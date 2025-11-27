宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排
自助餐優惠｜開箱合和酒店半自助晚餐！低至$302起歎自選主菜/任食海鮮（有片）
人氣爆燈的合和酒店半自助晚餐質素如何？就來為大家開箱看看！
合和酒店是香港近年新開的酒店，酒店內雖然沒有全自助餐，但就有半自助餐供應，可以選擇要不要加錢食主菜，又或者單純食海鮮、精選前菜跟熱盤，價錢低至$302起。今次就帶大家開箱合和酒店的半自助晚餐，看看值不值回票價！
可自選需不需要主菜
如果你只想凍海鮮，又不想付太多錢去食全自助餐，合和酒店的Buffet是個不錯的選擇。因為餐廳為半自助餐，但客人可以自選要不要主菜。如果不需要主菜的話，價錢低至$302起，就有齊最受歡迎的蟹腳跟麵包蟹，另外還有壽司、刺身、冷盤、熱盤跟甜品都是任食，個人覺得當中中菜質素最好。
Y Buffet評分：3.5/5
評價：環境優雅，款式不算太多
KKday：【85折優惠】半自助晚餐 | 冰鎮海鮮、自助沙律吧、各款熱食、精美甜品（不包括主菜）
特價：$302/位
大堂咖啡廳
地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓大堂咖啡廳（地圖按此）
電話：2620 2765
