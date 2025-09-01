新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
自助餐買1送2！諾富特東薈城酒店海鮮主題自助餐 人均$249起歎現切原條日本油甘魚/波士頓龍蝦/蒜蓉牛油烤珍寶蠔
東涌的諾富特東薈城酒店推出「海洋尋味之旅」及「曼谷早午餐週末長時段早午餐」主題自助餐！即看內文：
諾富特東薈城酒店的Essence餐廳，以開放式廚房成就多個精彩纷呈的烹調舞台，由廚師們現場獻藝，不僅為早、午、晚自助餐帶來最新鮮的滋味；最近更全新推出多款主題盛宴，9月更帶來一趟「海洋尋味之旅」，以為現切原條日本油甘魚夠精彩，想不到更可歎到波士頓龍蝦、加拿大鱈蟹、蒜蓉牛油烤珍寶蠔，及啤酒黃金蟹等美味等，絕對有驚喜，而且更有買1送2優惠，低至人均$249，即可踏上這次海鮮美食味旅程！
海洋尋味之旅 現切原條日本油甘魚
諾富特東薈城酒店自助餐廳Essence的9月是一趟「海洋尋味之旅」！由廚師精心甄選約30款新鮮海鮮，採用多種創新烹調方式，變出一場海洋饗宴，在星期五至日及公眾假期的晚上7時，即席來個原條日本油甘魚現切環節，刺身油脂豐厚，肉質細膩柔軟，鮮甜滋味一試難忘。
海鮮控們除了多款冰鎮海鮮和刺身，如波士頓龍蝦、加拿大鱈蟹、鮪魚、帶子、劍魚、三文魚籽手卷及辣鮪魚蓋飯等，必食肥美多汁的蒜蓉牛油烤珍寶蠔；還有墨西哥大蜆沙律等冷盤，以及多款海鮮熱菜，如蒸長身帶子、豉汁蒸蜢子、避風塘炒瀨尿蝦、芝士焗蟹蓋、豉油皇鮑魚、啤酒黃金蟹、醉蝦、胡椒泰國蝦、日式吉列魷魚和油鹽水大蝦等。肉食愛好者同樣不會失望，晚餐提供香煎鵝肝、烤羊鞍扒、烤西冷牛扒、岩鹽燒牛肉和岩鹽燒羊肉等多款香烤肉類，絕對能大大滿足！
【買一送一】Essence午市自助餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$249/位｜
原價：$528/位
額外贈送無限暢飲啤酒汽水
【買一送二】Essence晚市自助餐（用餐時段：18:00 – 21:30）
優惠價：$988/3位｜
原價：$1,936/3位
買一位成人送一位成人 + 一位成人或一位3 - 11歲小童
曼谷早午餐週末早午餐 必食冬蔭功湯/青咖喱雞/金不換辣椒醬炒蝦麵
Essence週末長時段早午餐以曼谷為「目的地」，由酸辣開胃的冬蔭功湯及椰香濃郁的南薑椰汁雞湯開始，再到種類豐富的冷盤，如鹹蛋粟米沙律、辣味山竹沙律、鮮蝦柚子沙律等，風味各有特色！開胃菜中，煙三文魚配青檸辣椒泰蒜汁，口感獨特，泰國藥材青口則帶草本清香。主菜系列則包括了青咖喱雞、牛面頰棕咖喱等，款款濃郁入味；最受歎迎的，應該是泰式酸辣鱸魚、蕉葉烤鱸魚、泰式香草燒雞腿、火山排骨等，泰國風味濃厚，款款食味富層次！主食則有蟹皇炒飯、金不換辣椒醬炒蝦麵等，顆粒分明或香辣夠味。另有鮮蝦香芒米紙卷、泰式生蝦、刺身等輕食，及班蘭葉烤雞、泰式魚餅等經典小食，每款各具特色。
Essence週末長時段早午餐（用餐時段：12:00 – 17:00）
優惠價：$208/位｜
原價：$251/位
額外贈送無限暢飲啤酒汽水
諾富特東薈城酒店 Essence
地址：東涌文東路51號 (地圖)
