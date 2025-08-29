Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

都會海逸酒店自助餐買二送二！人均$298起歎富貴鮑魚花膠雞、蒜蓉烤生蠔、阿華田提拉米蘇

時序入秋，都會海逸酒店於9至10月份推出三大主題自助餐，從瑤池海宴：鮑魚花膠夜宴，到國際美食自助午餐，再到阿華田午後樂園主題周末下午茶，盡嘗以鮑魚、花膠、魚唇熬製而成的鼎皇高湯一品鍋、充滿創意的阿華田主題甜品，以及一系列驚喜海鮮菜式；多場自助餐在Klook都有快閃買2送2超值優惠，人均$298起，相約親朋摯友同享這份好滋味吧！

>>立即查看紅磡都會海逸酒店自助餐優惠<<

👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

瑤池海宴：鮑魚花膠夜宴 歎鼎皇高湯一品鍋

今秋一定要參與這一場「瑤池海宴：鮑魚花膠夜宴」自助晚餐！以矜貴海味與滋補佳餚做主題，必吃最矜貴的「鼎皇高湯一品鍋」，用鮑魚、花膠、魚唇、干貝與金華火腿熬製而成，湯底濃郁鮮香，盡顯食材精華；另外也要試試「泰式甲拋葉肉碎炒龍蝦及小龍蝦」，以香料與辛香風味烹調，難得有層次！星期五至六還有日式磯煮鮑魚，另有富貴鮑魚花膠雞、蠔皇花膠花菇炆鴨掌與芝士煙肉焗生蠔等，全部都是矜貴經典滋味！

自助晚餐的基本當然也有阿根廷紅蝦、三文魚、北海道帶子、赤貝、吞拿魚、馬刀貝等刺身，另更有角切雜錦刺身飯；海鮮類就有雪花蟹腳、波士頓龍蝦、凍熟蝦、藍青口、熟龍蝦鉗、翡翠螺等，還供應雜錦芝士拼盤！

現場更有自選配料組合，包括酸辣湯麵配北京雲吞、意式雲吞、雞絲、花膠絲、蝦或帶子；還有精彩的烤肉拼盆，包括烤春雞、豬排骨、豬手、豬腩片、牛扒、牛舌等；也有香煎鴨肝、燒羊架、燒原條有骨肉眼，星期五六日更加碼有北京烤鴨！

【快閃買2送2】瑤池海宴：鮑魚花膠夜宴自助晚餐（用餐時段: 18:30 - 22:00）

優惠價：$2,112起/4位｜ 原價：$ 3,556/4位

無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

SHOP NOW

瑤池海宴鮑魚花膠夜宴自助晚餐

瑤池海宴鮑魚花膠夜宴自助晚餐

瑤池海宴鮑魚花膠夜宴自助晚餐

阿華田午後樂園主題 嘗阿華田牛奶布甸

於9至10月份期間周末下午茶自助餐就有「阿華田午後樂園」做主題，以阿華田為主題創作出多款阿華田主題甜品，包括嫩滑口感的阿華田牛奶布甸、兼具芝士濃醇與阿華田麥芽香的阿華田芝士蛋糕、層次豐富的阿華田脆脆慕絲蛋糕、融合經典甜品與阿華田風味且入口綿密的阿華田提拉米蘇、朱古力香甜與阿華田香氣相互映襯的阿華田脆朱古力撻、質地厚實且散發濃郁麥芽香的阿華田布朗尼。這些甜品都能喚起人們的童年回憶，將本來平凡的滋味昇華成奢華享受。除了豐富的甜品，自助餐現場還有新鮮刺身、特色麵食及環球特色熱食，推介必食鹹香入味的XO醬炒蘿蔔糕，也有外層微脆、內含彈牙章魚粒的章魚小丸子，風味地道！

【快閃買2送2】週末下午茶自助餐（用餐時段: 15:30-17:30）

優惠價：$ 1,192起/4位｜ 原價：$1,632/4位

無限暢飲汽水或果汁

SHOP NOW

阿華田午後樂園主題周末下午茶自助餐

西餐廳國際美食自助午餐 食蒜蓉烤生蠔

西餐廳國際美食自助午餐於9至10月份期間，匯集了世界各地特色美饌，帶來豐富多元的味蕾體驗！海鮮控必吃蒜蓉烤生蠔、蒜蓉蒸海蝦、雪花蟹腳、凍熟蝦、藍青口、熟龍蝦鉗，以及各款刺身，更有角切雜錦刺身飯選擇；星期六至日及公眾假期供應更加碼帶來清蒸海上鮮，鮮味十足。熱菜與現製檔口同樣亮眼，有燒羊架、燒原條有骨肉眼等經典烤肉，肉質鮮嫩；涼拌冷盤提供話梅豬手、滷水牛頰肉、鹹菜豬肚等，口感清爽；即煮粥檔配帶子、花膠、蟹肉、海螺絲等多種配料；即煮麵檔同樣帶來多款自選配料，滿足不同主食偏好；還有泰式美食、印度咖哩及雜錦芝士拼盤等美食！

甜品不僅有阿華田主題甜品、經典提拉米蘇、即焗梳乎厘、芒果拿破崙、金枕頭榴槤脆酥等精緻甜品，還有桑寄生桂圓蓮子茶、腐竹薏米糖水等中式甜湯，現製甜點包含即煮鬆餅配自選配料、朱古力噴泉伴綿花糖及士多啤梨，並供應8款口味的Mövenpick雪糕！

【快閃買2送2】自助午餐（用餐時段：12:00 - 14:30）

優惠價：$ 1,392/4位｜ 原價：$ 1,912/4位

無限暢飲指定飲料

西餐廳國際美食自助午餐

都會海逸酒店 Promenade 西餐廳

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？