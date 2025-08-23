移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀美麗華酒店Yamm 人均$293起歎避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨、蟹皇蟹肉炊飯
位於尖沙咀的美麗華酒店推出極吸引自助餐買一送一優惠！即看內文：
尖沙咀美麗華酒店在8月21日中午12點於Klook推出極吸引自助餐買一送一優惠！自助午餐以人均低至$293的吸引價錢，在盛夏品嚐不斷轉換的美食主題，包括星馬尋味之旅、喜越之泰、港式味力，以及韓臺風味盛宴，讓大家保持新鮮感。而自助晚餐為「味」遊豐洲主題，人均低至$612，顧名思義即可食到多款以日本空運到港的原條鮮魚及剌身，各位有興趣的讀者即睇下文啦！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多Klook自助餐優惠<< >>按此查看更多KKday自助餐優惠<<
「味」遊豐洲自助晚餐
尖沙咀美麗華酒店的Yamm推出自助晚餐優惠！自助晚餐主題為「味」遊豐洲，大家可盡情品嚐日本空運到港的原條鮮魚及剌身，海洋鮮味不斷攻陷大家的味蕾。港人喜愛的旅遊熱點東京豐洲市場上各款海鮮美食也應有盡有，蟹皇蟹肉炊飯、原條鮮穴子卷、板燒清酒煮鮮貝，火焰醬油鮮穴子串等佳餚，統統可以食到！另外，多款名貴菜式必試包括即切北京片皮鴨、優質空運波士頓龍蝦，及多款人氣冰鎮海鮮也會陸續送上，喜歡食豐盛美食的讀者不能錯過！
【買二送一】自助晚餐連無限暢飲（用餐時段：18:30 – 22:00）
優惠價：$1,835起3/位（
原價：$2,633起/3位）
多款主題自助午餐買一送一
至於自助午餐不斷輪流轉換主題，保持新鮮感！菜式緊貼主題，「星馬尋味之旅」食結合新加坡菜、潮州菜與娘惹菜料理精髓而製成的香濃菜式，風味十足！「喜越之泰」主題則食融合酸甜辣鮮的越南菜與泰國菜，讓大家盡情探索東南亞美食，絕對是「泰」有味道了！而「港式味力」有得食避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨配薄餅等；還有「韓臺風味盛宴」則可食到台式蚵仔煎、韓式泡菜烤茄子等，讀者可根據自己喜好食到自助餐，絕對值得一試！最後提提大家，自助餐菜式不停輪換，以當日餐廳提供的美食為準。
【買一送一】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$586起/2位（
原價：1,074/2位）
尖沙咀美麗華酒店 Yamm
地址：Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀, 九龍香港 - Yamm (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
蘇寧大埔超級城店進行Apple iPad及MacBook清貨優惠，Apple iPad及MacBook清貨優惠低至57折，優惠產品限量發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
全運會｜保齡球群眾賽事完結 羅淑佩稱參賽者對安排有很好評價
全運會群眾比賽保齡球項目決賽完成一連3日賽事。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，賽事運作暢順，共有160名來自內地各省市、香港和澳門共27支隊伍參與，不論技術官員和球員對場地設施、賽事組織流程以及住宿接待安排有很好評價。 羅淑佩說，有部分港隊球員反映球道適應情況受影響，認為運動員需要汲取經驗，亦有球員反映空調太凍、需要保暖等小問題，之後會再作改善。 羅淑佩提到，全運會香港賽區競賽項目將於10月底陸續展開，首批賽事的4個競賽項目門票將於本月28日開始發售，粵港澳三地共同採用同一平台購票，期間需要使用賽區認可的有效入境身份證明文件，換言之市民購買香港和澳門賽區門票，可使用香港身份證、廣東賽區項目需使用回鄉證。她又指，殘特奧會的大眾項目輪椅舞蹈將於下月6日至7日在馬鞍山體育館舉行，門票將透過網上登記免費派發，下周將公布取票詳情。 另外，對於康文署今年接受符合要求的持牌桌球館，申請放寬青少年進入桌球館的限制，羅淑佩說，康文署至今收到32個相關申請，並已按多項因素嚴謹審核，考慮申請者的營運情況、周邊環境和檢控吸煙數字等，當中9個申請將會獲批，其他不獲批的原因與較高的違規檢控數字，以及周邊環境不符合香港電台-大中華 ・ 12 小時前
張佳添否認同甄采浠拍拖 直認想做單身貴族不談戀愛
歌手海兒、張佳添與周國豐等，今（24日）於將軍澳電視城為TVB節目《中年好聲音4》「香港賽區最終海選」面試參賽者。張佳添早前被拍到跟甄采浠約會，攬腰搭膊頭又疑似一杯咖啡兩份飲，被指已拍拖一年，對此，他笑言：「一張相就話係真命天女，節目令我有『浪子情人』外號，要多謝樂易玲再送『冇腳雀仔』稱號，歡迎大家繼續咁叫佢，只要唔係冇雀仔就得喇！（咁係咪同甄采浠拍拖啫？）我哋識咗好耐，工作上都有合作。（地下情一年？）報道歸報道，我同佢識咗好耐，係『膊頭之交』，佢都係『冇腳雀仔』，兩隻雀仔喺空中遇到咪望下海，都唔想令佢失去市場，所有才俊型男都可以追佢。」東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
羅淑佩：過去兩周末分別錄得20萬及逾21萬內地旅客訪港人次
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，剛過去的星期二本港多個大型場館舉辦的活動都「爆滿」，合共吸引超過10萬觀眾入場，當中大約一半是旅客。過去兩個周末、即8月9日和16日，分別錄得20萬和超過21萬內地旅客人次，是2023年2月復常後「黃金周」以外的單日內地旅客人次新高。 羅淑佩在香港大球場觀賞沙特超級盃後見傳媒，表示本港今個夏天有多支海外足球勁旅訪港，包括曼聯、利物浦、阿仙奴、熱刺、AC米蘭，以及本周4支沙特聯賽球隊，合共吸引超過25萬人次入場，形容賽事非常成功，球迷亦很盡興，當局日後會邀請更多外隊訪港。 她說，文化體育盛事可以帶動旅遊相關行業，包括餐飲及零售等，啟德體育園零售館上月的銷售情況，較體育園三月開幕初期增加超過兩成，反映丁財開始暢旺。 羅淑佩又提到，沙特讚賞香港的接待和辦賽能力，加上特區政府推出多項穆斯林友善措施，相信香港與中東國家的合作會越來越好。香港電台-港聞 ・ 1 天前
羅淑佩：國際級排名賽及表演賽優先獲「M」品牌資助 按評分獲600萬至1500萬元不等
【Now新聞台】政府完成「M」品牌檢討，未來將會按評分對體育賽事設資助上限，金額由600萬元至1500萬元不等。文體旅局局長羅淑佩指，日後會更嚴格考慮賽事是否能夠為本港帶來經濟效益。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「政府對於體育活動的贊助或資助是有很多方面，我們說的『M』品牌是大型體育盛事，現在的確希望集中在國際性的賽事，特別是表演或爭取國際排名、分數的賽事，當然會優先考慮。其他的表演賽並不是說我們不會考慮，但當然它帶來的經濟效益或旅遊收益會是更主要考慮。」#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
自助餐買一送一優惠｜香港W酒店KITCHEN自助餐快閃 人均$317起食麵包蟹/澳洲和牛肩胛肉/泰式羅勒烤魷魚
對於追求高性價比的香港食家而言，一場集星級環境、新鮮食材與實惠價格的自助餐當然值得大推；靚靚海景、新鮮海鮮，加上大師級的手藝，絕對值得一試！Klook突發推出香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐買一送一限時優惠！無論是午間的海陸盛宴，還是夜間的泰式主題體驗，人均低至$317起，更有指定飲品無限暢飲！Yahoo Food ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 2 歷史低價，HK$5,080 上手最強智能錶
夏季 Amazon Prime Day 才結束不久，目前市面上認知度最高的智能錶 Apple Watch Ultra 2 又回到了歷史低價。現在你能以 US$650 的價格買到這款 Apple 旗艦手錶，換算過來大約是 HK$5,080，比本地購買要便宜千幾蚊呢！Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
【U士多】出血震撼價 風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒（即日起至04/09）
U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有雀巢早餐脆片School Pack或雀巢早餐脆片系列 $18/件、風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒、利是芝士夾心餅增量裝12件裝 $11.9/件、牛奶搭檔牛乳蛋糕或黃油蛋糕 $25/2件、蒟蒻果凍12粒裝 $12/包、固力果百力滋餅乾條8小包裝 $13.9/袋、美丹奶鹽原味梳打餅乾/黑胡椒梳打餅乾/芝士梳打餅乾 $12/袋、水仙花牌五香肉丁 $11.9/罐、梅林牌午餐肉 $9.9/罐、珠江橋牌豆豉鯪魚 $19.9/罐、梅林牌回鍋肉 $10.9/罐、超力銀絲米粉4片家庭裝 $9.9/包、華威八寶坊各款八寶粥 $4罐、勝獅梳打水玻璃樽裝 $3罐、藍冰啤酒巨罐四罐裝 $18.9/排。另外，於U士多任何消費即可加$9.9加購維他冷泡茶系列飲品6包裝一排或加$99.8加購獅球嘜花生油900毫升優惠4枝裝！YAHOO著數 ・ 1 天前
人生馬戲團｜楊思琦親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死 回應傳遭禁錮強暴
楊思琦與鍾嘉欣主演的《人生馬戲團》於2005年拍攝，當年劇組在廣州番禺拍攝期間得罪黑幫及遇襲，而楊思琦、鍾嘉欣因為當時失蹤了72小時，一度有傳她們遭禁錮強暴。楊思琦最近接受傳媒訪問親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死，並承認事發後被TVB「禁聲」，不過事隔20年後，她卻大方透露內情真相。am730 ・ 20 小時前
農曆七月「這3個生肖」要避忌！鬼節鬼月鬼門開，盂蘭節7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避開｜雲文子師傅
農曆七月（俗稱鬼月）是中國農曆一年的第七個月份，2025年農曆七月的開始和結束時間分別為8月23日至9月21日，鬼門開時間是8月22日晚上11點，鬼門關則是9月20日晚上11點。來到鬼節，玄學天后雲文子提提你，「這3個生肖」要特別注意易「撞邪撞鬼」，還有這7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避忌！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
港鐵紅磡站兩男激戰互毆 據報疑不滿被阻路 港鐵職員一動作惹熱議
港鐵紅磡站月台發生MMA！近日網上流傳一條片段，有兩名男士在港鐵紅磡站赤手空拳打架。其中一名「中門大開」的背心短褲男子，和一名身穿白色上衣和牛仔褲的男子，先在月台上拉扯，兩人繼而出動拳頭互歐。被扯衣服的白衣男其後掙脫走開，惟短褲男似乎氣有不忿，欲追着白衣男再度「激戰」，惟被在場的港鐵職員制止。am730 ・ 20 小時前
北角美都大廈分間單位火警1死6傷 消防專案組徹查起火原因(更新)
北角美都大廈今日下午發生火警，一名男子全身嚴重燒傷，昏迷送院後不治。警方在今日下午4時15分接案，指英皇道330號美都大廈樓上位置起火，冒出濃煙。據了解當時有一名男子站於窗邊揮手求救，消防架起雲梯拯救有關人士。 消防接報後出動一條喉及一隊煙帽隊，大約下午5時將火救熄。消防一共救出7人，有70多人自行疏散，一名年約am730 ・ 1 天前