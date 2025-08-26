Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

$1XX食長者自助餐！西環萬怡酒店自助餐買一送一 任食海鮮/紅酒腐乳豆豉燴牛肉/豆豉鯪魚多士醬

香港西環萬怡酒店推出「絲路之旅 · 東西薈萃」主題自助晚餐，8月26日下午三點在KKday預訂有低至48折及買一送一優惠！折後人均只需$341起，食無限供應海鮮（新鮮即開生蠔、菠菜芝士焗蠔、雪場蟹腳等），其中焦點莫過於創意美食豆豉鯪魚多士醬、亞洲水牛城雞翼 （老乾媽/是拉差辣椒醬）以及紅酒腐乳豆豉燴牛肉等，絕對不能錯過！另外自助午餐同樣有優惠，折後人均$196起，長者只需$167起，即可食一系列冰鎮海鮮、壽司卷及無限供應刺身，主食更有東南亞咖哩配印度煎餅及不同的烤肉，對自助餐fans來說絕對輕鬆回本！

按此查看西環萬怡酒店自助餐優惠

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

西環萬怡酒店推《絲路之旅 · 東西薈萃》自助餐買1送1優惠

今次位於西環萬怡酒店MoMo Cafe為一眾自助餐fans帶來驚喜快閃買1送1優惠，折後人均只需$341起，即可享受一系列的無限供應任吃海鮮，包括：即開生蠔、菠菜芝士焗蠔、雪場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭黃金螺、鮮蝦等。熱食焦點必食創意美食有豆豉鯪魚多士醬、亞洲水牛城雞翼 （老乾媽/是拉差辣椒醬）、紅酒腐乳豆豉燴牛肉等，另外更有冬蔭功意式燉飯、薑蔥霸王雞等，至於對「食肉獸」來說，餐廳更有不同的烤肉食，主打紐西蘭肉眼牛排以及燒羊腿等，而且更有12 款味道 Movenpick 雪糕、任飲啤酒，絕對大滿足！

西環萬怡酒店推《絲路之旅 · 東西薈萃》自助餐買1送1優惠

【買一送一】《絲路之旅 · 東西薈萃》自助晚餐（用餐時間：18:30 - 21:30）

優惠價：$682起/2位，平均$341起/位（ 原價：$1,316起/2位 ）

SHOP NOW

【48折】《絲路之旅 · 東西薈萃》自助晚餐（用餐時間：18:30 - 21:30）

優惠價：$809起/3位（ 原價：$1,677起/3位 ）

家庭套票包含2位成人及1位3至11歲小童同時使用

SHOP NOW

豆豉鯪魚多士醬

亞洲水牛城雞翼 (老乾媽/是拉差辣椒醬)

自助午餐人均只需$167起！

自助午餐亦有6折優惠，同樣是《絲路之旅 · 東西薈萃》主題美食，折後$196起，長者只需$167起即可食無限量供應冰鎮海鮮，如鮮蝦、愛爾蘭黃金螺、鮮蜆、任食刺身，以及每位成人奉送新鮮即開生蠔兩隻。熱食方面亦有美食，包括：香醋豬腳薑、特色石烤比薩、東南亞咖哩配印度煎餅、古法蒸石斑柳、薑蔥霸王雞，另外更有一系列的烤肉：紐西蘭肉眼牛排、韓式豬扒、燒羊腿，甜品有6款味道Movenpick雪糕選擇，一定要試試！

自助午餐特色菜

【6折優惠】《絲路之旅 · 東西薈萃》自助午餐（用餐時段：平日 12:00-14:30；週末 12:30 - 15:00）

優惠價：$196起/位（ 原價：$385起/位 ）

長者優惠價：$167/位（ 原價：$262起/位 ）

SHOP NOW

焗蠔

香港萬怡酒店MoMo Café

地址：西營盤干諾道西167號（地圖）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？