自助餐低至1折！尖沙咀港青酒店推經典懷舊廣東菜自助餐 人均$66起食燒有骨西冷、避風塘炒蝦、懷舊黃梅果占蛋糕

同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
位於尖沙咀的港青酒店在9月15日中午十二點於KKday推出自助餐快閃優惠，全新限定主題「經典懷舊廣東菜自助晚餐」買一送一加第3位只需$10，即人均低至$323，就可品嚐多道經典懷舊廣東菜式，如經典焗梳乎里、懷舊黃梅果占蛋糕等，令食客尋回舊日香港味道！另外，酒店亦推出平日自助午餐低至1折優惠，人均僅$66，亦可2.5小時任食到多款美食，性價比極高！而酒店於10月1日更推出節慶自助晚餐及觀賞煙花匯演套餐，立即睇下文了解內容啦！
港青酒店經典懷舊廣東菜自助晚餐買一送一加第3位$10
位於尖沙咀港青酒店的再臨閣推出「經典懷舊廣東菜自助晚餐」買一送一加第3位$10優惠，除一眾開胃清新的冷盤如煙三文魚、醉雞翼、雞絲粉皮、黑松露軟芝士、水晶肴肉外，熱盤有肉汁豐富的燒有骨西冷，香辣惹味的避風塘炒蝦，軟嫩入味的蘿蔔炆牛腩，皮脆肉嫩脆香豬手等。而甜品區也是不能錯過，推介經典焗梳乎里、葡撻、楊枝甘露和芝麻卷；週末及公眾假期限定更有懷舊黃梅果占蛋糕，喚起食客對懷舊美食的回憶！
【買一送一+第3位$10】自助晚餐（用餐時段：18:15 – 21:30）
優惠價：$969起/3位（
原價：$2,435起/3位）
至抵食平日自助午餐1折！
另外，酒店也推出「平日自助午餐」低至1折優惠，就算錯過了，長者（60歲以上）更可享買一送一優惠，誠意十足！菜式涵蓋燒有骨西冷、豬腳薑、滷水拼盤、即燒豬頸肉、雲吞麵檔、即做雞蛋仔或窩夫、豆腐花、焦糖燉蛋等，2.5小時任食抵到爛！
【1折優惠】平日自助午餐（用餐時段：星期一至五12:00 – 14:30）
優惠價：$66/位（
原價：$361/位）
【買一送一】平日自助午餐｜長者（60歲以上）（12:00 – 14:30）
優惠價：$394起/2位（
原價：$722起/2位）
必需同時至少一位成人同行（$288/位）
國慶煙花匯演自助餐
值得一提的是，酒店10月1日會推出節慶自助晚餐及觀賞煙花匯演，想一邊觀賞煙花，一邊歎美食的讀者不能錯過啦！
【75折快閃】節慶自助晚餐及觀賞煙花匯演（用餐時段：18:15 – 21:30）
優惠價：$1,038/位（
原價：$1,252/位）
港青酒店 再臨閣
地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣 (地圖)
