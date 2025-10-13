Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

合和酒店半自助餐只需$226起！主菜七選一+任食雪花蟹腳/中式點心/甜品

想更優雅地食自助餐嗎？為大家送上灣仔合和酒店大堂咖啡廳推出的半自助餐85折，人均只需$226起，即可任食中式點心、壽司、熱湯、甜品；而半自助晚餐可以任食冰鎮海鮮，另自選主菜更有香煎三文魚扒、燒澳洲牛柳、烤焗澳洲羊鞍、印式烤雞等，以這個價位來說，絕對有驚喜！立即上Klook入手優惠，約齊朋友享受美食！

半自助午餐85折！人均只需$226起

合和酒店大堂咖啡廳半自助餐出名抵食，食物選擇又夠豐富，絕對是城中人氣自助餐之選！今次的半自助餐罕有85折，午餐包括任食沙律吧、中式點心、雜錦壽司、精選熱湯、精美甜品、即磨咖啡或茶，另可以低至$78加購主菜，主菜包括燒西冷牛扒配時令薯菜、香草牛油；香煎比目魚柳配時令薯菜、法式牛油汁；適合素食者享用的泰式素菜炒金邊粉等，主菜選擇能夠照顧到不同飲食習慣的人的需要。

【85折優惠】半自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$226起/位 （ 原價：$262起/位 ）

合和酒店大堂咖啡廳半自助餐

一系列的甜品

半自助晚餐 任食冰鎮海鮮

另外星期日及公眾假期半自助午餐及半自助晚餐同樣有優惠，只需$302起，亦可食到頭盤、冰鎮海鮮（雪花蟹腳、青口、大蝦）、沙律吧、中式點心、雜錦壽司、精選熱湯、各款熱食、精美甜品和 Mövenpick 雪糕。另也有加購主菜的選項，包括西式主菜包括香煎三文魚扒（$150）、燒澳洲牛柳（$150）、烤焗澳洲羊鞍（$200）；亞洲主菜包括印式烤雞（$100）、燒越南香茅豬頸肉配絲苗白飯（$100）、清蒸沙巴龍躉配絲苗白飯（$100）等。當中燒澳洲牛柳配薯菜及乾蔥紅酒醬，惹味香口的乾蔥紅酒醬搭配肉質嫩滑的燒澳洲牛柳，薯菜也外脆裡嫩，喜愛食牛的朋友絕對不能錯過。

【85折優惠】半自助晚餐（18:00 – 19:30）

優惠價：$302起/位（ 原價：$350起/位 ）

清蒸沙巴龍躉飯

烤焗澳洲羊鞍配薯菜

用餐環境

合和酒店大堂咖啡廳

地點：香港灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓大堂咖啡廳（地圖）

