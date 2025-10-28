江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
雙11優惠2025｜Mr. Steak a la minute自助餐低至$111！歎養生燉湯/美國極黑牛鐵板燒/傳情達意心太軟
銅鑼灣Mr. Steak a la minute 自助餐突發優惠！享盡一系列美食，即睇內文：
位於銅鑼灣的Mr. Steak a la minute，10月28日中午十二點在KKday推出自助餐低至$111/位及成人買1送1+第三位小童$11優惠，包括「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐、「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐。折後人均只需$55起，可任食各款海鮮、刺身，亦有養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等；晚市自助餐除午市一系列豐富菜式外，更有日本和牛，配以冰鎮海鮮、新鮮生蠔，絕對有驚喜！立即上KKday入優惠，約齊朋友一同共享大餐！
>>按此查看Mr. Steak a la minute自助餐優惠<<
Mr. Steak a la minute人均只需$111起
今次銅鑼灣Mr. Steak a la minute分別為大家帶來「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐及「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐低至$111/位及成人買1送1+第三位小童$11優惠！自助午餐用餐區菜式定期轉換及即叫即製，包括雪花蟹腳、翡翠螺等回本海鮮，新鮮刺身也不能缺少，更有即焗傳情達意心太軟、牛乳布甸。星期六、日及公眾假期加設即開生蠔、養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒、Haagen-Dazs雪糕！
另外「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」、「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐同樣豐富！除了包括午市一系列豐富菜式外，自助晚餐在兩個不同時段供應點題菜式，分別有日本和牛，加上冰鎮海鮮、新鮮生蠔、龍蝦、蟹腳等上乘食材，每款都食到有滋有味！日本和牛有多款烹調方式，包括鉄板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司，啖啖肉香濃惹味，無論與朋友、家人一同享受，必定有一款啱心水！
【周年慶$111/位】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐（用餐時段：17:00 – 19:00）
優惠：$111起/位（
原價：$558起/位）
現場另收加一服務費。
【成人買1送1+第三位小童$11】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐（用餐時段：17:00 – 19:00）
優惠：$569起/3位（
原價：$558起/位）
小童標準（身高100厘米或以上、140厘米或以下）
現場另收加一服務費。
【買一送一】「環球海鮮、美國燒牛肉」自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠：$398起/2位（
原價：$796起/2位）
現場另收加一服務費。
【買一送一】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐（用餐時段：17:00 – 19:00）
優惠：$548起/2位（
原價：$1,096起/2位）
現場另收加一服務費。
【買一送一】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐（用餐時段：19:30 – 22:00）
優惠：$658起/2位（
原價：$1,316起/2位）
現場另收加一服務費。
Mr. Steak Buffet a la minute
地址 : 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓（地圖）
電話：2881 5757
