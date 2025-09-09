Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐買一送一優惠｜沙田帝逸酒店自助餐蟹饌盛宴 人均$257起任食海鮮冷盤刺身/京滬蟹粉花雕蒸蛋/鮮三點蟹

當夜幕降臨，Alva House精心研製多款不同地域風味的鮮蟹菜式，在270尺的寬敞自助餐桌上，帶來了一場環球蟹饌盛宴。在日間時份，陽光透過落地玻璃窗，均勻灑滿餐廳每一個角落，帶來充滿童趣的美食，更貼心設有孩童專屬區域，讓孩子們在用餐時能盡情放電！最近，Alva House推出買一送一優惠，人均消費低至$215起就歎得到，9月9日12:00在KKday正式開搶，千萬別錯過！

蟹饌盛宴必吃京滬蟹粉花雕蒸蛋/鮮三點蟹/加菲蟹

這場「環球蟹饌盛宴」美食陣容相當豐富，蟹饌更是重中之重：港式薑蔥炒蟹以香辛薑蔥突出了蟹肉的鮮甜；京滬蟹粉花雕蒸蛋融合濃郁蟹粉與醇香花雕，蛋羹嫩滑如水，每一口都滲透蟹的鮮美；泰式冬蔭公蟹肉意大利飯將酸辣醒胃的冬蔭公湯與粒粒分明的意大利飯結合，蟹肉絲均勻裹附飯粒，粒粒飽滿juicy；更有泰式咖哩肉蟹和凍冰鎮蟹盛，如麵包蟹、鱈場蟹腳、龍蝦、青口及即開生蠔等新鮮海鮮，另有鐵板燒及爐端燒料理满足不同口味需求。甜品方面，不僅有自家製意大利雪糕、Häagen-Dazs雪糕，更設有香印提子及白桃主題甜品，飲品則涵蓋各式啤酒及無酒精飲料。

值得一提的是，週五至日及公眾假期期間，自助晚餐更會限定供應日式磯燒鮑魚，經高溫炭火慢烤，外皮微焦帶香，內裡肉質彈爽緊實，蘸上特調燒汁後鮮味更濃；另有鮮三點蟹與加菲蟹，前者蟹殼薄、蟹肉飽滿清甜，咬開滿是鮮嫩肉汁，後者蟹肉緊實厚實，帶有獨特海鮮鮮香，絕對是升級版的海鮮盛宴體驗。

環球蟹饌盛宴

【買一送一】Alva House「環球蟹饌盛宴」自助晚餐（用餐時段：18:00–21:30）

特價：$922起/2位｜ 原價：$1,690起/2位

環球蟹饌盛宴

環球蟹饌盛宴

平日自助午餐必吃蟹腳/燒頂級西冷/爐端燒

Alva House的平日自助午餐同樣精彩豐富，精選美食，不僅設有健康田園沙律吧，來個清爽開胃的開始，更供應海鮮冷盤刺身，包括肉質鮮嫩的蟹腳與飽滿多汁的青口；熱食方面，有香氣四溢的燒頂級西冷、外皮酥脆內裡香嫩的日式天婦羅及炸物，以及風味獨特的爐端燒，可選清酒煮蜆或清酒煮青口，另有充滿家常滋味的自家製豬腳薑，甜品區更提供極受歡迎的Häagen-Dazs雪糕！買一送一優惠後，人均只需$257就食到，十分抵食！

Alva House平日自助午餐（用餐時段：12:00–14:30）

成人：$514起/2位｜ 原價：$942起/2位

環球蟹饌盛宴

自助早午餐 親子美食時光

自助早午餐體驗更是為親子時光設計，餐廳內設有兒童玩樂區，小朋友可以盡情放電，大人專心享受香嫩多汁的燒頂級牛肋肉，當然小朋友也不要錯過招牌珍寶火焰雪山，每一款都能帶來兼具視覺驚喜的味覺體驗！其實這場自助早午餐的美食陣容十分齊全，不但有即開生蠔，還有飽滿厚實龍蝦鉗與肉質鮮嫩蟹腳等海鮮冷盤刺身；熱食方面則有香滑濃郁的鵝肝鐵板燒主菜、外皮酥脆的日式天婦羅及炸物，還有風味獨特的爐端燒；餐廳更特意為兒童準備了自製熱狗、香脆炸雞、經典炸魚薯條，以及即製爆谷和班戟，讓孩子也能吃得開心滿足，現場還有人人喜愛的Häagen-Dazs雪糕；飲品選擇同樣豐富，包含氣泡酒、特色雞尾酒與醇厚的港式奶茶！

【買一送一】自助早午餐無限暢飲（用餐時段：11:30–15:00）

優惠價：$718起/2位｜ 原價：$1,316起/2位

無限暢飲包括成人享用氣泡酒，小童享用非酒精飲品

消費滿$2,000可免費泊車4小時

用餐環境

ALVA House

地址：香港沙田源康街 1 號 帝逸酒店一樓 (地圖）

帝逸酒店 ALVA House

