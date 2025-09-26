專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
港島香格里拉酒店自助餐第2位半價+再減$100！人均$440起食花雕蛋白蒸花蟹、黃金蟹黃粥、新鮮捕撈吞拿魚腩刺身
港島香格里拉酒店為大家帶來自助餐第2位半價優惠，即看內文：
蟹迷注意，港島香格里拉大酒店兩大主題自助餐絕對是蟹迷的福音！9月仍有「海鮮美食坊」自助，花蟹、三點蟹、麵包蟹等，一口暢享蟹肉清甜；10月由「蟹逅金秋」主題接力，全蟹宴搭配時令大閘蟹，爆膏甘香超誘人！更驚喜的是優惠疊加福利：第2位半價後人均低至$440，輸入優惠碼【ISL100】再減$100，還能疊加優惠！9月26日中午12:00在KKday準時開搶，豈能錯過？
海鮮美食坊自助餐 歎花蟹/三點蟹/麵包蟹
供應至10月5日的「海鮮美食坊」自助餐，午餐陣容豐富又精彩，龍蝦、鮑魚、蜆、海螺、蝦應有盡有，更有三款特色蟹鮮，殼薄肉多又清甜的花蟹；蟹黃油潤、蟹肉彈牙的三點蟹、蟹膏飽滿的麵包蟹，大大滿足一眾蟹迷！熱葷區則有茅台醉蝦、糯米蒸花蟹等經典選擇，也有海皇冬瓜羹、泰式冬陰功煮螺、鮑魚雞絲粥等特色美味，搭配9月限定的蓮藕雞腳雪梨燉湯或10月限定的烏雞栗子准山燉湯，滋補養生的滋味不可錯過！
「海鮮美食坊」自助晚餐則加碼帶來琵琶蝦，其雪白的肉質緊實彈牙，入口滿是濃郁海鮮甜香，海洋控必試！熱盤海鮮繼續有茅台醉蝦、糯米蒸花蟹，更加碼帶來蒸龍蝦、蒜蓉粉絲帶子、翡翠鮑汁花膠、避風塘炒羅氐蝦、酸菜海鱸魚等，是更升級的海鮮體驗！值得一提的是，週末及公眾假期還特別加推新鮮捕撈的吞拿魚腩刺身！
蟹逅金秋主題自助餐 歎全蟹宴+時令大閘蟹
繼「海鮮美食坊」自助餐後，10月6日至10月31日再下一城，來一場「蟹逅金秋」主題自助餐，午餐不僅有麵包蟹、本地新鮮藍蟹及三點蟹常態供應，更有週末及公眾假期限定的松葉蟹加持，讓蟹迷盡情暢享金秋蟹味！熱菜區精選花雕蛋白蒸花蟹、黃金蟹黃粥、咖喱炒軟殼蟹、雪菜年糕炒蟹等以蟹入饌的料理，再搭配10月限定的烏雞栗子准山燉湯與無限暢飲果汁，滋味十足！
自助晚餐海鮮選擇更豐富，除麵包蟹、本地新鮮藍蟹及三點蟹，還加入10月必食時令大閘蟹，爆膏甘香，齒間滿是金秋鮮美！週末及公眾假期依舊供應限定松葉蟹與鮮捕撈的吞拿魚腩刺身，熱菜專區除了花雕蛋白蒸花蟹、咖喱炒軟殼蟹，更加碼帶來蟹粉豆腐、蒜子胡椒肉蟹煲、蟹粉小籠包等蟹味十足的特色料理，搭配10月限定的烏雞栗子准山燉湯與無限暢飲果汁，滋味超满足！
【第2位半價】自助午餐（用餐時段：12:00–14:30/15:00）
優惠價：$880起/2位｜
原價：$1,140起/2位
輸入優惠碼【ISL100】再減$100
【第2位半價】自助晚餐（用餐時段：18:30-22:00）
優惠價：$1,426起/2位｜
原價：$1,843起/2位
輸入優惠碼【ISL100】再減$100
港島香格里拉酒店
cafe TOO地址：港島香格里拉 7 樓 cafe TOO (地圖)
