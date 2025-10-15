葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」
自助餐優惠｜JW萬豪酒店JW咖啡室重開！必食超高質海鮮/超厚花膠/爆膏肥蟹（有片）
Buffet迷必去的JW咖啡室突發重開，即看內文：
JW咖啡室自助餐一向高質，是城中最受歡迎自助餐之一，早前餐廳休業裝修一個月，在10月份終於重開！除了環境更加光猛企理，自助餐款式亦有所變動，新增佛跳牆、日式廚師發辦美食等等，十月份還有多款匠心烹調的鮮蟹美食，每款皆別具特色，好像包括花雕雞油蒸蟹、避風塘炒蟹、泰式咖喱炒蟹、焗釀蟹蓋及蟹粉小籠包等。
多款海鮮菜式
香港人愛吃海鮮，JW Cafe的海鮮由中式到日式一應俱全，凍海鮮除了蟹鉗、鱈場蟹腳、龍蝦，還有十月當造的鮮蟹，隻隻爆膏，油香十足！今次JW Cafe還新加了廚師發辦，每晚都會推出數款精緻的特色日式料理，例如龍蝦刺身、牡丹蝦海膽壽司、鮮象拔蚌椒麻醬油漬刺身、真鯛刺身、日本A5和牛壽司和海膽燉蛋等！
中式海味珍饈一直是JW Cafe招牌，全新推出古法燜南非鮑魚滑雞、足料的原盅佛跳牆、花雕酒醉蝦等，當然不少得鮑汁燜海參鵝掌、蒸本地綠洲龍躉斑球、超厚花膠等等！甜品亮點必數日本爆紅焦糖燉蛋雪糕！
Y Buffet評分：5/5
評價：款式豐富，海鮮新鮮！
Klook：【低至9折】自助晚餐（兩位起）
價錢：$818起/位
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
