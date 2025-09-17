手足口病活躍程度急升 四日錄 14 宗爆發
自助餐優惠｜實試灣仔自助山Buffet！任食海鮮/全港唯一360度旋轉餐廳/可睇煙花（有片）
在尋找一間國慶煙花餐廳嗎？灣仔自助山Buffet可能適合你！即看內文：
說到最特別的Buffet餐廳，怎少得灣仔自助山，除了自助山位於灣仔合和中心62樓，更是全港唯一360度旋轉餐廳，10月1日更可以欣賞到國慶煙花匯演！今次Y Buffet小編就為大家實試自助山Buffet，看看到底有甚麼美味推介！
62樓旋轉餐廳飽覽香港美景
去自助山的路，並非一架升降機就能到達。大家要先到合和商場乘坐升降機到17樓，再從17樓轉搭觀景升降機到56樓，再轉至62樓。自助山整間餐廳都是以圓形為主，能360度欣賞到香港美景之餘，食物質素也相當不錯。
自助用餐區分為兩層，凍海鮮款式夠多，龍蝦更是隻隻爆膏，除了凍龍蝦外，還有焗生蠔跟焗龍蝦，同樣都是回本之選！愛吃海鮮的大家更不能錯過任食大頭蝦冬陰功跟鮑魚燴飯！另外甜品款款都有驚喜，指定時間還有炒雪糕跟火焰雪山！而且愛酒之人，亦不能錯過一個超大的自助酒區，只要用儲值卡就可以揀選喜愛美酒！預訂10月1日國慶日，還可以在高空觀看煙花！
Y Buffet評價：有靚景有美食！100分！
評分：5/5
KKday：任食海鮮自助晚餐
優惠價：$848起/位｜
原價：$933起/位
自助山
地址：灣仔皇后大道東183號合和中心62樓（地圖按此）
電話：2506 0888
