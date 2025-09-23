Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐買一送一優惠｜西貢WM酒店推「金秋蟹香自助晚餐」 人均低至$377歎花甲海蟹粥、蟹粉小籠包、蟹粉蟹肉流沙天使麵+送清蒸大閘蟹

秋天來了，代表蟹季也來了！9月23日中午十二點，西貢WM酒店在KKday推出「金秋蟹香」自助晚餐買一送一優惠，人均低至$377，即可品嚐肥美秋蟹盛宴，包括加拿大松葉蟹腳、法國麵包蟹。也有一眾以時令秋蟹入饌的精緻蟹料理，如明太子蟹肉海鮮酥盒、花甲海蟹粥、蟹粉蟹肉流沙天使麵等，蟹迷絕對不能錯過！除此之外，酒店於10月6-7日特別推出金秋蟹香中秋自助晚餐，65折後人均低至$494，每枱更可免費獲贈「WM秋意滿月蛋糕」甜品碟一份，超有誠意，最適合一家大小團聚品嚐，食完再到西貢海傍賞月！立即睇下文了解內容啦！

>>按此查看西貢洲的WM酒店自助餐優惠<<

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

西貢WM酒店推「金秋蟹香」自助晚餐買一送一優惠

位於西貢WM酒店的WM咖啡廳推出「金秋蟹香」自助晚餐買一送一優惠，以時令秋蟹為主角，匯聚琳琅滿目的蟹宴佳餚！除了文首提及的蟹料理外，還有墨西哥蟹肉夾餅、蟹粉小籠包等，菜式多樣化，滿足蟹迷味蕾！另外，每位成人及小童於週一至週四均可享香濃誘人的經典焗釀蟹蓋一份，蟹肉餡料飽滿，令人回味無窮；週五至週日及公眾假期則可品嚐到鮮甜肥美的清蒸大閘蟹一隻，肉質鮮嫩，秋季食蟹最有feel！快點預約與親朋好友享受啦！

「金秋蟹香」自助晚餐買一送一

【買一送一】金秋蟹香自助晚餐（用餐時段：18:30 – 21:30）

優惠價：$754起/2位（ 原價：$658/位 ）

SHOP NOW

【低至65折】金秋蟹香中秋自助晚餐

優惠價：$494/位（ 原價：$658/位 ）

用餐時間：10月6-7日 18:30 – 21:30

SHOP NOW

多款蟹料理

自助早午餐買一送一 歎安格斯斧頭扒、片皮鴨

平日半自助午餐同樣精彩，前菜、沙律、熱葷及甜品無限量供應，主菜可從多款精選佳餚中任選其一：澳洲M4草飼牛柳配紅酒汁的軟嫩多汁、黑安格斯芝士漢堡包黑松露薯條的濃郁鮮香、燒阿拉斯加蟹腳配海蜆及白酒忌廉汁扁意粉及香煎挪威三文魚柳配燒帶子及地中海小米的海洋鮮甜等，搭配即磨咖啡或英式紅茶，為午間時光增添愜意。

來到週末自助早午餐，則有冰鎮海鮮及前菜，如即開生蠔、龍蝦沙律牛角酥、即切魚生刺身；熱葷包括澳洲安格斯斧頭扒、片皮鴨、天婦羅、古法泥鯭粥、新加坡喇沙湯麵；甜品有牛奶朱古力脆脆蛋糕、藍莓芝士蛋糕等，款式輪流供應。

【買一送一】平日半自助早午餐（用餐時段：12:00–14:30）

優惠價：$514起/2位｜ 原價：$942起/2位

SHOP NOW

【買一送一】週末自助早午餐（用餐時段：12:00–15:00）

優惠價：$634起/2位｜ 原價：$1,162起/2位

SHOP NOW

日式美食

釀蟹蓋

清蒸大閘蟹

香港 WM 酒店 WM 咖啡廳

地址：香港西貢惠民路 28 號洲至奢選香港 WM 酒店 LG 樓層 WM 咖啡廳 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？