自助餐買一送一優惠丨尖沙咀美麗華酒店Yamm 人均$293起歎避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨、蟹皇蟹肉炊飯

尖沙咀美麗華酒店在8月21日中午12點於Klook推出極吸引自助餐買一送一優惠！自助午餐以人均低至$293的吸引價錢，在盛夏品嚐不斷轉換的美食主題，包括星馬尋味之旅、喜越之泰、港式味力，以及韓臺風味盛宴，讓大家保持新鮮感。而自助晚餐為「味」遊豐洲主題，人均低至$612，顧名思義即可食到多款以日本空運到港的原條鮮魚及剌身，各位有興趣的讀者即睇下文啦！

>>立即查看尖沙咀的美麗華酒店自助餐優惠<<

「味」遊豐洲自助晚餐

尖沙咀美麗華酒店的Yamm推出自助晚餐優惠！自助晚餐主題為「味」遊豐洲，大家可盡情品嚐日本空運到港的原條鮮魚及剌身，海洋鮮味不斷攻陷大家的味蕾。港人喜愛的旅遊熱點東京豐洲市場上各款海鮮美食也應有盡有，蟹皇蟹肉炊飯、原條鮮穴子卷、板燒清酒煮鮮貝，火焰醬油鮮穴子串等佳餚，統統可以食到！另外，多款名貴菜式必試包括即切北京片皮鴨、優質空運波士頓龍蝦，及多款人氣冰鎮海鮮也會陸續送上，喜歡食豐盛美食的讀者不能錯過！

【買二送一】自助晚餐連無限暢飲（用餐時段：18:30 – 22:00）

優惠價：$1,835起3/位（ 原價：$2,633起/3位 ）

新鮮刺身

原條鮮穴子卷

蟹皇蟹肉炊飯

「味」遊豐洲

多款主題自助午餐買一送一

至於自助午餐不斷輪流轉換主題，保持新鮮感！菜式緊貼主題，「星馬尋味之旅」食結合新加坡菜、潮州菜與娘惹菜料理精髓而製成的香濃菜式，風味十足！「喜越之泰」主題則食融合酸甜辣鮮的越南菜與泰國菜，讓大家盡情探索東南亞美食，絕對是「泰」有味道了！而「港式味力」有得食避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨配薄餅等；還有「韓臺風味盛宴」則可食到台式蚵仔煎、韓式泡菜烤茄子等，讀者可根據自己喜好食到自助餐，絕對值得一試！最後提提大家，自助餐菜式不停輪換，以當日餐廳提供的美食為準。

【買一送一】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$586起/2位（ 原價：1,074/2位 ）

任食海鮮

星馬尋味之旅自助午餐

喜越之泰自助午餐

港式味力自助午餐

韓臺風味盛宴自助午餐

尖沙咀美麗華酒店 Yamm

地址：Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀, 九龍香港 - Yamm (地圖)

