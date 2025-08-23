Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二！人均低至$315任食冰鎮皇帝蟹腳/蠔皇鮑魚/巴馬臣芝士輪拌蟹肉意大利飯

位於尖沙咀的凱悅酒店推出自助晚餐及自助午餐買二送二優惠，還有親子週日早午餐買兩大兩小，自助晚餐人均低至$449，即可享用豪華及多元國際美食！自助晚餐9月一星期內就有不同日子及主題，包括星期一至二的「德墨風味」，星期三至四的「亞洲風味」，星期五的「滋味蟹饌」，以及星期六至日有「週末精選」，極具誠意心思，款款菜式令人垂涎！而自助午餐則人均低至$329，包括了日式、西式、中式、印度美饌；親子週日早午餐則適合家庭樂聚，人均低至$315，cp值超高，立即睇下文了解詳情啦！

尖沙咀凱悅酒店推自助晚餐買二送二

尖沙咀凱悅酒店推出自助晚餐及自助午餐買二送二優惠，以及親子週日早午餐買兩大送兩小優惠！推介自助晚餐，9月每星期不同日子有不同主題，帶食客環遊美食世界！星期一至二「德墨風味」提供超足料的德墨拼盤，當中包括勁惹味的烤豬肋排、墨西哥薄餅及炸雞，另有SRF 和牛、蠔皇鮑魚等，用料極具誠意；星期三至四「亞洲風味」有泰式雜錦串燒、樹子蒸鱸魚、巴東牛肉、豬腳薑等，貫徹亞洲風味主題，令人回味；星期五「滋味蟹饌」主打冰鎮皇帝蟹腳、巴馬臣芝士輪拌蟹肉意大利飯、潮州凍蟹等，蟹迷必試；星期六至日的「週末精選」則有西式燒可持續發展龍蝦、香濃蟹肉湯、花膠螺頭湯、燒黑毛豬鞍架、即製「壓烤漢堡」等，豪華盛宴超揼本！

「滋味蟹饌」

【買二送二】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 22:00）

優惠價：$1,796起/4位（ 原價：$3,292起/4位 ）

蠔皇鮑魚

自助午餐/親子週日早午餐優惠

另外，酒店亦推出自助午餐及親子週日早午餐，前者有越南凍蝦、天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒、自家製精選甜品等；後者更特地設有兒童自助餐區提供各式美味佳餚，包括瑪格麗特薄餅、法式薯條、麥樂雞塊及炸熱狗等兒童喜愛的美食；加上餐廳準備了一系列有趣活動，如兒童印水貼紙、填色遊戲等，一家人可於週末共度溫馨親子時光！

【買二送二】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$1,316/4位（ 原價：$2,411/4位 ）

【買兩大送兩小】親子週日早午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$1,260/2大2小（ 原價：$1,796/2大2小 ）

西式燒可持續發展龍蝦

週日兒童早午餐

尖沙咀凱悅酒店 凱悅咖啡廳

地址：香港尖沙咀河內道 18 號 香港尖沙咀凱悅酒店大堂 凱悅咖啡廳 (地圖)

