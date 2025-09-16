同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
麗思卡爾頓酒店韓式主題自助餐買二送二！人均$494起任食韓式牛肋骨煲、香脆泡菜煎餅、烤辣醬五花肉
Ritz-Carlton推出全新韓式主題自助餐，近日更突發於Klook推出限量買2送2，即看內文：
今個夏季，香港麗思卡爾頓酒店Café 103將化身成充滿韓國風情的美食天堂，為大家帶來全新韓式主題「首爾味譜」自助晚餐。是次主題特邀來自首爾JW萬豪酒店的副行政總廚崔正秀親臨主理，一系列融合傳統與現代韓式風味的多款精緻美食絕不能錯過！買2送2優惠後人均$494起，包括韓式牛肋骨煲、現點現煎的香脆泡菜煎餅以及烤辣醬五花肉等，如果你都是韓式美食的fans，9月16日晚上9點記得上Klook入手優惠！
全新「首爾味譜」自助晚餐！人均$494任食韓式主題美食
香港麗思卡爾頓酒店Café 103於今個夏天，為大家帶來全新的韓式主題「首爾味譜」自助晚餐。是次的主題美食由來自首爾JW萬豪酒店的副行政總廚崔正秀主理，快閃買2送2優惠後，人均只需$494起，食盡一系列美食！精選冷盤包括清爽開胃的松子醬鮮蝦沙拉和香辣惹味的韓式辣拌海螺，為整個盛宴揭開序幕。
另外更有韓式牛肋骨煲，採用慢火燉煮，口感軟嫩，濃郁湯汁滲透至每一絲牛肉纖維；香脆泡菜煎餅，即席鐵板煎製，外脆內香，配合鮮味十足的泡菜和海鮮，層次豐富；招牌韓式辣醬烤五花肉，肥瘦相間，肉汁飽滿；具地道風味的濟州豬肉湯麵，湯底濃郁回甘，完美呈現韓國南部滋味；重現首爾街頭小食風情的辣炒年糕，甜辣交織，令人欲罷不能。
【買2送2】Café 103 自助晚餐（用餐時段：18:30 - 22:00）
優惠價：$1,976起/4位｜
原價：$3,951起/4位
The Ritz-Carlton Café 103
地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 (地圖)
