潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二！人均低至$315任食冰鎮皇帝蟹腳/蠔皇鮑魚/巴馬臣芝士輪拌蟹肉意大利飯
尖沙咀凱悅酒店推自助餐2送2優惠，折後人均$315起即可任食環球滋味！即睇內文：
位於尖沙咀的凱悅酒店推出自助晚餐及自助午餐買二送二優惠，還有親子週日早午餐買兩大兩小，自助晚餐人均低至$449，即可享用豪華及多元國際美食！自助晚餐9月一星期內就有不同日子及主題，包括星期一至二的「德墨風味」，星期三至四的「亞洲風味」，星期五的「滋味蟹饌」，以及星期六至日有「週末精選」，極具誠意心思，款款菜式令人垂涎！而自助午餐則人均低至$329，包括了日式、西式、中式、印度美饌；親子週日早午餐則適合家庭樂聚，人均低至$315，cp值超高，立即睇下文了解詳情啦！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
尖沙咀凱悅酒店推自助晚餐買二送二
尖沙咀凱悅酒店推出自助晚餐及自助午餐買二送二優惠，以及親子週日早午餐買兩大送兩小優惠！推介自助晚餐，9月每星期不同日子有不同主題，帶食客環遊美食世界！星期一至二「德墨風味」提供超足料的德墨拼盤，當中包括勁惹味的烤豬肋排、墨西哥薄餅及炸雞，另有SRF 和牛、蠔皇鮑魚等，用料極具誠意；星期三至四「亞洲風味」有泰式雜錦串燒、樹子蒸鱸魚、巴東牛肉、豬腳薑等，貫徹亞洲風味主題，令人回味；星期五「滋味蟹饌」主打冰鎮皇帝蟹腳、巴馬臣芝士輪拌蟹肉意大利飯、潮州凍蟹等，蟹迷必試；星期六至日的「週末精選」則有西式燒可持續發展龍蝦、香濃蟹肉湯、花膠螺頭湯、燒黑毛豬鞍架、即製「壓烤漢堡」等，豪華盛宴超揼本！
【買二送二】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 22:00）
優惠價：$1,796起/4位（
原價：$3,292起/4位）
自助午餐/親子週日早午餐優惠
另外，酒店亦推出自助午餐及親子週日早午餐，前者有越南凍蝦、天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒、自家製精選甜品等；後者更特地設有兒童自助餐區提供各式美味佳餚，包括瑪格麗特薄餅、法式薯條、麥樂雞塊及炸熱狗等兒童喜愛的美食；加上餐廳準備了一系列有趣活動，如兒童印水貼紙、填色遊戲等，一家人可於週末共度溫馨親子時光！
【買二送二】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$1,316/4位（
原價：$2,411/4位）
【買兩大送兩小】親子週日早午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$1,260/2大2小（
原價：$1,796/2大2小）
尖沙咀凱悅酒店 凱悅咖啡廳
地址：香港尖沙咀河內道 18 號 香港尖沙咀凱悅酒店大堂 凱悅咖啡廳 (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
大鳴大放｜清真認證及施政報告建議(二)
【Now新聞台】嘉賓：林世豪(香港工業總會主席) 題目：清真認證及施政報告建議工總近日推出「Q嘜優質清真計劃」，推動香港成為清真友善城市，背後有甚麼考量？食肆需要怎樣做，才可得到認證？作為新任主席，對於中東市場有甚麼看法？下月公布的施政報告又有甚麼具體建議？#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
【Pepper Lunch】鐵板餐點週末堂食95折（即日起至31/08）
Pepper Lunch一連兩個週末帶嚟暑假尾聲優惠，只要購買主餐牌任何鐵板餐點，即享95折優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【759阿信屋】今期熱選（24/08-28/08）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，可口可樂IcySpark無糖強炭酸水 $15.9/2件、Asahi Mintia糖 $18.9/2件、Knoppers威化餅 $49.9/2件、淮鹽花生/烘烤花生仁(連皮) $12.9/2件！YAHOO著數 ・ 21 小時前
自助餐買一送一優惠｜香港W酒店KITCHEN自助餐快閃 人均$317起食麵包蟹/澳洲和牛肩胛肉/泰式羅勒烤魷魚
對於追求高性價比的香港食家而言，一場集星級環境、新鮮食材與實惠價格的自助餐當然值得大推；靚靚海景、新鮮海鮮，加上大師級的手藝，絕對值得一試！Klook突發推出香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐買一送一限時優惠！無論是午間的海陸盛宴，還是夜間的泰式主題體驗，人均低至$317起，更有指定飲品無限暢飲！Yahoo Food ・ 1 天前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 2 天前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險
【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。Bloomberg ・ 1 天前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 19 小時前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）
招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。Yahoo財經專欄 ・ 19 小時前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
美國Cracker Barrel 餐廳改Logo為何激嬲「侵粉」？市值仲單日蒸發7億
美國連鎖餐廳 Cracker Barrel 更換經典 Logo，引發顧客反彈，股價單日急跌逾 7%，市值蒸發約 7 億港元，反映企業在懷舊顧客與新世代市場之間的兩難。Yahoo 地產 ・ 1 天前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職
據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統特朗普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。鉅亨網 ・ 18 小時前
泡泡瑪特 mini 版 Labubu 下周四發售 每個79元人民幣
剛染藍的泡泡瑪特(9992.HK)宣布,mini 版 Labubu 新品將於下周四(28日)晚上10時線上發售,線下發售時間為翌日即8月29日。單個盲盒售價為79元人民幣(下同)。infocast ・ 2 天前
央視揭晶片裝「後門」三招
美國允許英偉達（Nvidia）恢復H20晶片對華出口，惟中國據報敦促內地企業避免使用該晶片。央視繼早前透過旗下「玉淵譚天」發文稱H20對中國來說不安全後，最新指出要警惕晶片安裝「後門」招數；英偉達行政總裁黃仁勳則重申，H20晶片沒有「後門」。信報財經新聞 ・ 2 天前
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
蘇寧大埔超級城店進行Apple iPad及MacBook清貨優惠，Apple iPad及MacBook清貨優惠低至57折，優惠產品限量發售！YAHOO著數 ・ 1 天前