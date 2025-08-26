19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
$1XX食長者自助餐！西環萬怡酒店自助餐買一送一 任食海鮮/紅酒腐乳豆豉燴牛肉/豆豉鯪魚多士醬
位於西環的萬怡酒店推《東南亞夏日風情》海鮮自助餐快閃限量搶優惠，長者低至$167，即可食各式美食！即睇內文：
香港西環萬怡酒店推出「絲路之旅 · 東西薈萃」主題自助晚餐，8月26日下午三點在KKday預訂有低至48折及買一送一優惠！折後人均只需$341起，食無限供應海鮮（新鮮即開生蠔、菠菜芝士焗蠔、雪場蟹腳等），其中焦點莫過於創意美食豆豉鯪魚多士醬、亞洲水牛城雞翼 （老乾媽/是拉差辣椒醬）以及紅酒腐乳豆豉燴牛肉等，絕對不能錯過！另外自助午餐同樣有優惠，折後人均$196起，長者只需$167起，即可食一系列冰鎮海鮮、壽司卷及無限供應刺身，主食更有東南亞咖哩配印度煎餅及不同的烤肉，對自助餐fans來說絕對輕鬆回本！
西環萬怡酒店推《絲路之旅 · 東西薈萃》自助餐買1送1優惠
今次位於西環萬怡酒店MoMo Cafe為一眾自助餐fans帶來驚喜快閃買1送1優惠，折後人均只需$341起，即可享受一系列的無限供應任吃海鮮，包括：即開生蠔、菠菜芝士焗蠔、雪場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭黃金螺、鮮蝦等。熱食焦點必食創意美食有豆豉鯪魚多士醬、亞洲水牛城雞翼 （老乾媽/是拉差辣椒醬）、紅酒腐乳豆豉燴牛肉等，另外更有冬蔭功意式燉飯、薑蔥霸王雞等，至於對「食肉獸」來說，餐廳更有不同的烤肉食，主打紐西蘭肉眼牛排以及燒羊腿等，而且更有12 款味道 Movenpick 雪糕、任飲啤酒，絕對大滿足！
【買一送一】《絲路之旅 · 東西薈萃》自助晚餐（用餐時間：18:30 - 21:30）
優惠價：$682起/2位，平均$341起/位（
原價：$1,316起/2位）
【48折】《絲路之旅 · 東西薈萃》自助晚餐（用餐時間：18:30 - 21:30）
優惠價：$809起/3位（
原價：$1,677起/3位）
家庭套票包含2位成人及1位3至11歲小童同時使用
自助午餐人均只需$167起！
自助午餐亦有6折優惠，同樣是《絲路之旅 · 東西薈萃》主題美食，折後$196起，長者只需$167起即可食無限量供應冰鎮海鮮，如鮮蝦、愛爾蘭黃金螺、鮮蜆、任食刺身，以及每位成人奉送新鮮即開生蠔兩隻。熱食方面亦有美食，包括：香醋豬腳薑、特色石烤比薩、東南亞咖哩配印度煎餅、古法蒸石斑柳、薑蔥霸王雞，另外更有一系列的烤肉：紐西蘭肉眼牛排、韓式豬扒、燒羊腿，甜品有6款味道Movenpick雪糕選擇，一定要試試！
【6折優惠】《絲路之旅 · 東西薈萃》自助午餐（用餐時段：平日 12:00-14:30；週末 12:30 - 15:00）
優惠價：$196起/位（
原價：$385起/位）
長者優惠價：$167/位（
原價：$262起/位）
香港萬怡酒店MoMo Café
地址：西營盤干諾道西167號（地圖）
