：
南灣如心酒店黃竹坑I-O-N在8月26日中午十二點於Klook推出了大受歡迎的『仲夏「越」滋味自助餐』，以地道越南風味為主題，帶來從清爽前菜到惹味主菜、再到誘人甜品的沉浸味覺體驗。自助餐選用時令新鮮食材，搭配東南亞特色香料與醬汁，還原越南菜酸辣開胃、鮮香不膩的特色，重點菜式檸汁魚露蝦刺身、酸辣青口、晚市限定的富國島黑胡椒炒蟹，以及D24榴槤製作的系列甜品，款款有驚喜，買一送一優惠後，人均低至$293起即可盡享越式美味！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
自助餐買一送一 必食酸辣青口/富國島黑胡椒炒蟹
『仲夏「越」滋味自助餐』是一場豐盛的越式盛宴，以檸汁魚露蝦刺身、西貢牙車快、絲網海鮮春卷等清爽前菜揭開序幕，瞬間喚醒味蕾。大廚精選時令海鮮，搭配東南亞香料及醬汁，炮製出多款惹味菜式，其中酸辣青口選用肉厚大大隻的青口，經東南亞特調酸辣醬汁慢煮入味，檸香、香茅與辣椒的層次風味，入口先微酸開胃，而後酸辣勁出色，每一口都鮮爽過癮；另有胡椒鹽焗蝦、越式椰子煮蜆等，讓海鮮愛好者盡情暢享；此外，也不要錯過冰鎮海鮮、招牌東南亞熱食、香港仔有記直送的湯麵吧、沙律吧等美味。
甜品區更有榴槤甜品系列，以頂級D24榴槤入饌，焗榴槤芝士布甸香濃綿密；榴槤芝士撻酥脆餅皮夾著厚實榴槤內餡、入口酥脆；榴槤奶凍入口絲滑順喉，榴槤空絕不能錯過；晚市更有限定菜式，包括越式燒蠔，和必食的富國島黑胡椒炒蟹，選用肥碩海蟹，蟹肉飽滿彈嫩，蟹肉清甜與胡椒醇厚辛辣完美展現，夠惹味！這場自助晚餐更推出快閃買一送一優惠，人均低至$293起即可盡享越式美味！
【買一送一】仲夏「越」滋味自助晚餐
優惠價：$586起/2位｜
原價：$1,074起/2位
73折假日自助午餐 必吃榴槤甜品
假日自助午餐同樣洋溢濃厚越南夏日風情，除了包括了平日自助餐的基本盤，如檸汁魚露蝦刺身、西貢牙車快、絲網海鮮春卷等開胃前菜外，繼續有酸辣青口、胡椒鹽焗蝦、越式椰子煮蜆等越式海鮮菜式，再加上冰鎮海鮮、招牌東南亞熱食、香港仔有記直送的湯麵吧、沙律吧，依舊輕鬆滿足不同口味要求。甜品區的榴槤甜品同樣包括了焗榴槤芝士布甸、榴槤芝士撻、榴槤奶凍等，憑藉濃郁D24榴槤香氣，帶來「水果之王」的魅力，而且可免費暢飲汽水，為假日用餐增添越南式的幸福感。假日自助午餐享有73折優惠，人均$318即可體驗，性價比一樣高！
73折 『仲夏「越」滋味假日自助午餐
優惠價：$ 318｜
原價：$ 438
黃竹坑南灣如心酒店 I-O-N
地址：香港香港仔黃竹坑道 55 號 - 南灣如心酒店 P3 樓 I-O-N (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
點心放題突發$118！京都大酒樓4小時點心放題6折 任食即叫即蒸點心/煎炸小品/香滑腸粉+再送養生燉湯
如果你都是點心愛好者就要注意了！因為位於黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃推出點心放題低至6折，而且人均只需要$118起，即可食盡50款美食，當中包括即叫即蒸點心、煎炸小品、香滑腸粉、粥粉麵飯等，而且更送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿，歎黑椒金錢肚、北菇棉花雞、蠔皇叉燒包、南乳豬手，絕對超值！立即上KKday入手，約齊朋友、家人食夠本！Yahoo Food ・ 16 小時前
恒大今日正式除牌 停牌前市值縮至21.5億元
中國恒大(3333.HK)自2024年1月29日起停牌，一直復牌無期，表示無意就上市委員會作出取消上市地位的決定申請覆核，將於今日(25日)正式在聯交所除牌。infocast ・ 1 天前
$1XX食長者自助餐！西環萬怡酒店自助餐買一送一 任食海鮮/紅酒腐乳豆豉燴牛肉/豆豉鯪魚多士醬
香港西環萬怡酒店推出「絲路之旅 · 東西薈萃」主題自助晚餐，8月26日下午三點在KKday預訂有低至48折及買一送一優惠！折後人均只需$341起，食無限供應海鮮（新鮮即開生蠔、菠菜芝士焗蠔、雪場蟹腳等），其中焦點莫過於創意美食豆豉鯪魚多士醬、亞洲水牛城雞翼 （老乾媽/是拉差辣椒醬）以及紅酒腐乳豆豉燴牛肉等，絕對不能錯過！另外自助午餐同樣有優惠，折後人均$196起，長者只需$167起，即可食一系列冰鎮海鮮、壽司卷及無限供應刺身，主食更有東南亞咖哩配印度煎餅及不同的烤肉，對自助餐fans來說絕對輕鬆回本！Yahoo Food ・ 18 小時前
下午茶推薦2025｜必食酒店下午茶排名TOP 10！法國君度橙酒主題／限時買2送2／任食10多款榴槤甜品
週末想找一個地方與朋友邊食邊聊天，除了去Cafe，到酒店食下午茶High Tea亦是個不錯的選擇！香港有很多酒店都有提供下午茶套餐，部分甚至有下午茶自助餐，可以一次過食到自助餐必食海鮮、小食和甜品，Yahoo購物專員整合Klook最受歡迎酒店下午茶排行榜，不少酒店設特別主題下午茶，如W酒店與法國橙酒品牌合作限定下午茶、榴槤主題任食榴槤甜品等，9月更有香港懷舊美食和阿華田主題下午茶，最抵有買二送二優惠，人均最平低至$141，即睇酒店下午茶排行榜，揀間心水酒店下午茶與朋友們一起愉快地食住度過週末！Yahoo Food ・ 21 小時前
Tesla 在柏林工廠生產第 100,000 輛新款 Model Y
Tesla 在柏林的 Gigafactory 生產了第 100,000 輛全新 Model Y。這一里程碑由電 […]TechRitual ・ 1 天前
Elon Musk 重申其最樂觀的預測，提出「UHI」預測
儘管 Elon Musk 的性格極具爭議性，但他本質上是一位樂觀主義者。如果不是這樣，他就不會創立 Tesla […]TechRitual ・ 8 小時前
皇后山邨入伙未夠4年即有單位被收回 公告惹網民揣測﹕衰咩？｜網上熱話
才剛於2021年底入伙的粉嶺皇后山邨屬於新公屋，惟入伙不足4年即有單位被收回，近日有網民在上載房屋署的收回單位告示貼於一單位的鐵閘外，隨即引發網民猜測﹕「咁快俾人收返，衰咩？」am730 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜康得思酒店自助餐快閃 任食北海道毛蟹/鮮嫩青藏高原牛羊/椰子菠蘿慕絲蛋糕
城中人氣自助餐餐廳之一康得思酒店The Place，今次為大家帶來買一送一優惠！自助晚餐「藏海尋味」，為大家送上時令海鮮、青藏高原珍稀氂牛與藏羊，以及夏日鮮果甜品等美味佳餚。優惠後人均最平$443起吃得到時令鮮美海鮮、不同熱食及無限暢飲及自調雞尾酒，大家絕不能錯過！8月26日晚上9點上Klook搶購優惠，與家人、朋友一同享受美食！Yahoo Food ・ 18 小時前
沙田馬場開鑼！樂壇小天王張天賦（MC）現身獻唱 不能錯過一系列美食優惠/限時購物禮遇
經過暑假休息，「2025/26馬季開鑼日」將於9月7日（星期日）在沙田馬場隆重舉行，為新一季賽馬之旅揭開序幕，今年更找來人氣歌手張天賦現身獻唱，當然不能錯過的更有一連串精彩刺激賽事，場內亦準備了盛大開幕儀式及醒獅表演、入場免費精美禮品2以及特式主題美食。大會更推出「沙田馬場日日賞：馬季開鑼大抽獎」，送出總值超過88萬港元豐富獎品！Yahoo Food ・ 22 小時前
低敏面膜推介10款 轉季必備！39折起入手保濕睡眠面膜/救急用燕麥面膜（附敷面膜三大禁忌）
不知不覺快要踏入轉季時刻，雖然夏季燥熱仍在，但皮膚也有感覺到越來越容易乾燥。不少敏感肌的朋友會因換季和環境影響引起皮膚痕癢、乾燥脫皮、皮膚過敏的情況，所以轉季時的護膚程序和使用的產品更要小心挑選，首要條件是穩定肌膚狀態，敷保濕面膜能幫助乾燥的肌膚快速補水自然是首選。這次就為大家盤點10款轉季必備的低敏保濕面膜推薦，包括片狀面膜與霜狀面膜，大家可按喜好選擇，讓敏感肌飲飽水！更在文末同場加映敷面膜三大禁忌，這三件事千萬不要做，不然會白敷面膜，還有機會有反效果，大家快看詳情吧！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
「潦草化妝法」爆紅吸引逾百萬人讚好，3分鐘完成全妝！懶人必學快速妝容教學，只需用到粉底＋腮紅棒
最近在網上大熱的「潦草化妝法」正席捲社交平台，百萬網紅LENA拍攝的教學短片甚至超過了4千多萬的觀看次數，相當誇張！「潦草化妝法」僅靠粉底與腮紅棒這兩件單品，便可於3分鐘內完成一個精緻的偽素顏妝。不同於傳統化妝程序，透過幾個重點手法上妝，看似隨性卻能瞬間提亮膚色，打造出一種天生好膚質的妝容！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 16 小時前
愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅
TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 11 小時前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 1 天前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 21 小時前