自助餐低至一折！海洋公園萬豪酒店海灣餐廳 人均$156起任食清蒸龍蝦/北京片皮鴨/北海道海鮮薄餅

位於黃竹坑的海洋公園萬豪酒店又有優惠！今次為大家帶來自助午餐買一送一優惠與自助晚餐低至一折,特別是自助晚餐主題為「日韓自助晚餐」,人均低至$156,可品嚐日本、韓國的特色美食,包括鳥取市松葉蟹、沖繩紫薯仔沙律、雪場腳蟹、麵包蟹、深海池魚、韓式紫菜燒肉飯卷、韓式海鮮泡菜煎餅等；自助午餐人均低至$299,食盡一系列環球美食,有小茴香燒羊肩肉、比利時豬扒、港式雞蛋仔、葡撻等,絕對抵食！另外,兒童更可以免費享用兒童遊樂天地,9月2日中午十二點記得上KKday入手優惠！

海洋公園萬豪酒店推自助餐買一送一優惠

位於海洋公園萬豪酒店的海灣餐廳推出自助午餐及「日韓自助晚餐」主題自助晚餐。自助午餐主打環球美食，無論是海鮮刺身、傳統料理、經典美食、惹味烤肉還是精緻甜品統統都有！當中最值得推介必食肉質香嫩的比利時豬扒、重口味人士最愛的小茴香燒羊肩肉、惹味可口的韓式炆和牛尾等，想不斷encore，食到超滿足！餐後甜品都有好多選擇，港式雞蛋仔、葡撻、Häagen-Dazs雪糕等輪流送上，款款都香甜可口，而且精緻！快約家人朋友一齊食！

【買一送一】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$598起/2位（ 原價：$1,096起/2位 ）

SHOP NOW

烤肉

刺身

壽司

免費享用兒童遊樂天地

自助晚餐全新日韓自助晚餐主題 任食惹味海鮮

至於全新「日韓自助晚餐」，菜式更多更豐富，主打來自日本與韓國各地的特色美食，前菜海鮮選擇已經有多款，雪場腳蟹、麵包蟹、深海池魚、鳥取市松葉蟹等，食多兩次已經回本。熱葷方面，先送上韓式紫菜燒肉飯卷、韓式海鮮泡菜煎餅、韓式燴牛展、濟州島燒雞、鮮人參燉牛排骨等韓國美食；之後有日式鮮蠔斧飯、沖繩紫薯仔沙律、燒汁野菌炒帆立貝、清酒味醂煮蜆等日式美食，每款都極度開胃，絕對是誠意之作！而鐵板燒更有燒西冷、小茴香燒羊排、比利時豬扒等；最後必定要食的回本美食有清蒸龍蝦、北京片皮鴨，CP值極高！

【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:30 – 22:00）

優惠價：$934起/2位（ 原價：$1,712起/2位 ）

SHOP NOW

【一折優惠】自助晚餐（用餐時段：18:30 – 22:00）

優惠價：$156起/位（ 原價：$856起/位 ）

SHOP NOW

燒味

蛋糕

韓式飯捲

清蒸龍蝦

全新「日韓自助晚餐」

北海道海鮮薄餅

香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳Marina Kitchen

地址：香黃竹坑黃竹坑道 180 號香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳 Marina Kitchen (地圖)

