美麗華酒店自助餐買一送一！人均低至$293歎泰式青咖喱烤羊鞍扒、京式片皮鴨、冬蔭公花膠鮮貝脆米石鍋湯

位於尖沙咀的美麗華酒店推出自助餐買一送一優惠，自助午餐人均低至$293起，品嚐不斷轉換的美食主題，包括星馬尋味之旅、喜越之泰、港式味力，以及韓臺風味盛宴，讓大家保持新鮮感。同時，還有週末自助早午餐買二送二優惠，以及週末自助晚餐買二送一優惠，在KKday快閃搶，立即睇下文了解詳情啦！

自助午餐買1送1 不同日子歎盡異國美食

自助午餐人均$293/位起，就可於不同日子，享受不同地域風味限定主題！無論是喜歡星馬的濃郁辛香、泰式的酸辣鮮活，還是港式的經典地道、韓台的街頭滋味，都能找到心水之選，預訂前請記得留意該天的主題！「星馬尋味之旅自助午餐」匯聚冰鎮海鮮、京式片皮鴨、大馬沙嗲等招牌，更有古法砂鍋肉骨茶、香酥豬柳海貝咖喱叻沙，最後以綿密榴槤布甸收尾，一秒穿越東南亞；「喜越之泰自助午餐」憑香辣芒果柚子鴨肉沙律、冬蔭公花膠鮮貝脆米石鍋湯打開味蕾，泰式青咖喱烤羊鞍扒、烤奶酪香茅比目魚柳更是酸辣夠勁，泰味十足。「港式味力自助午餐」滿載本土風情，香菇肉鬆油渣撈面、辣酒東風螺、紅燒花膠雞絲素翅撈飯樣樣經典，搭配港式點心與杏汁燕液，盡顯老香港滋味；「韓臺風味盛宴自助午餐」則集合韓式拌冷粉絲、烚酸辣豬肘、台式鹽酥雞、士林鹽酥花枝丸等街頭爆款，再來一碗濃郁紅燒牛肉麵，韓台地道口感一次get！

【KKday 年終優惠 - 買一送一】自助午餐（用餐時間：12:00-14:30 ）

優惠價：$586/2位（ 原價：$1,074/2位 ）

【KKday 年終優惠 - 買二送二】週末自助早午餐（用餐時間：11:45-14:45 ）

優惠價：$1,435起/4位（ 原價：$2,631/4位 ）

【KKday 年終優惠 – 買二送一 及 低至 78 折 】週末自助晚餐（用餐時間：18:30-22:00 ）

優惠價：$1,904/3位（ 原價： $ 2,732/3位 ）

星馬尋味之旅自助午餐

港式味力自助午餐

喜越之泰自助午餐

韓臺風味盛宴自助午餐

週末自助早午餐都有買二送二優惠

美麗華酒店 Yamm

地址： Mira Place, 彌敦道 118-130 號, 尖沙咀, 九龍香港 (地圖)

