自助餐買一送一優惠｜康得思酒店自助餐快閃 任食北海道毛蟹/鮮嫩青藏高原牛羊/椰子菠蘿慕絲蛋糕

城中人氣自助餐餐廳之一康得思酒店The Place，今次為大家帶來買一送一優惠！自助晚餐「藏海尋味」，為大家送上時令海鮮、青藏高原珍稀氂牛與藏羊，以及夏日鮮果甜品等美味佳餚。優惠後人均最平$443起吃得到時令鮮美海鮮、不同熱食及無限暢飲及自調雞尾酒，大家絕不能錯過！8月26日晚上9點上Klook搶購優惠，與家人、朋友一同享受美食！

立即查看香港康得思酒店自助餐優惠詳情

「藏海尋味」自助餐 任食北海道毛蟹/鮮嫩青藏高原牛羊

康得思酒店The Place最近為大家帶來「藏海尋味」主題自助餐買一送一優惠後人均$443起，為大家帶來時令海鮮、青藏高原珍稀氂牛與藏羊，以及夏日鮮果甜品。今次自助餐最特別是帶來來自青藏高原的珍稀牛種氂牛和藏羊，一系列美食有青海有機藜麥牛肉羹、焗烤青藏高原牛戰斧扒、原條燒青藏肉眼牛肉、焗青藏高原羊扒等，嚐到地道的美食風情。冰鎮海鮮區為海鮮愛好者提供新登場北海道三大名蟹之一的「蟹中之王」北海道毛蟹、加拿大或俄羅斯的鱈蟹腳及加拿大龍蝦鉗等，更特別加推開邊凍龍蝦與新鮮生蠔！自助餐亦每晚輪流提供多款熱葷佳餚， 除了即席煎煮的鐵板香煎鵝肝，更新加設海南雞配油飯，其他精選菜式包括特式燒乳豬配鳳梨蘸醬、法式三文魚酥皮卷、避風塘炒本地螃蟹、蜜燒鴨胸配韓國青梅醬等，十分精彩！

來自青藏高原的珍稀牛種氂牛和藏羊，以其優越的品質和獨特風味，成為The Place廚師團隊全新主題菜單的靈魂。

另外酒店糕點團隊準備逾15款以夏日鮮果入饌的人氣甜品，包括班蘭D24榴槤雪芳蛋糕、熱情果香蕉牛奶朱古力脆脆蛋糕、椰子菠蘿慕絲蛋糕、金桔番石榴布甸、熱情果芒果乳酪芭菲、即焗熱情果梳乎厘，更首次出動人見人愛的MÖVENPICK雪糕車，由甜品師現場即製雪糕三文治。餐廳特設DIY雞尾酒專區，自已製作超好玩！

夏日風情精緻手工甜品

【買1送1】「藏海尋味」主題自助晚餐（用餐時段：18:30 - 21:45）

優惠價：$886起/2位，人均$443（ 原價：$1,624起/2位 ）

SHOP NOW

刺身及壽司區每晚提供五款精選刺身及六至八款特色壽司和卷物，包括吞拿魚、油甘魚及帶子等。

賓客可暢享本地特色小吃

即席煎煮的鐵板香煎鵝肝

即開生蠔

每日輪流提供時令海鮮。

香港康得思酒店

香港康得思酒店The Place

地址：旺角上海街 555 號香港康得思酒店 L 樓層（地圖）

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

