自助餐第二位$39！港島海逸君綽酒店自助餐快閃 人均$276起歎避風塘炒麵包蟹/燉海參及鴨掌/燕窩草莓麻糬
港島海逸君綽酒店推自助餐推第二位$39或$69優惠，食盡精彩海鮮！即睇內文：
位於北角的港島海逸君綽酒店在10月9日下午三點在KKday推出「鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐」及「和牛・黑松露・燕窩主題自助晚餐」優惠。自助午餐第二位僅$39，人均低至$276，即可任食新鮮蟹腳、磯燒鮑魚、避風塘炒麵包蟹、片皮鴨、焗酥皮三文魚等佳餚，搭配多達15款精美甜品及12款Mövenpick雪糕，CP值超高！而自助晚餐第二位僅$69，人均低至$477，食客可享即開生蠔、和牛沙律、燉海參及鴨掌、紅酒燴和牛面頰、燕窩草莓麻糬、經典提拉米蘇、松露巧克力慕斯蛋糕等豪華滋味，每日更有不同廚藝表演，一眾美食愛好者不容錯過！立即睇下文了解詳情啦！
港島海逸君綽酒店推海鮮盛宴自助午餐第二位$39
位於北角港島海逸君綽酒店的Harbour Grand Café 推出「鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐」優惠，顧名思義食客可品嚐到大量海鮮美食，包括啖啖肉的新鮮蟹腳、凍蝦等凍盤，熱葷必試椒鹽或磯燒鮑魚，鮮美彈牙，口感出色；還有避風塘炒，或薑蔥炒麵包蟹，香辣惹味；另外有燒有骨牛肉、片皮鴨、焗酥皮三文魚、燒羊脾、天婦羅及即煮喇沙湯麵等，選擇豐富，總有一款合口味！
【第二位$39】鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐連無限暢飲（用餐時段：12:00 - 14:30）
優惠價：$552起/2位（
原價：$942起/2位）
全新和牛・黑松露・燕窩主題自助晚餐第二位$69
至於自助晚餐主題則為全新的「和牛・黑松露・燕窩」，首先每食客會贈送竹筍燉雞湯一份，滋補又開胃。沙律推介和牛沙律配泰式辣椒醬、蝦仁芒果沙律及茴香柑橘薄荷沙律，清新開胃。湯品有松露蘑菇湯及海鮮酸辣湯，味道濃郁；主菜包括燉海參及鴨掌、紅酒燴和牛面頰、橙汁燒鴨胸等，口感豐富。甜品區則有松露巧克力慕斯蛋糕、燕窩草莓麻糬、經典提拉米蘇、芒果拿破崙等，超有誠意，令人滿足！逢星期一至五晚上更有「火焰焦糖燉蛋表演」，星期六、日及公眾假期則呈獻「巨型Mövenpick火焰雪山表演」，而每晚更有「火山排骨表演」，視覺與味覺雙重享受！
【第二位$69】和牛・黑松露・燕窩主題自助晚餐（用餐時段：18:30 - 22:00）
優惠價：$954起/2位（
原價：$1,624起/4位）
港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café
地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café (地圖)
