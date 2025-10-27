雙11優惠2025｜自助餐第2位加$1！屯門悦品酒店自助餐人均$175起品味星洲胡椒蝦、忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦、蟹肉南瓜湯

【Now Sports】周日皇家馬德里2:1擊敗巴塞隆拿的西班牙國家打吡，兩隊完場爆發衝突，雙方球星也馬與雲尼素斯互相叫囂，後者更差點衝上前動手。大戰前，也馬（Lamine Yamal）曾接受電視台專訪，批評皇家馬德里總愛在球證面前抱怨及搞小動作，還猶如「強盜」般奪走其他對手的積分，有指這番言論激怒了皇馬球員，甚至卡華查會在賽後以皇馬隊長身份，警告這名西班牙國家隊的「小弟」少點說話。果然這個傳聞成真，賽後當皇馬以2:1獲勝後，卡華查真的向也馬說：「你講太多了，現在再說呀？」也馬對此番說話當然不滿，想上前爭辯，結果兩隊球員開始走過來圍在他身邊，而古圖奧斯此時也指著也馬大罵，連今場被沙比阿朗素換出後滿肚氣的雲尼素斯，同樣走來指責也馬「話太多」，結果這名18歲巴塞隆拿新星疑向Vini「挑機」，邀他往球員通道「解決」，後者馬上準備衝過去，幸被其他人攔住。事實上，在這次衝突前，當巴塞的柏迪在補時階段紅牌被逐時，兩軍後備席便已經吵了起來，結果美列度奧和皇馬後備門將隆尼恩都領了黃牌，為之後雙方再「埋牙」升溫。皇馬教練沙比阿朗素賽後被問及衝突時，則嘗試淡化：「最後一刻的爭吵？我認為這反映了比賽的強度和

now.com 體育 ・ 3 小時前