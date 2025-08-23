Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

灣仔會展薈景自助餐突發買二送二！人均低至$358任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦

灣仔會展中心薈景推出「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題，突發推出買二送二優惠，折後人均低至$417起即可任食3小時，而且更有任飲啤酒及紅白餐酒，cp值極高；而且也有自助午餐買二送一，人均也只是$358起！當中的菜式絕不馬虎，包括廚師為大家精心準備的柱侯醬燒牛肋肉、鐵板燒大海蝦和香草芥末焗羊排，另有海鮮凍盤如即開生蠔、長腳蟹、加拿大波士頓龍蝦，飯後更有精緻美味甜品，而且享有無限量暢飲啤酒、零酒精啤酒、橙汁及汽水！優惠將於8月20日中午12點在KKday推出，各位有興趣的話記得較定鬧鐘喇！

自助晚餐買二送二！任食海鮮主題美食

自助晚餐時段有推出買2送2優惠，折後人均低至$417即可於無敵維港大海景前品嘗「環球海鮮滋味盛薈」！主題顧名思義有多款海鮮美食無限量供應，包括即開生蠔、長腳蟹、加拿大波士頓龍蝦等冷盤海鮮外，熱食亦有鮮甜彈牙的鐵板燒大海蝦，各位美食家絕對不能錯過！除了海鮮，當然還有多款肉類美食，必試燒柱侯醬燒牛肋肉、香草芥末焗羊排等，肉質香嫩多汁，非常好食！今次自助晚餐更可以無限量暢飲啤酒、零酒精啤酒、橙汁及汽水，想飲飽食醉簡直無難度！

【買二送二】「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐連無限暢飲（18:30 – 21:30）

優惠價：$1,668起/4位（ 原價：$3,336起/4位 ）

SHOP NOW

生蠔

除此之外，週末及公眾假期持續有美食供應。大家可在優美的維港景致下，邊歎美食邊渡過悠閒的假日時光！薈景的假日自助午餐推出多款豐富海鮮及多款特色美食，有廚師為大家精心準備的燒威靈頓牛柳及燒腩仔配刈包；也有不能缺少的豐富冰鎮海鮮，最後精緻美味的甜品，為大家自助餐之旅畫上完美句號。

【買二送一】假日海鮮自助午餐連無限暢飲（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$1,074起/3位（ 原價：$1,610起/3位 ）

SHOP NOW

自助午餐

各款肉類美食

任食新鮮刺身

甜品值得期待

燒威靈頓牛柳

生蚝

灣仔會展中心 薈景

地址：香港灣仔港灣道 1 號香港會議展覽中心(地圖)

