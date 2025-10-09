恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
柏寧酒店PLAYT自助餐買2送1！人均低至$343歎鱈蟹腳、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚、西班牙烤脆皮乳豬
香港柏寧酒店自助餐低至買2送1！人均低至$343歎鱈蟹腳、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚、西班牙烤脆皮乳豬！詳情即睇：
香港柏寧酒店PLAYT突發在Klook開搶自助餐優惠，「買2送1」、「第2位半價」兩大優惠適合不同大小家庭，人均低至約$343即可歎到一場美味盛宴！自助午餐的鱈蟹腳或籠仔荷葉蒸原隻鮑魚；晚餐的新鮮即開生蠔、龍蝦，還有西班牙烤脆皮乳豬，再瘋狂續杯自家製Gelato雪糕！
自助午餐 細嘗鱈蟹腳/籠仔荷葉蒸原隻鮑魚
無論中午或者晚上都是讓人食指大動的美味盛會！雪蟹腳及精選海鮮鮮是不容錯過的基本盤，海鮮控們一定試籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮，荷葉的清新裹著鮑魚的彈嫩，再搭配著時令海鮮的鮮甜，每一口都層次豐富、充滿驚喜。除了誘人的海鮮，即製美食一樣精彩，即製泰式精選沙律、即蒸中式點心及鑊氣小炒，更有即煮特色湯底粉麵等，款款有誠意！自助餐的冷盤一樣有質素，芒果糯米飯、精選芝士及凍肉拼盤，最後還有甜品專區的自家製意式雪糕任歎！
【第2位半價】PLAYT自助午餐（兩位用）
優惠價：$762/2位｜
原價：$986/2位
【買2送1】PLAYT自助午餐（三位用）
優惠價：$1,030/3位｜
原價：$ 1,478/3位
自助晚餐狂歎即開生蠔/西班牙烤脆皮乳豬
自助晚餐比午餐當然要更精彩豐富，海鮮陣容大升級，加碼新鮮即開生蠔、龍蝦與鮑魚，搭配雪蟹腳一同登場！冷熱盤也同步加碼，必食西班牙烤脆皮乳豬，外脆內嫩；甜品專區更有楊枝金露、拿破崙、時令中式糖水等，當時酒店自家製Gelato雪糕及多款精緻甜點亦絕對不缺席：再搭配無限添飲的台式果茶，爽！
【第2位半價】PLAYT自助晚餐（兩位用）
優惠價：$1,323/2位｜
原價：$1,712/2位
【買2送1】PLAYT自助晚餐（三位用）
優惠價：$1,789起/3位｜
原價：$2,567/3位
香港柏寧酒店 PLAYT
地址：香港銅鑼灣告士打道 310 號 (地圖)
