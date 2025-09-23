樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
自助餐買一送一優惠｜西貢WM酒店推「金秋蟹香自助晚餐」 人均低至$377歎花甲海蟹粥、蟹粉小籠包、蟹粉蟹肉流沙天使麵+送清蒸大閘蟹
西貢洲至奢選香港WM酒店WM咖啡廳自助餐買一送一，全新金秋蟹香主題為大家送上！即睇內文：
秋天來了，代表蟹季也來了！9月23日中午十二點，西貢WM酒店在KKday推出「金秋蟹香」自助晚餐買一送一優惠，人均低至$377，即可品嚐肥美秋蟹盛宴，包括加拿大松葉蟹腳、法國麵包蟹。也有一眾以時令秋蟹入饌的精緻蟹料理，如明太子蟹肉海鮮酥盒、花甲海蟹粥、蟹粉蟹肉流沙天使麵等，蟹迷絕對不能錯過！除此之外，酒店於10月6-7日特別推出金秋蟹香中秋自助晚餐，65折後人均低至$494，每枱更可免費獲贈「WM秋意滿月蛋糕」甜品碟一份，超有誠意，最適合一家大小團聚品嚐，食完再到西貢海傍賞月！立即睇下文了解內容啦！
西貢WM酒店推「金秋蟹香」自助晚餐買一送一優惠
位於西貢WM酒店的WM咖啡廳推出「金秋蟹香」自助晚餐買一送一優惠，以時令秋蟹為主角，匯聚琳琅滿目的蟹宴佳餚！除了文首提及的蟹料理外，還有墨西哥蟹肉夾餅、蟹粉小籠包等，菜式多樣化，滿足蟹迷味蕾！另外，每位成人及小童於週一至週四均可享香濃誘人的經典焗釀蟹蓋一份，蟹肉餡料飽滿，令人回味無窮；週五至週日及公眾假期則可品嚐到鮮甜肥美的清蒸大閘蟹一隻，肉質鮮嫩，秋季食蟹最有feel！快點預約與親朋好友享受啦！
【買一送一】金秋蟹香自助晚餐（用餐時段：18:30 – 21:30）
優惠價：$754起/2位（
原價：$658/位）
【低至65折】金秋蟹香中秋自助晚餐
優惠價：$494/位（
原價：$658/位）
用餐時間：10月6-7日 18:30 – 21:30
自助早午餐買一送一 歎安格斯斧頭扒、片皮鴨
平日半自助午餐同樣精彩，前菜、沙律、熱葷及甜品無限量供應，主菜可從多款精選佳餚中任選其一：澳洲M4草飼牛柳配紅酒汁的軟嫩多汁、黑安格斯芝士漢堡包黑松露薯條的濃郁鮮香、燒阿拉斯加蟹腳配海蜆及白酒忌廉汁扁意粉及香煎挪威三文魚柳配燒帶子及地中海小米的海洋鮮甜等，搭配即磨咖啡或英式紅茶，為午間時光增添愜意。
來到週末自助早午餐，則有冰鎮海鮮及前菜，如即開生蠔、龍蝦沙律牛角酥、即切魚生刺身；熱葷包括澳洲安格斯斧頭扒、片皮鴨、天婦羅、古法泥鯭粥、新加坡喇沙湯麵；甜品有牛奶朱古力脆脆蛋糕、藍莓芝士蛋糕等，款式輪流供應。
【買一送一】平日半自助早午餐（用餐時段：12:00–14:30）
優惠價：$514起/2位｜
原價：$942起/2位
【買一送一】週末自助早午餐（用餐時段：12:00–15:00）
優惠價：$634起/2位｜
原價：$1,162起/2位
香港 WM 酒店 WM 咖啡廳
地址：香港西貢惠民路 28 號洲至奢選香港 WM 酒店 LG 樓層 WM 咖啡廳 (地圖)
