港島香格里拉酒店「大澳漁鄉風味美饌」自助餐買二送一！人均$650起食大澳蝦雞餅/漁鄉花蟹籠仔飯/馬友蒸肉餅

【Now新聞台】公立醫院急症室實施新收費，屬緊急以下病人收費400元。踏入元旦時刻共有9名病人獲酌情處理，照收舊價180元。踏正零時零分，有人匆匆忙忙跑入廣華醫院急症室，就算過了12時，都獲酌情處理收舊價，可以說是趕上尾班車。求診者林小姐：「當然加價加了很多，對一些很基層的市民的確是一個負擔、是一個很重的負擔，但是需要看醫生時，都是要看醫生，我不會思考，亦無選擇。」不過她之後的病人就無法豁免。求診者：「視乎病情，譬如普通發燒感冒，我們會吃成藥，以往不會，以往都是看急症，現時就會考慮吃成藥。」而在晚上，陸續有市民到急症室求診，大堂有廣播及告示，提示市民一月一日起，急症室調整收費，緊急類別病人由180元加價至400元，危殆及危急則免費。醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏菌到來巡視急症室運作。醫管局行政總裁李夏茵：「我們很擔心在急症室時，如果有很多人排隊，如果搭正零時但趕不及登記，我們就需判斷到底他屬於凌晨零時還是如何，所以這是為何我們有酌情安排。」候診大堂的顯示屏則展示一半病人及大部分病人，可獲診治的預計時間，大部分次緊急及非緊急病人，輪候時間需時5.5小時。李夏茵說，這個做法是為讓市民對輪候

