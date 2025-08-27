自助餐買一送一優惠丨港島海逸君綽酒店自助餐快閃 人均$276起歎鮑魚/避風塘炒麵包蟹/新鮮日本刺身

【Now新聞台】九間桌球館獲批放寬年齡和衣著入場限制，不過旺角其中一間獲批球館有不少人違例吸煙，外界憂慮若情況持續，可能會對青少年造成影響。業界則相信問題長遠會改善。 三五知己開張枱、打球消遣，他們一如往常，一邊打球，一邊吸煙，就算不落場和朋友傾談，都要吸幾口。不過因這個場地禁煙，不提供煙灰缸，煙頭、煙灰一律，惟有掉入垃圾桶，和紙巾等其他易燃物品混雜在一起。現場滿地都是煙灰，就連地氈也不能幸免，場內部分座位旁邊貼有告示，指全場禁煙多年。不過本台記者在現場逗留了45分鐘，亦未見有職員上前勸阻顧客不要吸煙。這間位於旺角的桌球館，由周一起獲放寬入場限制，早上七時至晚上十一時前，8歲或以上及穿校服者都可以入場，惟館內吸煙行為屢禁不止，外界憂慮可能對青少年造成影響。黃先生：「這裡就不會(帶小朋友)來，絕對。(為甚麼呢？)我以前小時候在這裡打的，如果還是想當年的(情況)，就未必適合現在的小朋友。(想當年是如何的呢？)比較烏煙瘴氣一些，以及始終是一個比較成人的世界。」林先生：「你看以前80、90年代，全部都是那些，又食煙、飲酒打球的。(有人說會教壞小朋友。)會的、會的，因為如果政府推行這項運動，我建

now.com 新聞 ・ 1 天前