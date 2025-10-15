Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

麗晶酒店「秋日大閘蟹盛宴」自助餐低至77折！人均$475起食蒸活大閘蟹/大閘蟹壽司/花雕鴨肝大閘蟹

位於尖沙咀的麗晶酒店推出「秋日大閘蟹盛宴」自助午餐及自助晚餐優惠，前者低至77折，人均$475起，後者低至82折，人均$898起！食客可於午市免費獲贈蒸活大閘蟹一隻，無限品嚐創新大閘蟹壽司、特色大閘蟹熱葷等以蟹入饌的美食，蟹迷不能錯過！配搭即切西冷牛扒、片皮鴨、自家製甜品等，極有誠意！至於自助晚餐，食客更可任食蒸活大閘蟹！另有花雕鴨肝大閘蟹、薑蔥炒龍蝦、鮑魚、花膠、海參等名貴菜式，令人不能自拔！立即睇下文了解詳情啦！

香港麗晶酒店港畔餐廳推秋日大閘蟹盛宴自助餐優惠

位於尖沙咀香港麗晶酒店的港畔餐廳推出「秋日大閘蟹盛宴」自助餐優惠，為食客呈獻一場鮮味無窮的大閘蟹饗宴！自助午餐食客可尊享蒸活大閘蟹一隻，蟹膏肥美、肉質鮮甜！另有大閘蟹創新壽司、時令蟹沙律及特色大閘蟹熱葷，搭配麵包蟹、鱈場蟹腳及時令刺身等，一眾海鮮控、蟹迷都不能錯過！至於自助晚餐則更加豪華，除了無限量供應蒸活大閘蟹，還有花雕鴨肝大閘蟹菜式、拖羅刺身、三文魚子、薑蔥炒龍蝦、鮑魚、花膠、海參等頂級滋味，配合即切西冷牛扒、片皮鴨及自家製甜品，啖啖都是精華！不論是一眾蟹迷，還是自助餐愛好者，千萬不能錯過！

秋日大閘蟹盛宴

【77折優惠】自助午餐｜港畔餐廳秋日大閘蟹盛宴（週一至週五 12:00 – 14:30；週六日及公眾假期）

優惠價：$475起/位（ 原價：$614起/位 ）

SHOP NOW

【82折優惠】自助晚餐｜港畔餐廳秋日大閘蟹盛宴（週日至週四18:00 - 22:00；週五及週六 17:30 - 20:00 / 20:30 - 23:00）

優惠價：$898/位（ 原價：$1,098起/位 ）

SHOP NOW

自助餐區

任食甜品

用餐環境

香港麗晶酒店地舖 港畔餐廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店 (地圖)

