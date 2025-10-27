Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜買一送一額外第3位$111！荃灣悦品酒店自助餐人均$153起 任食黃金大蝦、帆立貝海鮮叻沙、法式海龍皇湯

海鮮控及一眾自助餐迷注意！荃灣悦品度假酒店已化身成海邊餐廳，為食客推供多一個有情調的自助餐地點選擇！酒店推出「品味獅城自助午餐」及「海王盛宴自助晚餐」買一送一，額外第三位$111優惠！人均只需低至$153，食客即可享新加坡特色美食自助午餐，如加多加多、沙嗲串燒、海南雞、星洲胡椒蝦、肉骨茶等，滋味無窮！至於自助晚餐則有「海王盛宴」主題，萬聖節當日更推出「嘩鬼海王」主題，相當有誠意！顧名思義兩者都有大量海鮮，前者有法式海龍皇湯、忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦、彩椒翡翠炒龍躉球、荷葉蒜蓉陳皮蒸龍躉頭腩等等海鮮盛宴，款款惹味；後者萬聖節限定更有南瓜撻、竹炭泡芙、蟹肉南瓜湯等應節食品，極具節日氣氛！於海邊餐廳食海鮮餐特別有風味！快點睇內文了解內容啦！

>>立即查看荃灣悦品酒店自助餐優惠頁面<<

廣告 廣告

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

海邊Chill住歎品味獅城自助午餐 必食加多加多及沙嗲串燒

「品味獅城自助午餐」為食客帶來新加坡風味盛宴！開場有清新的加多加多沙律，另有香料濃稠，軟嫩多汁的巴東牛肉；惹味的星洲胡椒蝦、沙嗲串燒、肉骨茶及海南雞，濃郁南洋風情令人垂涎！冰鎮海鮮陣容強大，包括藍青口、翡翠螺、白蝦、麵包蟹，刺身則有三文魚、鯛魚、赤貝等，於海邊chill住歎海鮮，別有一番風味！另外，熱盤還有湯頭濃郁，鮮美的帆立貝海鮮叻沙；海蝦、南瓜等天婦羅，燒肉區有頂級紐西蘭肉眼牛扒及西冷牛扒，甜品區更有斑蘭蛋糕，完美切合主題，輕鬆回本沒難度！

【買一送一 ，第三位低至 $111】品味獅城自助午餐（用餐時段：12:00 - 14:30）

優惠價：$459起/3位（ 原價：$348起/位 ）

SHOP NOW

品味獅城自助午餐

海王盛宴及嘩鬼海王自助晚餐 必食即開活生蠔＋忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦

至於 晚上則是璀璨的海鮮盛會，食客可於「海王盛宴自助晚餐」品嚐啖啖肉又鮮香清甜的忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦，清新滋味的彩椒翡翠炒龍躉球，惹味香口的黃金大蝦，都是這場海鮮盛宴自助晚餐必食之選！還有一系列點題美食，包括竹籠花雕蒸海蝦糯米飯、辣酒煮花螺、即開活生蠔等，款款經典，你想像得到和想像不到的美味菜式都盡在這張自助餐桌上！而萬聖節當日限定的「嘩鬼海王」主題更加入萬聖節特色，如蟹肉南瓜湯、竹炭泡芙、南瓜撻及開心果紅莓慕斯蛋糕，氣氛滿滿，令人滿足！

海王盛宴自助晚餐

【買一送一 ，第三位低至 $111】海王盛宴自助晚餐（用餐時段：星期六日及公眾假期 17:45 - 22:00；星期五 18:00 - 21:30）

優惠價：$651起/3位（ 原價：$538起/位 ）

SHOP NOW

【買一送一 ，第三位低至 $111】"嘩鬼海王"海鮮自助晚餐（10月31日）

優惠價：$651起/3位（ 原價：$538起/位 ）

SHOP NOW

黃金大蝦

刺身

避風塘炒蜆

法式海龍皇湯

荃灣悦品度假酒店

地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下低層 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？