Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐買1送2！諾富特東薈城酒店海鮮主題自助餐 人均$249起歎現切原條日本油甘魚/波士頓龍蝦/蒜蓉牛油烤珍寶蠔

諾富特東薈城酒店的Essence餐廳，以開放式廚房成就多個精彩纷呈的烹調舞台，由廚師們現場獻藝，不僅為早、午、晚自助餐帶來最新鮮的滋味；最近更全新推出多款主題盛宴，9月更帶來一趟「海洋尋味之旅」，以為現切原條日本油甘魚夠精彩，想不到更可歎到波士頓龍蝦、加拿大鱈蟹、蒜蓉牛油烤珍寶蠔，及啤酒黃金蟹等美味等，絕對有驚喜，而且更有買1送2優惠，低至人均$249，即可踏上這次海鮮美食味旅程！

>>按此查看東涌諾富特東薈城酒店自助餐優惠<<

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

海洋尋味之旅 現切原條日本油甘魚

諾富特東薈城酒店自助餐廳Essence的9月是一趟「海洋尋味之旅」！由廚師精心甄選約30款新鮮海鮮，採用多種創新烹調方式，變出一場海洋饗宴，在星期五至日及公眾假期的晚上7時，即席來個原條日本油甘魚現切環節，刺身油脂豐厚，肉質細膩柔軟，鮮甜滋味一試難忘。

海鮮控們除了多款冰鎮海鮮和刺身，如波士頓龍蝦、加拿大鱈蟹、鮪魚、帶子、劍魚、三文魚籽手卷及辣鮪魚蓋飯等，必食肥美多汁的蒜蓉牛油烤珍寶蠔；還有墨西哥大蜆沙律等冷盤，以及多款海鮮熱菜，如蒸長身帶子、豉汁蒸蜢子、避風塘炒瀨尿蝦、芝士焗蟹蓋、豉油皇鮑魚、啤酒黃金蟹、醉蝦、胡椒泰國蝦、日式吉列魷魚和油鹽水大蝦等。肉食愛好者同樣不會失望，晚餐提供香煎鵝肝、烤羊鞍扒、烤西冷牛扒、岩鹽燒牛肉和岩鹽燒羊肉等多款香烤肉類，絕對能大大滿足！

【買一送一】Essence午市自助餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$249/位｜ 原價：$528/位

額外贈送無限暢飲啤酒汽水

SHOP NOW

【買一送二】Essence晚市自助餐（用餐時段：18:00 – 21:30）

優惠價：$988/3位｜ 原價：$1,936/3位

買一位成人送一位成人 + 一位成人或一位3 - 11歲小童

SHOP NOW

海洋尋味之旅

海洋尋味之旅

曼谷早午餐週末早午餐 必食冬蔭功湯/青咖喱雞/金不換辣椒醬炒蝦麵

Essence週末長時段早午餐以曼谷為「目的地」，由酸辣開胃的冬蔭功湯及椰香濃郁的南薑椰汁雞湯開始，再到種類豐富的冷盤，如鹹蛋粟米沙律、辣味山竹沙律、鮮蝦柚子沙律等，風味各有特色！開胃菜中，煙三文魚配青檸辣椒泰蒜汁，口感獨特，泰國藥材青口則帶草本清香。主菜系列則包括了青咖喱雞、牛面頰棕咖喱等，款款濃郁入味；最受歎迎的，應該是泰式酸辣鱸魚、蕉葉烤鱸魚、泰式香草燒雞腿、火山排骨等，泰國風味濃厚，款款食味富層次！主食則有蟹皇炒飯、金不換辣椒醬炒蝦麵等，顆粒分明或香辣夠味。另有鮮蝦香芒米紙卷、泰式生蝦、刺身等輕食，及班蘭葉烤雞、泰式魚餅等經典小食，每款各具特色。

Essence週末長時段早午餐（用餐時段：12:00 – 17:00）

優惠價：$208/位｜ 原價：$251/位

額外贈送無限暢飲啤酒汽水

SHOP NOW

曼谷早午餐週末長時段早午餐

曼谷早午餐週末長時段早午餐

Essence

Essence

諾富特東薈城酒店 Essence

地址：東涌文東路51號 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？