聖誕自助餐優惠2025｜麗晶酒店港畔餐廳節慶自助盛宴75折起！人均$517起歎即煮新鮮龍蝦/烤火雞/鳳梨蜂蜜烤火腿

聖誕鐘聲漸近，漸濃等節日氛圍裡，不能少了一場豐盛的美食盛宴，是時候物色最抵食的聖誕自助餐！原來香港麗晶酒店港畔餐廳已推出12月主題節慶自助餐，匯集新鮮龍蝦、烤火雞、鳳梨蜂蜜烤火腿等節日美食，海鮮、烤肉、刺身、甜品等各式佳餚統統不缺，更驚喜帶來低至75折的限時優惠，人均低至$517起就能暢享節日美味！

節慶自助午餐 歎烤火雞/鳳梨蜂蜜烤火腿

午間時光也能擁有滿滿節日儀式感！這款自助午餐囊括烤火雞、鳳梨蜂蜜烤火腿等節日經典，烤火雞外皮烤至金黃酥脆，一刀切開肉汁四溢，完美還原聖誕傳統風味；搭配麵包蟹、鱈場蟹腳等新鮮海鮮，還有時令刺身帶來鮮甜體驗，再來即切烤西冷牛扒與烤羊脾香嫩多汁，肉香誘人；薑蔥炒海鮮配日本蠔鮮味十足，多款精選冷熱葷滿足不同口味，更有喇沙湯麵、冬陰公湯麵、海南雞飯等特色主食任你挑選，最後以自家製甜品及雪糕收尾，每一口都是甜蜜與滿足。

來到週末與假日的聚餐，當然要升級的體驗，依舊保留烤火雞、鳳梨蜂蜜烤火腿、麵包蟹、鱈場蟹腳、時令刺身、即切烤西冷牛扒、烤羊脾、薑蔥炒海鮮配日本蠔、精選冷熱葷及自家製甜品及雪糕，然後加碼帶來帶子刺身、三文魚子等高級食材，鮮甜口感層次升級；鮑魚與鵝掌的奢華搭配讓味蕾再添驚喜，更有蟹肉瑤柱狗仔粉這款特色美食登場，傳統風味與節日氛圍完美融合。

【75折優惠】平日節慶自助午餐

優惠價：$517 ｜ 原價：$669

自助午餐時段：星期一至五 12:00-14:30；星期六至日及公眾假期 12:00-15:00

SHOP NOW

週六週日及假日節慶自助午餐

優惠價：$834

自助午餐時段：星期一至五 12:00-14:30；星期六至日及公眾假期 12:00-15:00

SHOP NOW

12月節慶自助餐

2.5小時節慶自助晚餐 必食即煮新鮮龍蝦/麵包蟹/鱈場蟹腳

節慶我夜間盛宴，當然讓奢華加倍！2.5小時的暢吃時光裡，節日限定的烤火雞、鳳梨蜂蜜烤火腿依舊在列，更可以盡情品嘗拖羅刺身、三文魚子、海膽壽司等頂級刺身料理，滿口都是脂香與鮮甜；即煮新鮮龍蝦可謂晚餐亮點，選用生猛龍蝦，現點現煮，鎖住了龍蝦的鮮甜，啖啖肉質彈牙飽滿，每一口都是海鮮奢華體驗。還有鮑魚、花膠、海參、鵝掌等珍貴食材齊聚，營造奢華味蕾體驗，鴨肝的綿密口感更是不容錯過，再搭配麵包蟹、鱈場蟹腳等新鮮海鮮，以及即切烤西冷牛扒、烤羊架的香嫩多汁，還有多款精選冷熱葷豐富選擇，最後以自家製甜品及雪糕收尾，打造一場難忘的聖誕美食之旅。

【8折優惠】週四至週六2.5小時節慶自助晚餐

優惠價：$980 ｜ 原價：$1,197

• 自助晚餐時段：星期一至日 18:00-22:00；指定日子 17:30-20:00 / 20:30-23:00

SHOP NOW

自助餐區

任食甜品

用餐環境

香港麗晶酒店地舖 港畔餐廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店 (地圖)

