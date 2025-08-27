天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
自助餐買一送一優惠丨港島海逸君綽酒店自助餐快閃 人均$276起歎鮑魚/避風塘炒麵包蟹/新鮮日本刺身
港島海逸君綽酒店推自助餐買一送一優惠，食盡精彩海鮮！即睇內文：
Harbour Grand Café咖啡廳突發推出「鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐」、「日韓風味自助晚餐」買一送一優惠。酒店今次煮出一道又一道創意菜式，帶來最豪華的滋補美食盛宴，新鮮蟹腳、凍蝦、青口、精選刺身壽司等，統統無限任食，更可食盡海鮮大阪燒、鹽燒牛舌、泡菜海鮮煎餅、芝士炸雞槌及醬烤豬腩等日韓主題美食。Klook推出自助午餐、自助晚餐快閃優惠，人均$276起即可歎到盡，大家快手Book枱！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
海鮮盛宴自助午餐 必食椒鹽鮑魚/磯燒鮑魚
港島海逸君綽酒店的咖啡廳把來自海洋的鮮味一次過送上！由凍海鮮盤開始，蟹腳啖啖肉、凍蝦彈牙也鮮甜、青口嫩香細緻，不同的海鮮有不同的鮮美，值得慢慢細嘗！當然熱葷也有不少驚喜，推介必食兩款鮑魚名物，包括了鹹香惹味的椒鹽鮑魚，也有香口多汁的磯燒鮑魚，一樣鮮美彈牙，口感出色。另外也有避風塘炒麵包蟹、薑蔥炒麵包蟹、燒有骨牛肉、片皮鴨、焗酥皮三文魚、燒羊脾、天婦羅及即煮喇沙湯麵等選擇，自助餐迷一定可以吃到心頭好！記得也不要忘了多達15款的精美甜品以及12款口味的Mövenpick雪糕，再加上免費無限量暢飲精選啤酒及汽水，飲飽食醉更盡興！
【買一送一】鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐（用餐時段：12:00 - 14:30）
優惠價：$552起/2位｜
原價：$1,012起/2位
全新主題自助晚餐 快閃買一送一
酒店換上全新「日韓風味自助晚餐」，日式料理如蟹籽沙律、帶子稻庭烏冬配芝麻汁、海鮮大阪燒及鹽燒牛舌等，每樣美食都喚起大家在日本旅行的記憶。而韓式料理則有泡菜海鮮煎餅、人蔘雞湯、芝士炸雞槌及醬烤豬腩肉等，香濃滋味為大家打開味蕾，讓大家在炎炎夏日下感到相當開胃。
【買一送一】日韓風味自助晚餐（用餐時段：18:00 - 22:00）
優惠價：$954起/2位｜
原價：$1,749起/2位
港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café
地址：香港北角油街 23 號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
巴西國民拖鞋Havaianas官網限時43折起！低至$159入手海綿寶寶人字拖/Luna涼鞋 買滿$600加送水樽
夏日當然是在藍天白雲下感受大海沙灘，大家不妨抓著暑假的尾巴，入手沙灘裝備去盡情享受日光浴的美好。這時可以挑選巴西國民拖鞋Havaianas，穿上立刻感受到渡假氛圍，搭配休閒裝、泳裝，時尚又毫無負擔。適逢Havaianas官網推出最後五天的限時優惠，在夏日限時優惠專區中，$598選3對，平均每對低至$199；$798可選5對，多買多慳，平均每對$159！專區中有原價$368的Slim Flatform人字拖，即是以43折就可以買到，超級划算！大家不妨趁此機會入手吧！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
【MoneyTalk直播】港股曾升逾百點 農夫山泉飆逾7%
Yahoo TV 財經直播節目 【Money Talk】，逢交易日早上11:30直播，每星期由財經界人氣KOL輪流主講，30分鐘互動足夠教你理財創富。Yahoo LIVE HK ・ 8 小時前
蜜雪集團半年純利26.93億人幣升42.9% 不派息
蜜雪集團(2097.HK)公布截至今年6月底止中期業績，營業額148.75億元人民幣(下同)，按年升39.3%。純利26.93億元，按年升42.9%；每股盈利7.23元。不派息。AASTOCKS ・ 7 小時前
2025香港小姐競選決賽 ｜大會公布司儀及嘉賓陣容 張敬軒衛蘭李治廷演唱助慶
全城矚目選美盛事《2025香港小姐競選決賽》，將於本周日（31日）晚8點翡翠台現場直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
男人最想獨寵她們一生！這4星座女「美貌＋好脾氣」根本是寶藏伴侶
在浩瀚星空下，有些星座女生不只外表亮眼，更有讓人捨不得放手的好脾氣與內在魅力。她們的存在，就像寶藏一樣，遇到就是福氣。姊妹淘 ・ 4 小時前
海德園呎售1.76萬 港島東11年低
儘管市場憧憬美國聯儲局下月啟動減息，本港全新一手物業仍以低價吸客。太古地產（1972.HK）與中華汽車（0026.HK）合作的柴灣住宅項目海德園第1期昨天公布首批120伙價單，折實平均呎價17565元，創港島東首批折實平均呎價11年半新低，入場費640.7萬元起，今天開始收票。信報財經新聞 ・ 16 小時前
記者直擊｜旺角桌球館放寬至8歲入場 場內煙霧瀰漫無人理
【Now新聞台】九間桌球館獲批放寬年齡和衣著入場限制，不過旺角其中一間獲批球館有不少人違例吸煙，外界憂慮若情況持續，可能會對青少年造成影響。業界則相信問題長遠會改善。 三五知己開張枱、打球消遣，他們一如往常，一邊打球，一邊吸煙，就算不落場和朋友傾談，都要吸幾口。不過因這個場地禁煙，不提供煙灰缸，煙頭、煙灰一律，惟有掉入垃圾桶，和紙巾等其他易燃物品混雜在一起。現場滿地都是煙灰，就連地氈也不能幸免，場內部分座位旁邊貼有告示，指全場禁煙多年。不過本台記者在現場逗留了45分鐘，亦未見有職員上前勸阻顧客不要吸煙。這間位於旺角的桌球館，由周一起獲放寬入場限制，早上七時至晚上十一時前，8歲或以上及穿校服者都可以入場，惟館內吸煙行為屢禁不止，外界憂慮可能對青少年造成影響。黃先生：「這裡就不會(帶小朋友)來，絕對。(為甚麼呢？)我以前小時候在這裡打的，如果還是想當年的(情況)，就未必適合現在的小朋友。(想當年是如何的呢？)比較烏煙瘴氣一些，以及始終是一個比較成人的世界。」林先生：「你看以前80、90年代，全部都是那些，又食煙、飲酒打球的。(有人說會教壞小朋友。)會的、會的，因為如果政府推行這項運動，我建now.com 新聞 ・ 1 天前
【百佳】網店至抵星期三 滴露殺菌消毒噴霧 $105/2支（只限27/08）
百佳網店推出星期三限時閃購優惠，HONEY B有汽蜜糖/蜜糖茶飲品250毫升6罐裝 $65/排、高雲西班牙栗飼豬腩肉400克 $59/件、FULFIL維生素蛋白棒 55克 $28/件、滴露殺菌消毒噴霧 $105/2支！YAHOO著數 ・ 7 小時前
美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查 攜「鬼機」過關、刪社交帳號︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普第二任期上台後，外國旅客入境時普遍面對更嚴格審查。近期有加拿大演出者因擔心言論被檢查而取消赴美演出，有法國科學家在邊境遭查手機後被拒入境，亦有澳洲作家因撰寫與支持巴勒斯坦示威相關文章而被盤問及遣返，部分歐洲遊客同樣被扣留或送回。為避免手機及社交平台內容帶來風險，不少人選擇攜帶「鬼機」、刪除帳號，甚至完全不帶電子設備入境。Yahoo新聞 ・ 1 天前
豬肉食譜│啤酒蒜泥白肉 咁烚豬肉嫩多汁
蒜泥白肉做法簡單，傳統就是用清水白烚，但只要加入啤酒做成這個啤酒蒜泥白肉，保證會更愛這做法，用啤酒來烚五花腩，肉質會更軟嫩，而在烚的時候切記要冷水入鍋，小火慢煮50分鐘，肉質才不會乾硬，沾上蒜泥醬，一人也可以吃掉半盤，即睇如何製作啤酒蒜泥白肉：Yahoo Food ・ 12 小時前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年8月週年慶突發優惠低至71折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb最新有29週年慶預售優惠，由即日起至10月1日凌晨1點，逾400個品牌產品低至71折，在iHerb app首次下單並輸入優惠碼更可享全單71折，非常抵買！此外，iHerb還有一系列週年慶優惠，記得bookmark定文章，不要錯過iHerb全年最抵優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 10 小時前
Shevoke太陽眼鏡IG爆紅千元內搶購！「明星氣場」眼鏡不能只懂Gentle Monster，太陽眼鏡品牌推薦Top7
戴上一副獨特的太陽眼鏡，不僅能立即提升時尚感，更能成為展現個性與態度的單品。市面上的太陽眼鏡品牌眾多，若不想與人撞款，又害怕昂貴的名牌太陽眼鏡損壞後令人心疼，近年崛起的小眾太陽眼鏡品牌絕對是你的理想之選！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
CHARLES & KEITH七夕情人節禮物推薦！卡片套最平$199、免費刻字真皮馬鞍包、甜美棉花糖粉七夕禮盒
臨近七夕，無論是男士們想買份小禮物送給另一半，還是女生們想找藉口稿賞自己，包包和銀包永遠是不會出錯的選擇。大手買名牌手袋之餘，大多數女生都會想擁有幾個平價手袋豐富衣櫃，方便每日搭配不同造型。不要以為便宜就一定低質，其實有不少品牌都提供高性價比的選擇，當中以新加坡牌子CHARLES & KEITH最受小資女歡迎。趁着今次精選了多款$1,000元以下甜美又優雅的包款，為各位姊妹約會時的浪漫造型加分。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Cafuné秋冬手袋預覽，「靜奢迷」有新目標：Ori Tote、Soft Fold Bag實用大手袋超有氣質
Cafuné迎來十周年，品牌有全新Logo形象之外，秋冬新品也很吸引，除了有熱賣的Black Croc Stance Wallet有新院新款，還推出了兩款大手袋，Ori Tote（$4,400）以及Soft Fold Bag，前者以意大利Nappa皮製，加入像葉子的小設計，可以裝到13吋電腦，非常適合做返工袋。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
Taylor Swift「未婚夫」Travis Kelce是誰？三奪超級盃，坐擁豐厚身家的職業美式足球巨星
對於經歷多段戀情的 Taylor Swift，最終情歸的 Travis Kelce 到底有何魅力？一起來了解他到底是誰吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
長和賣港口｜巴拿馬政府售兩個未建成港口經營權 中遠被禁參與招標 圖減任何一方影響力｜Yahoo
長和出售巴拿馬港口事件仍在蹉商階段，《華爾街日報》（WSJ）報道，巴拿馬政府旗下的運河管理局（Panama Canal Authority）計劃出售兩個尚未建成港口的經營權，引入更多港口營運商，以圖減輕任何一方，包括會參與長和賣港口的地中海航運公司（MSC）以及中遠海運（Cosco）在巴拿馬港口的影響力。管理局指中遠將被禁止參與這兩個未建成港口的經營權招標，因為中遠是國企，屬於政府實體。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
旺角美食｜百年歷史「襟江酒家」逆市旺角家樂坊重開 懷舊推車仔點心$25起
盡管香港餐飲業面臨寒冬，多間老字號酒樓相繼結業，亦無阻蓮香樓顏氏家族逆市重開百年歷史品牌「襟江酒家」，選址旺角家樂坊8樓近8,000呎樓上舖，以懷舊點心同手工菜式作主打，重返往日推車仔賣點心的時光，希望可以傳承酒樓文化。Yahoo Food ・ 12 小時前
【759阿信屋】一日限定優惠 日本香川四國白雞蛋10隻裝$22（只限27/08）
759阿信屋推出一日限定優惠，Oliveta橄欖果渣油買一送一、759阿信屋日本冷凍讚岐烏冬 $49.9/2件、地捫番茄汁 $18.9/3件！YAHOO著數 ・ 8 小時前
日本新幹線撞熊急停的驚魂瞬間：鐵軌悲劇背後的熊患危機？
想像一下，你正搭著新幹線從秋田飆向東京，窗外風景飛逝，突然「砰」一聲，列車急停！這不是電影，是2025年8月24日真實發生在岩手縣的事！Japhub日本集合 ・ 5 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前