港島香格里拉酒店自助餐買二送一再減$200！人均低至$332任食花雕蛋白蒸花蟹/本地新鮮藍蟹 再送四両清蒸大閘蟹！

港島香格里拉酒店10月將會推出「蟹逅金秋」自助餐，絕對是秋風起食蟹的好季節！酒店推出買二送一輸入優惠碼【ISL200】再減$200的快閃優惠，自助午餐人均低至$332，自助晚餐人均低至$577，食客即可品嚐以蟹為主題的奢華盛宴，包括任食麵包蟹、本地新鮮藍蟹及三點蟹；即使是熱葷都一樣以蟹入饌，如花雕蛋白蒸花蟹、黃金蟹黃粥、咖喱炒軟殼蟹等，一眾蟹迷必不能錯過！8月28日中午十二點在KKday開搶，立即睇下文了解內容啦！

「蟹逅金秋」自助午餐/自助晚餐買二送一再減$200！

位於港島香格里拉酒店的cafe TOO於10月將會推出「蟹逅金秋」自助餐以買二送一再減$200的優惠，且自助午餐及自助晚餐都適用！自助餐顧名思義主打以蟹入饌的美食，包括厚肉膏醇的麵包蟹、本地新鮮藍蟹及三點蟹，肉質鮮嫩，令一眾蟹控食不停手！熱葷亦貫徹主題，有散發酒香的花雕蛋白蒸花蟹，濃郁順滑的黃金蟹黃粥，香辣入味的咖喱炒軟殼蟹，雪菜年糕炒蟹等。週末及公眾假期限定更加入松葉蟹，肉質細膩，提升整體用餐體驗！至於晚餐則加上了時令大閘蟹、蟹粉豆腐、蒜子胡椒肉蟹煲、蟹粉小籠包等，菜式多到選擇困難症，不過這裡任食都沒問題！酒店更於晚餐時段附送每人四両清蒸大閘蟹一隻，cp值超高！

「蟹逅金秋」自助餐

【買二送一再減$200】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30/15:00）

優惠價：$1,194起/3位（ 原價：$1,719起/3位 ）

輸入優惠碼【ISL200】再減$200，平均低至$332/位起

【買二送一再減$200】自助晚餐（用餐時段：18:30 – 22:00）

優惠價：$1,929起/3位（ 原價：$2,765起/3位 ）

輸入優惠碼【ISL200】再減$200，平均低至$577/位起

多款蟹美食

一眾蟹控不能錯過

港島香格里拉酒店 cafe TOO

地址：香港中區法院道太古廣場港島香格里拉 7 樓 cafe TOO (地圖)

