自助餐優惠｜實試尖沙咀高空賞美景食半自助餐買一送一 龍蝦牛扒做主菜/多款特色甜品（有片）

尖沙咀餐廳多，但要說到可以在高空欣賞景色，又能品嚐美食，再加上任食前菜跟甜品的話，首推位於The One 19樓西餐廳Harlan's！現在KKday還有快閃優惠，成人買一送一，超級抵食！

海景餐廳食半自助餐！

平時喜歡食西餐，但又想食自助餐？The One 19樓西餐廳Harlan's就可以一次過滿足大家！全因餐廳的海鮮半自助午餐，有齊自助沙律吧、主菜跟甜品吧，更能270度欣賞到維港景色！

而且主菜款式多，有齊海鮮至肉食，如果喜歡海鮮的話，首推脆炸比目魚配青瓜沙律及黃金蛋黃醬跟龍蝦配牛肝菌忌廉汁長通粉！愛肉食的話，就有美國頂級卡津香料西冷牛扒配黑松露鵝肝薯蓉、A4和牛配蠔鹽，鷹嘴豆藜麥芝士餅，孜然甘筍脆麵，辣根汁！任食的甜品亦一樣有多款選擇！現在於KKday更有限時買1送1優惠，價錢低至每位$159起！

脆炸比目魚配青瓜沙律及黃金蛋黃醬份量十足！

美國頂級卡津香料西冷牛扒配黑松露鵝肝薯蓉軟腍可口。

甜品選擇多！

Y Buffet評價：甜品款式有驚喜！

評分：3.5/5

KKday：【買一送一】海鮮半自助午餐｜自助沙律吧+主菜+甜品吧

特價：$158起/位｜ 原價：$318起/位

SHOP NOW

Harlan's

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 19樓（地圖按此）

電話：2972 2222

營業時間：12:00pm-10:30pm

