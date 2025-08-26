渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
自助餐買一送一優惠｜康得思酒店自助餐快閃 任食北海道毛蟹/鮮嫩青藏高原牛羊/椰子菠蘿慕絲蛋糕
香港康得思酒店The Place最近帶來買一送一優惠！詳情即睇：
城中人氣自助餐餐廳之一康得思酒店The Place，今次為大家帶來買一送一優惠！自助晚餐「藏海尋味」，為大家送上時令海鮮、青藏高原珍稀氂牛與藏羊，以及夏日鮮果甜品等美味佳餚。優惠後人均最平$443起吃得到時令鮮美海鮮、不同熱食及無限暢飲及自調雞尾酒，大家絕不能錯過！8月26日晚上9點上Klook搶購優惠，與家人、朋友一同享受美食！
「藏海尋味」自助餐 任食北海道毛蟹/鮮嫩青藏高原牛羊
康得思酒店The Place最近為大家帶來「藏海尋味」主題自助餐買一送一優惠後人均$443起，為大家帶來時令海鮮、青藏高原珍稀氂牛與藏羊，以及夏日鮮果甜品。今次自助餐最特別是帶來來自青藏高原的珍稀牛種氂牛和藏羊，一系列美食有青海有機藜麥牛肉羹、焗烤青藏高原牛戰斧扒、原條燒青藏肉眼牛肉、焗青藏高原羊扒等，嚐到地道的美食風情。冰鎮海鮮區為海鮮愛好者提供新登場北海道三大名蟹之一的「蟹中之王」北海道毛蟹、加拿大或俄羅斯的鱈蟹腳及加拿大龍蝦鉗等，更特別加推開邊凍龍蝦與新鮮生蠔！自助餐亦每晚輪流提供多款熱葷佳餚， 除了即席煎煮的鐵板香煎鵝肝，更新加設海南雞配油飯，其他精選菜式包括特式燒乳豬配鳳梨蘸醬、法式三文魚酥皮卷、避風塘炒本地螃蟹、蜜燒鴨胸配韓國青梅醬等，十分精彩！
另外酒店糕點團隊準備逾15款以夏日鮮果入饌的人氣甜品，包括班蘭D24榴槤雪芳蛋糕、熱情果香蕉牛奶朱古力脆脆蛋糕、椰子菠蘿慕絲蛋糕、金桔番石榴布甸、熱情果芒果乳酪芭菲、即焗熱情果梳乎厘，更首次出動人見人愛的MÖVENPICK雪糕車，由甜品師現場即製雪糕三文治。餐廳特設DIY雞尾酒專區，自已製作超好玩！
【買1送1】「藏海尋味」主題自助晚餐（用餐時段：18:30 - 21:45）
優惠價：$886起/2位，人均$443（
原價：$1,624起/2位）
香港康得思酒店The Place
地址：旺角上海街 555 號香港康得思酒店 L 樓層（地圖）
