羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
港島香格里拉酒店「大澳漁鄉風味美饌」自助餐買二送一！人均$650起食大澳蝦雞餅/漁鄉花蟹籠仔飯/馬友蒸肉餅
港島香格里拉酒店為大家帶來自助晚餐買二送一，人均$650起食「大澳漁鄉風味美饌」主題美食！即看內文：
踏入2026年的1月，港島香格里拉大酒店Cafe TOO為大家換上「大澳漁鄉風味美饌」主題美食，自助午餐以大澳地道食材入饌，把熟悉的香港漁村風味帶進五星級酒店餐廳。午市限定大澳蝦雞餅香口惹味，以及晚市多款豪華限定，例如鐵板和牛鴨肝、清蒸龍蝦等，Klook推出自助晚餐買2送1優惠，人均只需$650起，計劃新一年來個美食聚會，絕對可以一次過滿足晒親朋好友的口味！
「大澳漁鄉風味美饌」主題自助餐 必食大澳漁鄉花蟹籠仔飯/客家黃酒蒸海鱸
由2026年1月7日起，Cafe TOO換上「大澳漁鄉風味美饌」主題美食，自助餐以大澳地道食材入饌，把熟悉的香港漁村風味帶入五星級酒店餐廳。午市限定大澳蝦雞餅香口惹味，大澳漁鄉花蟹籠仔飯滿佈蟹香與米香，大澳馬友蒸肉餅則有濃厚魚香；配上椒鹽瀨尿蝦、客家黃酒蒸海鱸，再以傳統甜品黃金沙翁作結。而自助晚餐，除了有午市的的等菜式外，晚市更加入多款豪華限定，例如鐵板和牛鴨肝、清蒸龍蝦等；甜品區則繼續供應黃金沙翁等傳統甜品，為這趟大澳風味之旅畫上香甜句號。
【快閃第二位半價】自助午餐 | 多款頂級本地海鮮佳餚、多國菜式
優惠價：$898起/2位，人均$449起（
原價：$691/位）
【Klook 快閃買2送1】自助晚餐 | 多款頂級本地海鮮佳餚、多國菜式
優惠價：$1,953起/3位，人均$650起（
原價：$1,087/位）
【快閃第二位半價】自助晚餐 | 多款頂級本地海鮮佳餚、多國菜式
優惠價：$1,442起/2位，人均$721/位（
原價：$1,087/位）
港島香格里拉酒店
cafe TOO地址：港島香格里拉 7 樓 cafe TOO (地圖)
