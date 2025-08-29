羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會
柏寧酒店「泰・地道」自助餐買二送一再減$200！人均低至$278任食泰式醃生蝦/金不換大頭蝦/芒果飯布甸拿破崙
香港柏寧酒店推出「泰・地道」主題自助餐買二送一再減$200的快閃優惠，不論自助午餐或自助晚餐都適用！即看內文：
位於銅鑼灣的香港柏寧酒店推出「泰・地道」主題自助餐買二送一，三人同行輸入優惠碼【PLAYT200】再減$200的快閃優惠，不論自助午餐或自助晚餐都適用！自助午餐人均低至$278，自助晚餐人均低至$531，食客即可盡享泰國地道美食與國際佳餚，從香辣惹味的泰式沙律到多款泰式海鮮肉類熱葷，再到別出心裁的泰式甜品，整頓自助餐都貫徹主題，喜歡食泰國菜的讀者就不能錯過啦！8月29日中午十二點在KKday可以入手優惠，立即睇下文了解內容啦！
「泰・地道」自助午餐/自助晚餐買二送一再減$200！
位於香港柏寧酒店的PLAYT推出「泰・地道」自助餐買二送一再減$200的優惠，折扣極度吸引，且自助午餐及自助晚餐都適用！食客可沉浸在泰國地道風味的盛宴中，包括深受歡迎的泰式青木瓜沙律、泰式柚子海鮮沙律，新鮮惹味的泰式醃生蝦等清新開胃的前菜；熱葷方面，有泰式粉絲蝦煲，口感味道層次豐富的泰北酸辣豬手，還有泰式海南雞、金不換大頭蝦、泰式蠔餅等。
當然除泰式美食外，酒店亦有提供多款其他菜式，如香煎肉扒、土耳其薄餅、傳統印度天多尼菜式、港式點心等，多元口味總有一款合口味！至於甜品區當然不少得泰式甜品啦，有泰國椰汁西米意式雪糕、泰茶牛奶蛋糕、芒果飯布甸拿破崙，以及自家製榴槤Gelato等，超有誠意，cp值高！快點跟親朋好友預約一同品嚐啦！
【買二送一再減$200】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$1,032起/3位（
原價：$1,380起/3位）
3人同行輸入優惠碼【PLAYT200】再減$200，即人均只需$278。
【買二送一再減$200】自助晚餐（用餐時段：18:30 – 21:30）
優惠價：$1,791起/3位（
原價：$2,535起/3位）
3人同行輸入優惠碼【PLAYT200】再減$200，即人均只需$531。
香港柏寧酒店 PLAYT
地址：香港銅鑼灣告士打道 310 號 (地圖)
