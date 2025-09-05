Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐買一送一優惠｜尖沙咀馬哥孛羅香港酒店 人均$245起食海鮮冷盤/德國豬手/即煮地道生滾粥

尖沙咀馬哥孛羅香港酒店的馬哥孛羅咖啡廳推出超值自助餐優惠，無論是想品嘗「即點即製風味自助晚餐」，還是體驗「香江珍味自助午餐」，都有買一送一的驚喜折扣，人均只需$245起就可以狂歎烤肉美食，瘋狂食新鮮綿滑生滾粥、脆皮燒腩肉等！KKday突發開搶，大家感興趣就要約朋友一齊食啦！

即點即製風味自助晚餐 狂歎烤肉美食

尖沙咀馬哥孛羅香港酒店馬哥孛羅咖啡廳推出夏日全新主題的「即點即製風味自助晚餐」，這場限時必搶的美食盛宴時長3.5小時，人均低至$395，性價比超高！自助餐桌現場不僅有經典的海鮮，如凍龍蝦、 藍青口、凍蝦、蜆、海螺等；還特別加設了燒烤吧，提供豐富的串燒美食，包括鮮嫩的牛肉、醇香的羊肉、Q彈惹味的德國豬手和皮脆肉嫩的燒雞等，滿足不同食客的口味需求。相信大家都有中餐胃，大廚送上中式蒸魚、魚香肉碎茄子、時菜炒鮮魷、燴時菜火腩、豬腳薑、揚州炒飯、豉油皇炒麵等，各種中式美味應有盡有！餐點還搭配了多款環球美饌，沙律吧、刺身、日式料理等，讓大家能一站式品嘗到多元風味！

火辣巴西烤肉

【買一送一】火辣巴西烤肉自助晚餐（用餐時段：18:30 – 22:00）

優惠價：$790起/2位｜ 原價：$1,448起/2位

火辣巴西烤肉

香江珍味自助午餐 食燒牛肉、燒羊脾

「香江珍味自助午餐」為港味愛好者帶來滿載街頭記憶的美味，這裡可自由搭配地道生滾粥，選擇相當豐富，準備了四十八款精選配料讓大家任揀！一碗由自己挑選的生滾粥，滿是地道風味，輕鬆喚起對香港街頭美食的溫馨記憶。此外，其他美食帶給大家更大驚喜，燒牛肉、燒羊脾、德國豬手、中東燒雞的烤肉美食；烤鴨、豉油雞、燒排骨、叉燒、脆皮燒腩肉等熱食，每啖都是奢華的享受！想消脂解膩，醃青瓜、涼拌黑木耳等前菜定能滿足大家胃口。

【買一送一】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$490起/2位｜ 原價：$898起/2位

火辣巴西烤肉

火辣巴西烤肉

港式車仔麵

馬哥孛羅咖啡廳

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店1樓（地圖）

