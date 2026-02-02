Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

鮑魚螃蟹自助餐$2XX起！港威酒店自助餐限時買一送一 食松葉蟹腳/龍蝦仔威靈頓牛柳/鴨掌花膠

想在尖沙咀找一間又有氣氛、選擇夠多、兼有海鮮同燒肉的酒店自助餐，港威酒店Three on Canton近期推出的自助餐絕對值得bookmark，重點是鮑魚、螃蟹、龍蝦等「海鮮兵團」齊齊上陣，配合買一送一優惠，人均才$251起，CP值相當高，記得上KKday入手優惠！

自助晚餐必食鴨掌花膠/燴螺片

自助晚餐冷盤海鮮除松葉蟹腳、翡翠螺、龍蝦仔、凍蝦及青口之外，還加入亞拉斯加蟹腳、波士頓龍蝦、柚子鮑魚，海鮮迷可以逐款慢慢試，邊吃邊打卡。日式區同樣十分豐富，除刺身外再加卷物及壽司，如火龍卷、蟹柳壽司配上關西板壓壽司，視覺與味覺都同樣有層次。中式熱葷有鴨掌花膠、燴螺片、片皮鴨等菜式，適合一家人或長輩同行，長輩未必單純想吃壽司牛扒，中式選擇夠多就更易取悅一家大細。同場保留受歡迎的蟹籽龍蝦炒飯、大蝦炒伊麵、椒鹽軟殼蟹、新加坡辣酒龍蝦鉗及鼓椒炒聖子等，對海鮮黨來說非常加分。甜品區都是供應紅酒燴梨、黑森林蛋糕杯、焦糖燉蛋及雪糕、雪條等輕盈選擇，如果前面已經吃了不少海鮮及燒肉，這一區可以用作溫柔收尾！

【買一送一】Three on Canton 平日自助晚餐 (星期一至四，公眾假期及前夕除外)

優惠：$898起/2位，人均$449（ 原價：$812起/位 ）

鮑魚海鮮自助餐

自助午餐之選豐富 環球美食＋冰鎮海鮮

自助午餐先用冰鎮海鮮打頭陣，常見選擇包括松葉蟹腳、凍蝦、半殼青口、翡翠螺及龍蝦仔，一字排開相當吸睛，啖啖冰涼海水味，最適合邊chill邊慢慢開餐。 前菜方面走法式 x 餐廳風格，有芒果淺煎吞拿魚、蝦肉香桃他他配脆米餅、鴨肝慕絲配紅莓啫喱及果仁，味道偏清爽但帶少少節日氣氛，打卡度都幾高。沙律區則以味道層次見勝，烤梨沙律配水牛芝士及黑松露、熱情果火雞沙律、青口帶子沙律等，日式區絕對是另一個人氣位，有油甘魚、三文魚、吞拿魚、紅蝦及北寄貝等刺身選擇，配合關西板壓壽司，包括三文魚、鰻魚、蝦、甜蛋、吞拿魚、海𩶘魚及北寄貝等，基本上可以當一個迷你壽司吧慢慢試齊。熱葷方面，午餐已經相當有誠意：法式海鮮湯用整條海鱸魚配大蝦、青口、帶子及魷魚，入口鮮甜；西式熱盤由聖誕火雞、法式焗帶子、烤鴨胸配黑車厘子汁到法式燴牛肉等一應俱全，中式熱盤則有蟹籽龍蝦炒飯、大蝦炒伊麵、椒鹽軟殼蟹、新加坡辣酒龍蝦鉗及鼓椒炒聖子，海鮮控基本上可以由頭食到尾。

【買一送一】Three on Canton 平日自助午餐 (星期一至五，公眾假期除外)

優惠：$502/2位，人均$251 （ 原價：$449起/位 ）

港威酒店鮑魚螃蟹

任食肉類美食

甜品選擇豐富

港威酒店

地址：尖沙咀廣東道13號（地圖）

