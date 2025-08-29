Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐買一送一優惠｜嘉里酒店「國際美饌 」自助餐 人均$269歎紅酒燒羊髀/參巴醬烤魚/白酒煮青口

紅磡香港嘉里酒店大灣咖啡廳再度出招！8月28日晚上9點起於Klook推出「國際美饌 」自助餐買一送一，平日人均低至$269即可任食紅酒燒羊髀、參巴醬烤魚及白酒煮青口等；另外更有各式冷盤、即切西冷牛扒、印度咖哩及其他豐富熱葷菜式亦一應俱全！一邊飽覽維港海景，一邊食到多國美食，抵到無法用文字形容！即上Klook就有機會搶到，立即睇下文了解內容啦！

按此查看嘉里酒店自助餐優惠

國際美饌自助餐買一送一

位於紅磡香港嘉里酒店的大灣咖啡廳推出「國際美饌」自助餐買一送一，折後$269起，晚市自助餐桌上呈獻多款特色美食，重點推介包括紅酒燒羊髀、參巴醬烤魚及白酒煮青口等，於星期五至日，客人更可無限量享用龍蝦，以及全新呈獻的馬頭立鱗燒及煙燻牛腩等，俘虜您的味蕾！

除此之外，餐廳亦繼續供應琳瑯滿目的滋味美饌，包括冰鎮海鮮，如麵包蟹、青口、蜆及大蝦；精選炙燒系列，包括火炙三文魚、八爪魚、北寄貝、醋鯖魚；多款壽司及卷物，如經典火炙三文魚壽司、鰻魚壽司、蝦壽司，以及創新的芒果卷或牛油果蟹肉卷。各式冷盤、即切西冷牛扒、印度咖哩及其他豐富熱葷菜式亦一應俱全！此外，星期一至五的自助餐，可無限暢飲指定汽水、果汁、咖啡及茶；而自助晚餐星期五至日及公眾假期加設無限暢飲指定紅白酒、啤酒，食飽飲飽度過愉快的假期吧！

嘉里酒店自助餐

【買一送一】國際美饌自助午餐（用餐時段：18:00 – 21:30）

優惠價：$538起/2位，人均$269（ 原價：$986/2位 ）

SHOP NOW

【買一送一】國際美饌自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）

優惠價：$886起/2位，人均$443（ 原價：$1,624/2位 ）

SHOP NOW

嘉里酒店自助餐

任食甜品

餐廳環境

紅磡香港嘉里酒店 大灣咖啡廳

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 (地圖)

