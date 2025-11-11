Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

柏寧酒店PLAYT大閘蟹自助餐買2送1！人均低至$343起歎大閘蟹、蟹黃花雕溏心蛋、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚｜雙11優惠2025

秋風送爽，又到了一年一度品嚐肥美大閘蟹的最佳時節。位於銅鑼灣的香港柏寧酒店PLAYT餐廳，憑藉其獨特的「Kitchen Theatre」用餐概念，為各位蟹迷呈獻精心設計的「秋意·蟹樂」大閘蟹主題自助晚餐。Klook更為大家帶來「買2送1」、「第2位半價」優惠，自助午餐折後人均$343起，而自助晚餐折後$596.3起，即可享用兩隻約重4両的清蒸大閘蟹，即開時令生蠔、龍蝦、壽司刺身等，入秋都可以非常開胃！

「秋意·蟹樂」大閘蟹主題自助晚餐

銅鑼灣的香港柏寧酒店PLAYT餐廳的「秋意·蟹樂」大閘蟹主題自助晚餐，主廚陳建聰師傅運用其精湛的烹調技巧，為大家帶來一系列芳香撲鼻的蟹粉創意菜式。每位客人可享用兩隻約重4両的清蒸大閘蟹，金黃色的蟹黃與豐厚多汁的蟹膏，透過清蒸方式完美保留鮮美原味，展現大閘蟹的極致風味。除了傳統清蒸大閘蟹外，餐廳更推出多款創意蟹粉佳餚，包括蟹粉燕窩扒絹豆腐、蟹黃花雕溏心雞蛋、蟹粉忌廉汁意大利粉及蟹黃法式酥盒等。其中蟹粉燕窩扒絹豆腐特別值得推薦，嫩滑絹豆腐配上新鮮蟹粉，令豆腐添上蟹黃鮮香，口感順滑之餘風味十足。​其他蟹肉菜式同樣精彩，包括蟹肉栗米忌廉周打湯、香脆麵包糠焗蟹蓋及咸蛋黃軟殼蟹，配合餐廳一貫提供的即開時令生蠔、龍蝦、壽司刺身等海鮮珍饈，絕對能讓你盡享「蟹樂」時光 。

「秋意·蟹樂」大閘蟹自助晚餐

【買2送1/ 第2位半價】「秋意·蟹樂」大閘蟹自助晚餐

第2位半價：$1,323/3位，人均$452.3｜ 原價：$1,756/2位

買2送1優惠價：$1,789/3位，人均$611.6｜ 原價：$2,633/3位

SHOP NOW

蟹粉燕窩扒絹豆腐

傳統清蒸大閘蟹 (約 4 兩重的清水大閘蟹)

蟹黃花彫溏心雞蛋

自助午餐人均$343起食鱈蟹腳、原隻鮑魚

PLAYT的自助午餐同樣精彩豐富，提供鱈蟹腳、原隻鮑魚、西冷扒及無限暢飲指定飲品的超值體驗。菜式包羅萬有，從籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮，到即製泰式精選沙律及芒果糯米飯，每一道菜都展現出廚師團隊的用心。​午餐時段更有燒西冷扒及燒羊脾、即蒸中式點心和鑊氣小炒，配搭煙三文魚及多款精美沙律、印度天馬尼菜式等國際美食。甜品專區提供自家製意式雪糕，加上無限暢飲的果汁或特飲，讓午餐體驗更加完美。

任食海鮮

【買2送1/ 第2位半價】自助午餐

第2位半價：$762/2位，人均$381｜ 原價：$986/2位

買2送1優惠價：$1,030/3位，人均$343｜ 原價：$1,478/3位

SHOP NOW

開放式自助餐桌

柏寧酒店自助餐

用餐環境

用餐環境

香港柏寧酒店 PLAYT

地址：香港銅鑼灣告士打道 310 號 (地圖)

