海景嘉福洲際酒店「蟹之盛宴」自助餐低至7折！人均$621起歎皇帝蟹/鱈場蟹/大閘蟹（另有聖誕節優惠）
海景嘉福洲際酒店推出全新「蟹之盛宴自助晚餐 」，除每人一隻清蒸大閘蟹外，更有一系列以蟹入饌菜色，即睇Yahoo購物推介：
秋意漸濃，正是蟹肥味美的時節！香港海景嘉福洲際酒店的海景咖啡廊重磅推出「蟹之盛宴」自助晚餐，一次過肆意任食歎帝王蟹、鱈場蟹、大閘蟹，再配上一系列以蟹入饌的創意菜式，包括大閘蟹粉鍋巴、軟殼蟹牛油果卷、海鮮焗釀蟹蓋等，11月28日起正式開席，Trip.com訂座更有低至7折，人均$621就食到！提提你，聖誕節自助餐一樣有加拿大雪場蟹腳、皇帝蟹腳及麵包蟹等，而且一樣有折扣優惠，千萬不要錯過！
蟹之盛宴 歎帝王蟹/鱈場蟹/大閘蟹/麵包蟹
香港海景嘉福洲際酒店海景咖啡廊的「蟹之盛宴」自助晚餐，是秋日蟹迷的頂級盛宴！四款頂級蟹種齊聚，皇帝蟹腳碩大殼薄，蟹肉飽脹彈牙，入口純淨鮮甜；加拿大鱈場蟹腳纖長飽滿，肉質細嫩，清甜中帶海洋鹹香；麵包蟹肉厚膏豐，橙紅蟹膏綿密醇厚，裹著雪白蟹肉，脂香與鮮味交融；當季清蒸大閘蟹每位一隻，蟹殼橙紅油亮，膏黃滿溢、肉質清甜，是秋日限定頂級鮮味。
餐廳更將蟹鮮發揮至極致，多款創意蟹料理帶來豐富味蕾體驗！軟殼蟹牛油果卷外酥裡嫩，蟹肉飽滿彈牙；海鮮焗釀蟹蓋芝士濃郁，焗烤後金黃焦香；大閘蟹粉鍋巴每位兩份，口感香脆，味道帶回甘；泰式黃咖哩炒肉蟹香辣過癮，意式香蒜辣蟹肉卷意粉鹹香十足。餐後有黑芝麻貝殼蛋糕、馬卡龍等甜點，搭配汽水及啤酒無限暢飲，清爽解膩，讓整場蟹宴體驗圓滿過癮！
【7折優惠】蟹之盛宴自助晚餐（用餐時段：18:30 - 22:00）
成人優惠價：$621｜
原價：＄910.8
小童優惠價：$343.5｜
原價：＄503.8
清蒸大閘蟹（每位一隻）
大閘蟹粉鍋巴（每位兩份）
聖誕限定！食加拿大雪藏蟹腳/波士頓龍蝦+節慶甜品
香港海景咖啡廊溫馨滿滿的節日自助餐一樣有優惠，價錢低至87折！成人僅需$748.6、小童$454.1就能暢享以蟹為主打的一系列美饌，是蟹迷們最美味的聖誕海鮮盛宴！晚餐限定供應新鮮凍波士頓龍蝦，肉質彈牙鮮甜；加拿大鱈場蟹腳、皇帝蟹腳纖長飽滿，麵包蟹膏肥肉厚，每一口都是來自深海的鮮味；更有秘制乳豬、韓式照燒封門柳、香煎鴨肝配洋蔥醬等精緻菜式，满足不同味蕾需求。
聖誕限定美食更是驚喜滿滿！12月24至25日晚餐獨享香烤美國聖誕肉眼，肉質嫩軟多汁；午餐及晚餐均供應傳統燒火雞，搭配栗子火雞餡、雞雜燒汁與蔓越莓醬，經典節日味十足。午餐限定日式鹽燒咸牛舌、香煎紐西蘭羊扒，以及海鮮玫瑰醬卷卷意粉等特色佳餚，層次豐富。節慶甜品更是不容錯過，朱古力車厘子樹頭蛋糕、聖誕棒棒蛋糕、聖誕布甸配雲呢拿白蘭地汁，搭配Movenpick雪糕，甜而不膩，為盛宴畫上圓滿句號！
【87折優惠】聖誕限定自助午餐（用餐時段：12:00 - 14:30）
成人優惠價：$748.6｜
原價：＄866.8
小童優惠價：$454.1｜
原價：＄525
【87折優惠】聖誕限定自助晚餐（用餐時段：18:30 - 22:00）
成人優惠價：$748.6｜
原價：＄866.8
小童優惠價：$454.1｜
原價：＄525
Cafe On M
地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道 70 號海景嘉福洲際酒店M層（地圖）
